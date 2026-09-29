El futuro del fútbol femenino en Colombia tiene nombre y apellido: Alejandra Díaz

Con tan solo 15 años, Alejandra Díaz no solo fue la mejor jugadora de la Liga Evolución Conmebol. También tiene un récord con Santa Fe.

Alejandra Díaz, mejor jugadora de la Liga Evolución | Conmebol

El fútbol femenino se ha llevado todos los reflectores en Colombia. No solo la ‘tricolor’ sub 20 consiguió la mejor participación del país ‘cafetero’ en un Mundial de dicha categoría, siendo terceras de la cita orbital. Sino que dos categorías más abajo, una colombiana también brilló.

Del 9 al 19 de septiembre, Conmebol reunió a las selecciones femeninas sub 15 de Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela. Para llevar a cabo la Liga Evolución en territorio ‘guaraní’. Al final la ‘vinotinto’ fue el equipo que gritó campeón.

Ahora bien, por parte de Colombia, Alejandra Díaz, se llevó todas las miradas. La mediocampista de 15 años fue galardonada como la mejor futbolista del campeonato. El combinado amarillo, azul y rojo se quedó con el cuarto lugar del certamen tras caer antes Chile por tres goles a dos en el juego por el tercer puesto.

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Brillo colombiano y sudamericano para Alejandra Díaz

Junto a ese gran reconocimiento a nivel sudamericano para Alejandra Díaz, la joven joya colombiana ya tenía en su espalda un récord bastante interesante. Pues, antes de cumplir sus 15 años de edad ya había debutado como futbolista profesional con la camiseta de Independiente Santa Fe.

De hecho, Alejandra Díaz es la jugadora más joven en debutar con el equipo de la capital de la república en toda su historia. El pasado 15 de febrero en el Estadio Palogrande de Manizales ante Once Caldas, la nacida en Fusagasugá tuvo sus primeros minutos en el profesionalismo. Todo eso a la edad de 14 años, 11 meses y seis días.

Alejandra Díaz debutando con Santa Fe | @LeonasSantaFe

Ahora, el siguiente reto de la número 34 de Independiente Santa Fe, después de coronarse subcampeona de la Liga Femenina 2026, será la Copa Libertadores de América 2026. Las ‘leonas’ compartirán el grupo A con Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas de Venezuela. La acción continental comenzará desde el 15 de octubre en Quito, Ecuador.

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