Olimpia vs Juticalpa en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Honduras

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Olimpia vs Juticalpa, horario y dónde ver | Claro Sports

Olimpia y Juticalpa FC se enfrentarán este miércoles 4 de noviembre en el estadio Chelato Uclés, por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto capitalino buscará mantenerse en lo más alto de la clasificación, mientras que su rival intentará conseguir puntos para salir del último puesto. El historial favorece a los Leones, que registran 15 victorias, siete empates y tres derrotas en 25 enfrentamientos oficiales.

Olimpia llega como líder del campeonato con 29 puntos, producto de nueve triunfos, dos empates y una derrota. Los dirigidos por Eduardo Espinel acumulan cinco victorias consecutivas, la última por 3-0 frente a CD Choloma como visitantes. Además, el equipo suma 14 partidos sin perder como local en la Liga Nacional, con 11 triunfos y tres empates. Los Albos también mantienen una racha de 13 encuentros sin derrotas ante Juticalpa, al que vencieron en sus dos enfrentamientos más recientes.

Por su parte, Juticalpa atraviesa una situación complicada en el campeonato. El equipo ocupa la duodécima posición con seis puntos, después de conseguir dos victorias y sufrir diez derrotas en 12 jornadas. En su última presentación cayó por 3-1 frente a Real España en el estadio Olímpico. Además, acumula ocho derrotas consecutivas como visitante y buscará cortar esa racha ante el líder del torneo. Su último triunfo en casa de Olimpia fue en marzo de 2018, cuando se impuso por 2-1.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Juticalpa de la jornada 13 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Juticalpa será el miércoles 3 de noviembre a las 19:30 horas en el estadio Chelato Uclés y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Juticalpa hoy

Ni Olimpia ni Juticalpa cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y John López no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Olimpia : Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, José Raúl García, Axel Maldonado, Didier Paguada, Bryan Cortés, Kilmar Peña, Yustin Arboleda. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, José Raúl García, Axel Maldonado, Didier Paguada, Bryan Cortés, Kilmar Peña, Yustin Arboleda. : Eduardo Espinel. Juticalpa: José Mendoza, Leonel Casildo, Oscar Barrios, Axel Gómez, Wisdom Quaye, Kolton Jamal Kelly, Roger González, Cristhian Altamirano, Cristian Sacaza, Yair Delgadillo, Marco Reyes. DT: John López.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Juticalpa en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Juticalpa:

9 de agosto de 2026 | Juticalpa 1-3 Olimpia | Torneo Apertura

22 de marzo de 2026 | Juticalpa 1-6 Olimpia | Torneo Clausura

31 de enero de 2026 | Olimpia 2-2 Juticalpa | Torneo Clausura

19 de octubre de 2025 | Juticalpa 0-2 Olimpia | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Olimpia 2-2 Juticalpa | Torneo Apertura

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