Rating Colombia del 10 de abril de 2026, según CNC: la Selección Femenina gana protagonismo

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este viernes 10 de abril de 2026.

Triunfo de Colombia Femenina | Vizzor

La Liga de Naciones de la Conmebol, especialmente la participación de Colombia, sigue acaparando miradas de todo el país. En efecto, el triunfo 2-1 del combinado nacional le ha permitido disputar el liderato con Argentina, y sin duda, la hinchada se enganchó con el equipo. A través de Claro Sports, conozca cómo quedó el rating de este viernes 10 de abril.

Rating en Colombia del 10 de abril de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 10.99% Gol Caracol (Colombia vs Venezuela) – 10.51% Espacio Político (Partido Mais) – Caracol TV – 7.50% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 5.33% Vecinos – Caracol TV – 5.23% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.16% Fútbol RCN (Colombia vs Venezuela) – 5.06% Llegada de Artemis II – Caracol TV – 4.95% Llegada de Artemis II – RCN TV – 4.85% Previa Colombia vs Venezuela – RCN TV – 4.01%

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina?

Después del triunfo ante Venezuela, el elenco nacional tendrá su segundo examen el martes 14 de abril. Ese día oficiará de local ante Chile por la sexta fecha de la Liga de Naciones a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) en el Pascual Guerrero de Cali.

Parrilla futbolera de este sábado, 11 de abril del 2026:

Estos son los partidos más destacados:

11:00 a.m. | Milan vs Udinese | Serie A.

11:30 a.m. | Barcelona vs Espanyol | LaLiga.

11:30 a.m. | Liverpool vs Fulham | Premier League.

11:30 a.m. | St. Pauli vs Bayern Munich | Bundesliga.

1:45 p.m. | Atalanta vs Juventus | Serie A.

2:00 p.m. | Sevilla vs Atlético Madrid | LaLiga.

2:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Tigres | Torneo BetPlay.

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Junior | Liga BetPlay.

5:30 p.m. | Boca Juniors vs Independiente | Liga Argentina.

6:30 p.m. | Internacional vs Gremio | Brasileirao.

8:20 p.m. | Medellín vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define el rating a través de porcentajes. En efecto se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

Te puede interesar: