¡Rayadas pega primero! Pachuca perdona y lo paga caro en la ida de los cuartos de final

Un cabezazo de Diana García al minuto dos y dos intervenciones defensivas inclinaron la ida disputada en Hidalgo

Jugadoras de Rayadas en festejo tras el gol | Imago7

Rayadas venció 1-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo y tomó ventaja en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Diana García marcó de cabeza al minuto 2 y su anotación terminó por decidir un encuentro en el que las Tuzas generaron oportunidades para empatar. La victoria también llevó las firmas de Paola Manrique y Valeria del Campo, protagonistas de intervenciones defensivas que impidieron la reacción del conjunto hidalguense durante el compromiso de la Liga MX Femenil.

Rayadas cerrará la eliminatoria en Monterrey y tiene a su favor el criterio de desempate por posición de grupo. El equipo dirigido por Amandine Miquel concluyó la fase regular como líder del Grupo A con 37 puntos, mientras Pachuca, bajo el mando de Montse Tomé, avanzó como cuarto lugar del Grupo B con 19 unidades. Por ello, un empate en el marcador global le daría a las regiomontanas el boleto a semifinales, aunque todavía deberán disputar los 90 minutos restantes.

Diana García cambió la serie apenas al minuto 2 con un remate de cabeza tras un tiro de esquina de Alice Soto. La mediocampista, que tuvo un paso por Pachuca, se anticipó en el primer poste y superó a Esthefanny Barreras, obligando a su exequipo a perseguir el resultado desde el arranque. Rayadas aprovechó la ventaja para administrar la posesión y buscar espacios mediante envíos largos al área rival. Al minuto 11, Lucía García remató con la pantorrilla un centro a segundo poste, pero la guardameta de las Tuzas controló.

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Karla Nieto puso a prueba a Paola Manrique con un cabezazo dentro del área chica al minuto 13. La portera alcanzó a desviar el balón y evitó que Pachuca encontrara una respuesta inmediata. El partido se disputó con intensidad en medio campo y, aunque Rayadas encontró mayor continuidad con la pelota, las Tuzas generaron peligro en acciones puntuales. Jermaine Seoposenwe estrelló el balón en el poste al intentar mandar un centro desde la banda derecha, en una de las oportunidades más claras de Monterrey antes del descanso.

Charlyn Corral obligó a Manrique a volar para desviar un disparo de tres dedos al minuto 43. La guardameta mantuvo la ventaja para Rayadas, que llegó al descanso arriba por la mínima diferencia. Pachuca necesitaba encontrar mayor profundidad y modificar sus rutas de ataque ante una defensa que respondió en los momentos de riesgo. Montse Tomé buscó respuestas con el ingreso de Mackenzee Vance al comienzo del segundo tiempo, en sustitución de Nina Nicosia, para darle otras opciones ofensivas a su equipo.

Pachuca elevó la presión después del descanso, pero sus llegadas no se convirtieron en el empate. Al minuto 58, Mackenzee Vance envió un centro que ni Charlyn Corral ni Aline Gomes pudieron rematar; al 71, Corral cobró un tiro libre directo que pasó por encima del travesaño. Paola García remató de cabeza al minuto 75 y Manrique respondió con otra atajada decisiva, mandando la pelota a tiro de esquina cuando las Tuzas se acercaban a la igualdad.

Valeria del Campo salvó a Rayadas sobre la línea de gol al minuto 80, en la acción más determinante del cierre. Charlyn Corral había punteado la pelota ante la salida de Manrique y el balón llevaba dirección de portería, pero la defensora se barrió para despejarlo cuando Pachuca parecía tener el empate. La intervención sostuvo el 0-1 y coronó el esfuerzo defensivo de Monterrey, que resistió los intentos de las locales durante los últimos minutos para conservar la ventaja de visitante.

La vuelta será el domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas en el Gigante de Acero, donde Rayadas buscará sellar su clasificación. Pachuca necesitará ganar por al menos dos goles de diferencia para remontar la eliminatoria, debido al criterio de desempate por la ubicación de los equipos en sus respectivos grupos. Monterrey llega con el marcador a favor, pero la serie sigue abierta tras las ocasiones generadas por las Tuzas, que deberán mejorar su contundencia si quieren disputar un lugar en las semifinales de la Liga MX Femenil.