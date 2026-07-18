Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 15 Champagnole – Plateau de Solaison

Tadej Pogacar e Isaac del Toro hicieron el 1-2 en la etapa 14; esta jornada contará con 183.9 kilómetros y será la última antes del segundo día de descanso

¿Dónde ver la etapa 15 del Tour de Francia 2026? | Claro Sports

Después de que Tadej Pogacar conquistara la etapa 14 y el mexicano Isaac del Toro terminara en segundo lugar, el Tour de Francia 2026 continuará este domingo 19 de julio a las 05:10 horas, tiempo del centro de México, con la etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison. La jornada contará con 183.9 kilómetros y será la última antes del segundo día de descanso.

Pogacar consiguió su cuarta victoria parcial de la presente edición tras imponerse en el recorrido montañoso entre Mulhouse y Le Markstein Fellering. Del Toro cruzó la meta detrás de su compañero del UAE Team Emirates, mientras que el francés Paul Seixas completó los tres primeros lugares de la etapa 14.

El resultado permitió al equipo UAE colocar a dos corredores en las primeras posiciones y mantener el control de la carrera antes de otra jornada de montaña. Para Del Toro, la etapa 15 representará una nueva prueba en los ascensos, luego de responder al ritmo de los candidatos durante el cierre del sábado.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 15 de Champagnole a Plateau de Solaison?

Isaac del Toro correrá la etapa 15 el domingo 19 de julio de 2026. La salida neutralizada está programada para las 13:10 horas de Francia, es decir, las 05:10 horas de la Ciudad de México. La llegada está calculada alrededor de las 17:41 horas locales, cerca de las 09:41 horas en el centro de México.

El pelotón afrontará 183.9 kilómetros y 3,950 metros de desnivel positivo. La ruta comenzará en Champagnole, atravesará terrenos del Jura, Ain y Haute-Savoie, y concluirá con una llegada en alto en Plateau de Solaison, a 1,508 metros sobre el nivel del mar.

La primera subida puntuable será la Côte des Rousses, de tercera categoría, con 6.6 kilómetros al 5.1 por ciento. Más adelante aparecerá Le Salève-Col de la Croisette, puerto de primera categoría con 4.7 kilómetros al 11.2 por ciento, antes de la Côte du Mont, de 2.1 kilómetros al 8.3 por ciento.

La definición llegará en el Plateau de Solaison, ascenso fuera de categoría de 11.3 kilómetros con una pendiente media del 9 por ciento. La inclinación de la subida final podría provocar diferencias entre los corredores de la clasificación general y obligará a los equipos a administrar sus fuerzas durante la primera parte del recorrido.

Del Toro tendrá la posibilidad de trabajar nuevamente junto a Pogacar, aunque su segundo puesto en la etapa 14 también lo coloca entre los corredores a seguir. La estrategia del UAE Team Emirates dependerá de los movimientos de sus rivales y de la situación de la fuga antes del ascenso final.

Recorrido de la etapa 15 del Tour de Francia | https://www.letour.fr/es/etapa-15

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La etapa 15 del Tour de Francia 2026 podrá verse en México y el resto de Latinoamérica a través de ESPN, señal reconocida por la organización como difusor oficial de la competencia para América Latina y el Caribe. La transmisión en línea estará disponible mediante el contenido deportivo de ESPN en Disney+, de acuerdo con la programación y el tipo de suscripción contratado. Además podrás seguir las mejores acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

Después de la etapa 15, los ciclistas tendrán descanso el lunes 20 de julio. La actividad regresará con una contrarreloj individual y continuará con cuatro jornadas decisivas, entre ellas dos llegadas consecutivas en Alpe d’Huez, antes del cierre en los Campos Elíseos de París.

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