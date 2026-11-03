Escorpiones vs Alajuelense en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Escorpiones Alajuelense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Escorpiones recibe a Alajuelense por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un encuentro entre dos equipos con necesidades diferentes en la recta final de la fase regular. Los locales buscarán darle continuidad a su último triunfo y sumar puntos importantes para la permanencia, mientras los manudos intentarán recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos. La Liga llega con nueve partidos sin perder entre todas las competencias, pero necesita volver a ganar después del empate en el clásico.

Escorpiones ocupa el noveno lugar con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y nueve derrotas. El conjunto de Andrés Arias viene de vencer 3-2 a Inter San Carlos como visitante, un resultado que le permitió cortar dos caídas consecutivas. Su irregularidad se refleja en esa secuencia: antes de las derrotas había conseguido triunfos ante Saprissa y Pérez Zeledón. Ahora buscará encadenar victorias para escalar posiciones y fortalecer su puntaje acumulado de cara a la lucha por la permanencia, que se definirá durante el próximo Clausura.

Por su parte, Alajuelense marcha cuarto con 23 unidades, después de seis triunfos, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez llega tras igualar 0-0 ante Saprissa como visitante en el Clásico Nacional, un resultado que le impidió acercarse a la cima, aunque prolongó a nueve su racha de partidos sin perder entre el campeonato local y la Copa Centroamericana. Con la final regional ante Cartaginés programada para diciembre, los rojinegros centran ahora su atención en sumar de a tres y afianzarse en la zona de clasificación a semifinales del Apertura.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Escorpiones vs Alajuelense de la jornada 15 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Escorpiones y Alajuelense será el miércoles 4 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa Aymá y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Escorpiones vs Alajuelense hoy

Ni Escorpiones ni Alajuelense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Andrés Arias y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Escorpiones: Johnny Álvarez; Carlos Ordóñez, Pablo Morera, Leandro Mena, Elian Morales; Néstor Monge, Christian Muñoz Salazar, Greivin Fonseca, Abner Hidalgo, Ian Fernández; y Raúl López. DT: Andrés Arias.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Alexis Gamboa, Giancarlo González, John Ruiz; Rashir Parkins, Roan Wilson, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez; Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del Escorpiones vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Escorpiones y Alajuelense:

1 de agosto de 2026 | Alajuelense 2-1 Escorpiones | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 4 de septiembre de 2024 | Alajuelense 5-1 Escorpiones | Cuartos de Final Copa Costa Rica 2024

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