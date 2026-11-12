¡Monterrey lo acercó a Bélgica! Hugo Cuypers explica su decisión de dejar la MLS

El delantero de Rayados recorrió 24 horas para llegar a la concentración belga y ahora busca convertir su primera oportunidad en una historia de largo plazo

Cuypers revela cómo México lo llevó a Bélgica. BRUNO FAHY/BELGA MAG/Belga via AFP

Hugo Cuypers esperó 29 años para recibir su primera convocatoria con la Selección de Bélgica y, cuando finalmente llegó el llamado, ni un viaje de 24 horas pudo detenerlo. El delantero de Monterrey fue convocado por Mark van Bommel para la Fecha FIFA de noviembre de 2026 y ya se encuentra concentrado con los Diablos Rojos, después de un recorrido marcado por una emergencia durante el vuelo, un retraso y la pérdida de una conexión.

El atacante tuvo que afrontar una complicada travesía desde México. Durante el vuelo hacia Madrid, un pasajero sufrió una reacción alérgica que obligó al avión a realizar un aterrizaje de emergencia en Orlando. El retraso provocó que el delantero perdiera su conexión hacia Bruselas y prolongó el recorrido hasta aproximadamente 24 horas.

Pese al cansancio, la emoción por recibir finalmente el llamado de Bélgica hizo que el delantero afrontara el trayecto de otra manera. “Fue un viaje largo. Muy largo. Estuve unas 24 horas de camino. Tuve un poco de retraso, pero al final el jet lag no está tan mal. Creo que es sobre todo por la emoción y la adrenalina de estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí”, explicó Cuypers en entrevista exclusiva para Nieuwsblad de Bélgica.

Cuypers encontró en Monterrey una nueva oportunidad con Bélgica

El llamado de Bélgica llegó después de que Cuypers decidiera cambiar la MLS por la Liga MX. El delantero pasó dos temporadas y media con Chicago Fire, pero consideró que el fútbol estadounidense no ofrecía el entorno competitivo que buscaba para esta etapa de su carrera.

“Era una competición sin emoción. Hasta los playoffs parecía que jugabas partidos amistosos. Ganaras o perdieras, no parecía que importara demasiado. El fútbol no era una prioridad”, afirmó sobre su experiencia en Estados Unidos.

Cuypers también cuestionó la mentalidad de algunos proyectos de la MLS y explicó por qué decidió rechazar otras ofertas para continuar su carrera fuera de la liga estadounidense. “Hay 25 clubes que creen que van a ser campeones porque tienen propietarios ricos, pero en realidad ni siquiera saben cómo ganar. Con esa mentalidad estadounidense me costaba. Por eso este verano rechacé todas las ofertas de clubes de la MLS”, señaló.

La llegada a Monterrey representó un cambio importante. El ambiente de la Liga MX y la presión de jugar ante grandes cantidades de aficionados fueron algunos de los factores que convencieron al delantero de apostar por México. “En México juegan varios clubes cada semana ante 50 mil personas. El ambiente es increíble”, explicó.

Pero Cuypers también tenía otro objetivo en mente: recuperar sus posibilidades de llegar a la selección. “En Monterrey tenía más posibilidades de convertirme en Diablo Rojo”, afirmó.

La primera convocatoria llegó después de quedarse fuera del Mundial

Cuypers ya había representado a Bélgica en categorías juveniles, pero nunca había recibido una convocatoria con la selección absoluta hasta noviembre de 2026. El llamado llegó después de una etapa particularmente complicada, ya que el delantero se quedó fuera de la convocatoria para el Mundial 2026.

La situación cambió durante los primeros meses de su etapa con Monterrey. Sus actuaciones en la Liga MX volvieron a colocar su nombre en la conversación y, con algunas ausencias en el ataque belga, Van Bommel decidió darle finalmente la oportunidad.

El entrenador explicó que Cuypers ya había demostrado su capacidad goleadora en diferentes escenarios. “No solo en México, sino también antes en la MLS. También lo conozco de AA Gent. Marca sus goles en todas partes”, señaló Van Bommel.

Para Cuypers, recibir el llamado representa mucho más que cumplir una meta personal. El delantero quiere aprovechar la oportunidad para convertirla en el inicio de una etapa más larga con Bélgica. “Una convocatoria con los Diablos Rojos no se rechaza”, expresó.

Y dejó claro que no quiere conformarse con haber sido incluido en una sola lista: “Espero que no sea solo una vez”.

Cuypers quiere demostrar que merece quedarse en Bélgica

La convocatoria representa apenas el primer paso. Ahora, el delantero de Monterrey tendrá que competir por minutos en un ataque con futbolistas como Romelu Lukaku y Charles De Ketelaere.

Cuypers también reconoció que todavía debe seguir adaptándose a Monterrey y al fútbol mexicano. “En lo deportivo todavía puede ser mejor. Tengo que conocer aún mejor a mis compañeros”, explicó.

Su objetivo es trasladar a la selección la capacidad goleadora que mostró en diferentes etapas de su carrera. Después de pasar por clubes de Bélgica y Grecia, jugar en la MLS y llegar a Monterrey, ahora tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en el escenario internacional.

“Estoy aquí desde hace muy poco, pero esto sabe a más. Es lo máximo que puedes alcanzar en el fútbol. Espero que no sea solo una vez”, declaró.

Bélgica enfrenta a Turquía e Italia en la Fecha FIFA

La oportunidad de Cuypers llega en una ventana internacional con dos compromisos para Bélgica. El primero será ante Turquía el jueves 12 de noviembre en Esmirna, mientras que posteriormente recibirá a Italia el domingo 15 en Bruselas.

El delantero todavía no tiene garantizado su debut, pero ya consiguió algo que había perseguido durante años: formar parte de la selección absoluta de su país.

Su historia también representa un cambio importante en su carrera. Después de quedarse fuera del Mundial 2026, decidió continuar su trayectoria en México y encontró en Monterrey un escenario que, según sus propias palabras, le permitió volver a acercarse a Bélgica.

Ahora busca que la convocatoria no sea un episodio aislado.

A los 29 años, Hugo Cuypers finalmente llegó a la Selección de Bélgica. Después de un viaje de 24 horas, el delantero ya tiene una nueva meta: demostrar que merece quedarse.