La Tricolor cayó en Canberra en el primero de dos amistosos que jugarán las dirigidas por Ángelo Marsiglia en la última fecha FIFA del año.

Linda Caicedo con la Selección Colombia | REUTERS/Cristina Vega.

La Selección Colombia Femenina perdió 3-1 el primero de dos partidos que jugará ante Australia en la fecha FIFA de noviembre-diciembre, la última de 2026 y que sirve para preparar la participación de la Tricolor en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en Brasil.

Angelo Marsiglia alineó en el once inicial a Katherine Tapia en el arco; las defensoras fueron Wendy Bonilla, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias y Manuela Vargas, que además fue la capitana; en la línea de volantes se ubicaron Iliana Izquierdo, Mariana Muñoz y Gabriela Rodríguez; y el ataque fue conformado por Linda Caicedo, Ingrid Guerra y Gisela Robledo.

El partido disputado en Canberra, Australia, contó con la asistencia de 24.977 espectadores en el estadio Gio, con capacidad de hasta 25.000 personas. El próximo encuentro entre las Matildas y la Selección Colombia será el miércoles 2 de diciembre en el GMHBA Stadium de Geelong.

MÁS INFORMACIÓN: Este será el rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 de la FIFA

Linda Caicedo, la protagonista de Colombia con gol en el primer tiempo

Catching up with former club teammates on the international stage 🤝🔗 #Matildas #AUSvCOL https://t.co/KVpj6ZdN9W — CommBank Matildas (@TheMatildas) November 28, 2026

La selección local asumió la iniciativa desde los primeros minutos y tuvo una oportunidad temprana a través de la histórica delantera Sam Kerr, cuyo remate dentro del área se fue desviado. La apertura del marcador llegó al minuto 10, luego de una acción colectiva iniciada por Clare Wheeler y continuada por Mary Fowler y Kerr, que asistió a Alanna Kennedy para que definiera con pierna derecha desde el borde del área ante Katherine Tapia.

La respuesta de Colombia se produjo cinco minutos después con una maradoniana anotación. En el minuto 15, la delantera del Real Madrid, Linda Caicedo, recuperó el balón en su propio campo, avanzó en velocidad superando a las defensoras Ellie Carpenter y Winonah Heatley, y definió por encima de la guardameta Mackenzie Arnold para establecer el 1-1 parcial.

Durante el resto de los primeros 45 minutos, la Tricolor mantuvo la presión mediante transiciones rápidas lideradas por Linda, su mejor jugadora. La atacante de 21 años fue la figura en la primera mitad luego de participar en una acción de gol que fue anulada por fuera de juego y estrellar dos remates en el palo, el segundo de ellos mediante un remate de media distancia al minuto 35.

El autogol de Daniela Arias marcó el segundo tiempo en contra de la Selección Colombia

Para la segunda mitad, el entrenador de Australia, Joe Montemurro, realizó sustituciones que incluyeron el ingreso de Hayley Raso en reemplazo de Kerr y el cambio de posición de Caitlin Foord hacia el centro del ataque. El equipo local ajustó su posicionamiento defensivo para detener las transiciones colombianas y tomó el control de la posesión.

La igualdad se rompió al minuto 59 tras un tiro de esquina ejecutado por la capitana de Australia, Steph Catley, el cual no pudo ser despejado por la zaga visitante y terminó ingresando en la portería tras rebotar en la defensora Daniela Arias. Catley jugó su partido 150 con la camiseta de Australia. Dos minutos más tarde, al 61, Australia amplió la diferencia. Una combinación entre Mary Fowler y Kyra Cooney-Cross habilitó en carrera a Caitlin Foord, quien remató desde un ángulo cerrado para sentenciar el 3-1 definitivo.

Luego del pitazo final, el técnico Joe Montemurro destacó la capacidad ofensiva mostrada por la Selección Colombia durante el primer tiempo y señaló que su escuadra tuvo que corregir la forma en que Colombia generaba superioridad numérica en las transiciones. Asimismo, el entrenador calificó a la Tricolor como una de las selecciones que puede avanzar hasta los cuartos de final en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Te puede interesar: