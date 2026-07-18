El error que puede salirle caro a Saprissa: Mariano Torres podría perderse el inicio del Apertura

El mediocampista argentino vio la tarjeta roja directa luego de una fuerte infracción sobre Emerson Bravo.

Saprissa pierde a su capitán | X: @SaprissaOficial

La derrota de Saprissa frente a Herediano en la Recopa de Costa Rica dejó una consecuencia que podría tener impacto en el comienzo del Torneo Apertura 2026. Además del resultado adverso, el conjunto morado perdió a su capitán, Mariano Torres, quien fue expulsado en el cierre del primer tiempo y ahora espera la resolución del Tribunal Disciplinario.

El mediocampista argentino vio la tarjeta roja directa luego de una fuerte infracción sobre Emerson Bravo. En un principio, la acción fue revisada por el equipo arbitral y posteriormente el VAR recomendó una revisión en el monitor, lo que llevó al árbitro Steven Madrigal a modificar la decisión y mostrar la expulsión.

La jugada generó debate durante el partido, aunque distintos especialistas en arbitraje coincidieron en que la sanción fue correcta al considerar que la entrada ponía en riesgo la integridad del rival. De esta manera, Torres dejó a Saprissa con un jugador menos en un momento importante del encuentro.

⏰ 45+4' Revisión de una posible roja para Mariano Torres y la decisión es que si hay expulsión en Saprissa.

➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/TqZ6P9DSYN — FUTV (@FUTVCR) July 18, 2026

Saprissa aguarda el castigo para su capitán

Ahora la atención está puesta en la cantidad de partidos de suspensión que recibirá el volante. El reglamento establece que las sanciones impuestas en la Recopa se trasladan al Torneo Apertura, por lo que el futbolista no cumpliría el castigo en otro certamen, sino durante el campeonato nacional.

De acuerdo con lo que suele aplicarse en este tipo de acciones, Mariano Torres se expone a una suspensión mínima de dos encuentros por tratarse de una tarjeta roja directa por juego brusco grave. La decisión definitiva quedará en manos de los órganos disciplinarios de la Unafut.

Si se confirma ese escenario, el capitán de Saprissa no podrá estar presente en el debut del equipo frente a Pérez Zeledón, programado para la primera jornada del Apertura 2026. También podría quedar fuera del siguiente compromiso, previsto ante San Carlos.

Sin embargo, ese segundo partido todavía presenta incertidumbre debido a la situación administrativa de San Carlos, que perdió de manera temporal su licencia para competir en la máxima categoría por asuntos relacionados con obligaciones pendientes. Esa condición podría modificar el calendario del campeonato.

Mientras espera el fallo oficial, Saprissa deberá preparar el inicio de la temporada con la posibilidad de no contar con uno de sus jugadores de mayor experiencia. La resolución sobre Mariano Torres será una de las primeras decisiones disciplinarias que marcarán el desarrollo del Apertura 2026.

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