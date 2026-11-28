La Selección Mexicana busca regresar a la justa olímpica tras una ausencia de 24 años, desde aquella participación histórica en Atenas 2004

México alcanzó los cuartos de final en la capital griega | Daniel García / AFP

La Selección Mexicana de fútbol femenil está ante la posibilidad de regresar a los Juegos Olímpicos por primera vez en 24 años. El equipo dirigido por Pedro López busca su boleto a Los Angeles 2028, una clasificación que pondría fin a una ausencia de cinco ediciones consecutivas y que tiene como único antecedente la participación del conjunto de Leonardo Cuéllar en Atenas 2004.

Con Maribel Domínguez, Mónica González, Fátima Leyva y Mónica Vergara entre sus integrantes, aquella generación consiguió abrirse paso en el escenario internacional cuando México todavía no contaba con una liga profesional femenil. El equipo no solamente logró una clasificación inédita, sino que alcanzó los cuartos de final en territorio griego.

La histórica clasificación de México a Atenas 2004

El 3 de marzo de 2004, en San José, Costa Rica, México consiguió su primer boleto olímpico en el fútbol femenil. El conjunto de Leonardo Cuéllar derrotó 2-1 a Canadá en las semifinales del Preolímpico de Concacaf, gracias a un doblete de Maribel Domínguez, quien se convirtió en la gran protagonista de aquella clasificación.

Con el pase asegurado, el Tri enfrentó a Estados Unidos en la final del certamen. Marigol volvió a marcar en dos ocasiones para adelantar a las mexicanas, pero el conjunto estadounidense remontó para imponerse 3-2. Ambas selecciones representaron a la región en territorio griego, donde las barras y las estrellas terminarían por conquistar la medalla de oro.

¿Cómo le fue a México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004?

El torneo olímpico femenil contó con la participación de diez selecciones. México quedó ubicado en el Grupo F junto a China, subcampeona olímpica en Atlanta 1996, y Alemania, que llegaba como vigente campeona del mundo.

El debut mexicano se produjo el 14 de agosto de 2004 frente al conjunto asiático. Domínguez adelantó al Tri, aunque China consiguió el empate para establecer el 1-1 definitivo. La delantera se convirtió en la primera futbolista mexicana en marcar en unos Juegos Olímpicos, un registro que permanece intacto.

Tres días después, las dirigidas por Cuéllar cayeron 2-0 ante Alemania. Sin embargo, la diferencia de goles les permitió superar a China en la clasificación del grupo y avanzar a los cuartos de final, donde se encontraron con una de las grandes potencias del fútbol sudamericano.

Brasil se impuso 5-0 el 20 de agosto, con Marta entre las goleadoras, para poner fin a la aventura mexicana. La selección sudamericana terminaría por conquistar la medalla de plata, mientras que el Tri cerró su primera experiencia olímpica con un empate, dos derrotas, un gol a favor y ocho en contra.

La generación que representó a México en Atenas 2004

Leonardo Cuéllar contó con un plantel de 18 futbolistas, varias de ellas con experiencia en el fútbol universitario de Estados Unidos. Mónica González portó el gafete de capitana de una selección que competía sin el respaldo de una liga profesional en México.

Algunas de las integrantes de aquella delegación continuaron vinculadas al desarrollo del fútbol femenil mexicano. Mónica Vergara llegó a dirigir a la selección mayor, Pamela Tajonar desarrolló una extensa trayectoria internacional y Marigol permaneció como una de las principales referentes de la disciplina en el país.

Ellas fueron las 18 convocadas para Atenas 2004:

Porteras: Jennifer Molina y Pamela Tajonar.

Jennifer Molina y Pamela Tajonar. Defensas: Elizabeth Gómez, Rubí Sandoval, Mónica González, María de Jesús Castillo, Carina Maravillas y Nancy Gutiérrez.

Elizabeth Gómez, Rubí Sandoval, Mónica González, María de Jesús Castillo, Carina Maravillas y Nancy Gutiérrez. Mediocampistas: Mónica Vergara, Juana López, Fátima Leyva, Patricia Pérez, Luz del Rosario Saucedo y Dioselina Valderrama.

Mónica Vergara, Juana López, Fátima Leyva, Patricia Pérez, Luz del Rosario Saucedo y Dioselina Valderrama. Delanteras: Maribel Domínguez, Iris Mora, Alma Martínez y Guadalupe Worbis.

Cinco ediciones de Juegos Olímpicos sin México

Después de Atenas 2004, la Selección Mexicana encontró en Estados Unidos y Canadá sus principales obstáculos para regresar a la justa olímpica. Las derrotas ante el conjunto canadiense en las semifinales de los Preolímpicos de 2008 y 2012 dejaron al Tri fuera de Beijing y Londres, respectivamente.

Para Río 2016, México quedó eliminado en la fase de grupos, mientras que rumbo a Tokio 2020 cayó 4-0 ante Estados Unidos en las semifinales del torneo clasificatorio.

La eliminación más reciente se produjo en el Campeonato Concacaf W de 2022, disputado en Monterrey. Pese a contar con la condición de anfitriona, la selección perdió sus tres compromisos frente a Jamaica, Haití y Estados Unidos, sin marcar un solo gol. Aquella actuación la dejó fuera tanto del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 como de París 2024.

¿Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?

La selección de Pedro López necesita derrotar a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 para asegurar su regreso a los Juegos Olímpicos. El encuentro de este sábado 28 de noviembre en Mansfield, Texas, también ofrece un boleto directo al Mundial Femenil de Brasil 2027.

La ampliación del torneo olímpico femenil de 12 a 16 selecciones permitió que Concacaf recibiera tres plazas, adicionales a la que tiene garantizada Estados Unidos por su condición de anfitrión. Con el conjunto estadounidense instalado en las semifinales tras golear 8-0 a El Salvador, los otros tres semifinalistas tienen asegurada su participación en Los Ángeles.

El compromiso también representa una oportunidad de revancha frente a la selección haitiana, que derrotó 3-0 a México en el proceso clasificatorio anterior. Una victoria permitiría al Tri regresar a una Copa del Mundo después de 12 años y disputar sus segundos Juegos Olímpicos, 24 años después de aquella generación.