Sigue la mala comunicación de Dimayor: el fútbol colombiano se reanudará el viernes
Tras el terremoto que azotó al país, la entidad había dicho inicialmente que se aplazaba la actividad de toda la semana.
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Lo importante que es comunicar, mucho más cuando se está en medio de una crisis. Luego del devastador terremoto que sacudió a Colombia durante el lunes, Dimayor tomó una decisión acertada en aplazar los partidos que tenía programados, a pesar del poco tiempo que hay para el desarrollo de los distintos certámenes a raíz de los formatos interminable y la cantidad incontable de equipos.
El problema estuvo en cómo dieron a conocer su determinación. En principio, solamente se iba a aplazar lo del mismo día del desastre natural. Entendible fue que, con el paso de las horas, se ajustara la decisión y se dijera que los partidos de toda la semana iban a quedar postergados. Como el siguiente lunes será festivo y no se decía nada sobre días específicos, se pensó que la actividad no retornaría antes del martes 18 de agosto.
Pues no. El desatino comunicacional de la entidad volvió a hacer de las suyas y el fútbol colombiano sí regresará antes de lo pensado. Por medio de un comunicado emitido este martes, Dimayor informó la programación de varios encuentros a partir del próximo viernes, 14 de agosto. Concretamente, se jugarán siete partidos de la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y cuatro duelos correspondientes a la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.
En ese orden de ideas, hay tres que se mantienen aplazados en el campeonato de la primera división y otros cuatro pendientes de la Copa. Sobre este último certamen, que reúne a los equipos de primera y segunda, el panorama más complicado es el de Fortaleza, que espera rival de una llave de la fase anterior que no ha terminado entre Unión Magdalena y Santa Fe. Como el cuadro Cardenal también tiene postergados sus compromisos de Copa Sudamericana frente a River Plate, habrá que ver cuándo hay espacio para ponerse al día. La programación para los próximos días quedó así:
Viernes, 14 de agosto
- Llaneros vs Deportes Tolima | 6:00 p.m. | Liga.
- Millonarios vs Barranquilla | 8:10 p.m. | Copa.
Sábado, 15 de agosto
- Atlético Nacional vs Santa Fe | 6:05 p.m. | Liga.
- Boyacá Chicó vs Junior | 8:10 p.m. | Liga.
- Cúcuta Depotivo vs Águilas Doradas | 8:10 p.m. | Liga.
Domingo, 16 de agosto
- Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín | 4:05 p.m. | Liga.
Lunes, 17 de agosto
- Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto | 4:05 p.m. | Liga.
- Millonarios vs Deportivo Cali | 6:10 p.m. | Liga.
Martes, 18 de agosto
- Alianza vs Once Caldas | 7:00 p.m. | Copa.
Miércoles, 19 de agosto
- Internacional de Bogotá vs Real Cundinamarca | 6:00 p.m. | Copa.
Jueves, 20 de agosto
- Independiente Medellín vs Deportivo Pasto | 6:00 p.m. | Copa.
Partidos aplazados y con programación pendiente
- Once Caldas vs Alianza | Liga.
- Deportivo Pereira vs Jaguares | Liga.
- América de Cali vs Fortaleza | Liga.
- Llaneros de Deportes Quindío | Copa.
- Deportivo Pereira vs América de Cali | Copa.
- Deprotivo Cali vs Atlético Nacional | Copa.
- Fortaleza vs rival por definir (Unión Magdalena o Santa Fe) | Copa.