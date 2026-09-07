Así se va a jugar la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay 2026

Se define el camino a las semifinales de la Liga Femenina 2026 tras anunciarse los horarios de la última fecha de cuadrangulares.

Fecha 6 Liga Femenina BetPlay 2026 | Vizzor Image

Falta poco para conocer a los cuatro equipos que va a jugar las semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026, la siguiente fase del torneo después de los cuadrangulares. Restaba conocerse la programación de la última fecha y la Dimayor ya informó cómo se va a jugar esa jornada.

Con cuatro fechas disputadas hasta el momento, solo hay un club que ya no tiene posibilidades de clasificar a esa ronda y es Orsomarso en el grupo B. De resto, todos de alguna manera manejan chances, unos más que otros. Deportivo Cali lidera ese sector, mientras que Millonarios el grupo A.

Lo cierto es que el cronograma que queda promete ser candente, digno del espectáculo de los ocho mejores equipos de la temporada regular. Ahora bien, ya estos saben el día y la hora de la jornada final, la cual será este mismo fin de semana que viene.

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Programación fecha 6 Liga Femenina BetPlay 2026

Grupo A

Atlético Nacional vs Internacional de Palmira.

Atanasio Girardot.

Sábado 12 de septiembre.

7:00 p.m.

Internacional de Bogotá vs Millonarios.

Metropolitano de Techo.

Sábado 12 de septiembre.

7:00 p.m.

Grupo B

Deportivo Cali vs América de Cali.

Estadio Deportivo Cali.

Sábado 12 de septiembre.

3:30 p.m.

Orsomarso vs Santa Fe.

Raúl Miranda.

Sábado 12 de septiembre.

3:30 p.m.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar la programación de la Fecha 6 de los Cuadrangulares de la #LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2026



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¿Cómo es el formato de las semifinales y la final?

Según lo estipulado por la Dimayor, el primer clasificado del grupo A se enfrentará al segundo del grupo B y viceversa. Cierra de local el equipo que tenga más puntos en la reclasificación. Son partidos a ida y vuelta. Para la final se enfrentarán el ganador de cada llave y de igual forma son dos enfrentamientos.

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