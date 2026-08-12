Sigue la mala comunicación de Dimayor: el fútbol colombiano se reanudará el viernes

Tras el terremoto que azotó al país, la entidad había dicho inicialmente que se aplazaba la actividad de toda la semana.

Juez de línea marca fuera de juego. – Vizzor Image.

Lo importante que es comunicar, mucho más cuando se está en medio de una crisis. Luego del devastador terremoto que sacudió a Colombia durante el lunes, Dimayor tomó una decisión acertada en aplazar los partidos que tenía programados, a pesar del poco tiempo que hay para el desarrollo de los distintos certámenes a raíz de los formatos interminable y la cantidad incontable de equipos.

El problema estuvo en cómo dieron a conocer su determinación. En principio, solamente se iba a aplazar lo del mismo día del desastre natural. Entendible fue que, con el paso de las horas, se ajustara la decisión y se dijera que los partidos de toda la semana iban a quedar postergados. Como el siguiente lunes será festivo y no se decía nada sobre días específicos, se pensó que la actividad no retornaría antes del martes 18 de agosto.

Pues no. El desatino comunicacional de la entidad volvió a hacer de las suyas y el fútbol colombiano sí regresará antes de lo pensado. Por medio de un comunicado emitido este martes, Dimayor informó la programación de varios encuentros a partir del próximo viernes, 14 de agosto. Concretamente, se jugarán siete partidos de la jornada 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y cuatro duelos correspondientes a la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

En ese orden de ideas, hay tres que se mantienen aplazados en el campeonato de la primera división y otros cuatro pendientes de la Copa. Sobre este último certamen, que reúne a los equipos de primera y segunda, el panorama más complicado es el de Fortaleza, que espera rival de una llave de la fase anterior que no ha terminado entre Unión Magdalena y Santa Fe. Como el cuadro Cardenal también tiene postergados sus compromisos de Copa Sudamericana frente a River Plate, habrá que ver cuándo hay espacio para ponerse al día. La programación para los próximos días quedó así:

Viernes, 14 de agosto

Llaneros vs Deportes Tolima | 6:00 p.m. | Liga.

Millonarios vs Barranquilla | 8:10 p.m. | Copa.

Sábado, 15 de agosto

Atlético Nacional vs Santa Fe | 6:05 p.m. | Liga.

Boyacá Chicó vs Junior | 8:10 p.m. | Liga.

Cúcuta Depotivo vs Águilas Doradas | 8:10 p.m. | Liga.

Domingo, 16 de agosto

Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín | 4:05 p.m. | Liga.

Lunes, 17 de agosto

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto | 4:05 p.m. | Liga.

Millonarios vs Deportivo Cali | 6:10 p.m. | Liga.

Martes, 18 de agosto

Alianza vs Once Caldas | 7:00 p.m. | Copa.

Miércoles, 19 de agosto

Internacional de Bogotá vs Real Cundinamarca | 6:00 p.m. | Copa.

Jueves, 20 de agosto

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto | 6:00 p.m. | Copa.

Partidos aplazados y con programación pendiente

Once Caldas vs Alianza | Liga.

Deportivo Pereira vs Jaguares | Liga.

América de Cali vs Fortaleza | Liga.

Llaneros de Deportes Quindío | Copa.

Deportivo Pereira vs América de Cali | Copa.

Deprotivo Cali vs Atlético Nacional | Copa.

Fortaleza vs rival por definir (Unión Magdalena o Santa Fe) | Copa.

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