Colombia le remonta con contundencia a Costa Rica y arranca de buena manera el Mundial sub 20 Femenino

Selección Colombia sub 20 inició el Mundial de Polonia con victoria 1-3 sobre Costa Rica, esto por la fecha 1 del Grupo E.

Colombia femenina sub 20 celebrando gol | @FCFSeleccionCol

Comenzó la participación de la Selección Colombia sub 20 en el Mundial de la categoría, el cual se está disputando en Polonia. El primer reto de la ‘Tricolor’ fue contra Costa Rica y por fortuna hubo triunfo por 1-3 de las ‘Cafeteras’. Una victoria que sirve para tomar confianza de cara a lo que viene.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego en busca de sumar de a tres, pues Corea del Norte ya había vencido a Portugal en el otro encuentro del Grupo E. Si bien apenas está empezando el torneo, lo mejor es no ceder y eso fue lo que hizo precisamente el plantel que dirige Carlos Paniagua.

Vale la pena mencionar que Colombia arrancó por debajo en el marcador, pues las costarricenses sorprendieron al ponerse en ventaja. Un error defensivo y un mal cálculo de Luisa Agudelo permitieron que el rival se pusiera arriba nada más a los siete minutos de cotejo.

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Sin embargo, de a poco las futbolistas ‘Cafeteras’ empezaron a entrar en el partido y comenzaron a generar peligro. Al 26′ sancionaron un penal a favor de las colombianas luego de que la jueza central fuera a revisar el VAR por un golpe en la cara. María Fernanda Viáfara fue la encargada de ejecutar el cobro, engañando a la portera rival y de esa manera llegó el 1-1.

Dominio en el complemento

Para el segundo tiempo hay que decir que Colombia dominó a Costa Rica y que vino una arremetida tremenda. Al 56′ Mariana Zamorano de cabeza puso en ventaja a la ‘Tricolor’, esto cuando el equipo ya tenía una entera disposición ofensiva en busca de los tres puntos.

Y como si todo estuviera pensado, Zamorano salió del campo al 80′ y en su lugar entró Catalina Cortés. No había pasado ni un minuto y tras una asistencia de Juana Ortegón, la futbolista del América de Cali puso el 1-3. Sin duda alguna toda una hazaña al haber anotado de esa manera.

Ya como tal en el cierre del encuentro se pudo haber hecho un gol más, pues Ortegón tuvo en sus pies, puntualmente desde los doce pasos, ampliar la distancia. No obstante, para su mala fortuna le atajaron el cobro porque lo anunció mucho y la portera costarricense la leyó bien.

Si bien es positivo los tres puntos, Paniagua debe seguir de cerca la situación médica de Sintia Cabezas, quien terminó con molestias físicas. Por otra parte, el próximo duelo de Colombia será contra Portugal este jueves 10 de septiembre, esto a partir de las 11:00 a.m.

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