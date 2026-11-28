Las derrotas del equipo Rojo en las Batallas por la Supervivencia podrían provocar la salida de otro de sus integrantes

Exatlón México y su domingo de eliminación. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 cerrará una semana de competencia este domingo 29 de noviembre con un nuevo Duelo de Eliminación. En esta ocasión, los hombres de los equipos Rojo y Azul se juegan su permanencia en el reality deportivo de TV Azteca, después de una serie de pruebas en las que los celestes impusieron condiciones.

La expectativa entre los seguidores del programa crece debido a que en redes sociales ya circula el nombre del atleta que supuestamente abandonará las playas de República Dominicana. Además, las derrotas de los Rojos en las Batallas por la Supervivencia ponen en riesgo la continuidad de varios de sus representantes.

Se filtró un nombre y este atleta sería el eliminado de Exatlón México este domingo 29 de noviembre

De acuerdo con las filtraciones que circulan en redes sociales y sitios especializados en el reality, Benyamin ‘Benji’ Saracho sería el próximo eliminado de Exatlón México 2026. El integrante del equipo Rojo no conseguiría superar el circuito que definirá su permanencia en la competencia.

Saracho se incorporó al conjunto escarlata como refuerzo tras la eliminación de Jerry Lizárraga, el pasado 15 de noviembre. De cumplirse los pronósticos, su participación en la décima temporada terminaría después de apenas dos semanas en los circuitos.

Sin embargo, es importante mencionar que la producción no ha confirmado la identidad del próximo eliminado, por lo que la información se mantiene como un rumor. Los seguidores del programa deberán esperar a la transmisión del domingo para conocer el resultado.

¿A qué hora empieza el Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón México 2026?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México se transmitirá este 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Los televidentes podrán seguir las competencias a través de la televisión abierta y las plataformas digitales de TV Azteca.

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Canal de televisión: Azteca Uno.

Azteca Uno. Transmisión por internet: Sitio oficial de TV Azteca y aplicación TV Azteca En Vivo.

Sitio oficial de TV Azteca y aplicación TV Azteca En Vivo. Streaming: Disney+, con suscripción.

¿Quiénes son los atletas en riesgo para el Domingo de Eliminación?

El equipo Rojo llegará al Domingo de Eliminación en desventaja, debido a que los Azules conquistaron las primeras tres Batallas por la Supervivencia de la semana, resultados que colocaron a tres integrantes de los escarlatas en el proceso de eliminación.

El viernes 27 de noviembre, los celestes se impusieron en las dos pruebas por la permanencia con marcadores de 8-7 y 8-5, respectivamente. David Juárez y Adrián Leo consiguieron los puntos que sellaron las victorias de su equipo.

Entre los nombres que circulan en las filtraciones se encuentran Benyamin Saracho y Emilio Rodríguez, aunque todavía no existe una lista oficial completa de los participantes que disputarán su continuidad.

Los Rojos cuentan con un recurso para intentar proteger a uno de sus compañeros, pues el jueves 26 de noviembre conquistaron la Medalla Grupal, que les permite conceder una vida adicional a uno de sus representantes durante el Duelo de Eliminación, siempre que exista un acuerdo entre todos los integrantes.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa por equipos

La décima temporada de Exatlón México registró 15 bajas hasta el Domingo de Eliminación del 22 de noviembre, de las cuales 13 correspondieron a derrotas en los circuitos de permanencia y dos a lesiones.

A estas salidas se sumó la de Natalia Chávez, cuya baja por lesión se anunció durante el programa del viernes 27 de noviembre. La producción también dio a conocer el regreso de Joana Vidal como refuerzo del equipo Rojo, una semana después de su eliminación.

Eliminados del equipo Rojo

Anaid Torres – 30 de agosto.

Pablo Franco – 4 de octubre.

Ella Bucio – 11 de octubre (baja por lesión).

Zudikey Rodríguez – noviembre (baja por lesión).

Jerry Lizárraga – 15 de noviembre.

Joana Vidal – 22 de noviembre (regresó a la competencia).

Natalia Chávez – 27 de noviembre (baja por lesión).

Eliminados del equipo Azul