Chelsea rompería récord del futbol inglés con el fichaje de Morgan Rogers

David Ornstein reportó que Chelsea habría acordado pagar 117 millones de libras por Morgan Rogers, cifra que impondría un récord en Inglaterra

El futbolista del Aston Villa estaría un paso del cuadro londinense | Reuters

Chelsea estaría cerca de concretar el fichaje más caro de la historia entre clubes ingleses. De acuerdo con un reporte de David Ornstein, el conjunto londinense habría alcanzado un acuerdo verbal con Aston Villa para incorporar a Morgan Rogers por 117 millones de libras esterlinas, una operación que aún se encontraría en proceso de cerrarse.

Según la información, el equipo de Birmingham ya habría dado luz verde a la propuesta presentada por Chelsea, aunque todavía faltarían algunos detalles para completar la transferencia. El mediocampista ofensivo inglés, de 23 años, ya tendría un acuerdo para firmar un contrato de seis temporadas, hasta 2032, con opción de extender el vínculo por un año más, mientras que el reconocimiento médico estaría previsto para el lunes.

De concretarse en esos términos, la operación establecería un nuevo récord para un traspaso entre clubes ingleses. La cifra de 117 millones de libras superaría los 116 millones que Manchester City acordó pagar este verano por Elliot Anderson, además de convertirse en la inversión más alta realizada por el cuadro londinense en toda su historia.

Ornstein también señala que Arsenal se mantenía en la carrera por el internacional inglés e incluso era uno de los principales aspirantes a quedarse con su fichaje. Sin embargo, el jugador habría dado prioridad al proyecto deportivo de Chelsea, donde la presencia del nuevo entrenador, Xabi Alonso, habría sido uno de los factores determinantes para tomar la decisión.

Rogers permanece concentrado con la selección de Inglaterra, que disputará el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo frente a Francia este sábado 18 de julio en Miami. El atacante ha participado en seis encuentros durante el torneo y viene de asistir a Anthony Gordon en la semifinal frente a Argentina, donde los ingleses quedaron eliminados con una remontada en el descuento.

El futbolista llegó al Aston Villa en febrero de 2024 procedente de Middlesbrough por una cantidad inicial cercana a los siete millones de libras más variables. Desde entonces se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Unai Emery y extendió su contrato hasta 2030 tras renovar en 2024.

En las últimas dos temporadas, Rogers ha firmado 31 goles y 29 asistencias en 125 partidos con los Villanos. Tan solo en la campaña 2025-26 registró 14 anotaciones y 12 asistencias en 55 encuentros entre todas las competiciones, contribuyendo a la clasificación del club a la Champions League y a la conquista de la Europa League, rendimiento que lo habría convertido en una de las prioridades de Chelsea para este mercado de verano.

Aston Villa ya tenía previsto un escenario sin Morgan Rogers

Según el reporte de David Ornstein, Aston Villa ya contemplaba la posibilidad de perder a Morgan Rogers durante este mercado de fichajes, aunque únicamente si recibía una oferta superior a los 100 millones de libras. La salida de Rogers obligaría al club dirigido por Unai Emery a reforzar su ataque. The Athletic señala que Aston Villa buscaría incorporar un extremo y tendría en la mira a Ibrahim Mbaye y Crysencio Summerville.

Villa también ya comenzó a invertir parte de los recursos en el mercado. El conjunto de Birmingham desembolsó más de 50 millones de libras por Johan Manzambi, una de las revelaciones del Mundial 2026, y alrededor de 35 millones por el mediocampista João Gomes, procedente del Wolverhampton, quien incluso habría realizado su reconocimiento médico el viernes.

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