Agenda deportiva del 23 al 26 de julio: Isaac del Toro, Juegos Centroamericanos y Campeón de Campeones

El fin de semana tendrá acción en varios deportes como el golf, ciclismo, lucha libre, béisbol, fútbol, automovilismo, artes marciales mixtas y más

Agenda deportiva del fin de semana | Claro Sports

El Mundial 2026 de fútbol ya forma parte de la historia y, después de varias semanas con la atención centrada en la Copa del Mundo, la actividad deportiva comienza a recuperar su calendario habitual. Las ligas nacionales, los torneos internacionales y distintas competencias reanudan sus jornadas durante un fin de semana que reunirá eventos de fútbol, automovilismo, ciclismo, golf, béisbol, lucha libre y artes marciales mixtas.

Eventos deportivos imperdibles del 23 al 26 de julio: horario y dónde ver

La actividad deportiva del fin de semana comenzará el jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26, con competencias de automovilismo, fútbol, ciclismo, golf, béisbol, lucha libre y artes marciales mixtas. La jornada inicial en Claro Sports incluirá la primera ronda del LIV Golf UK, los highlights de la etapa 18 del Tour de Francia con Isaac del Toro, TNA Wrestling Impact y el partido de la Liga Mexicana de Béisbol entre Diablos Rojos del México y Bravos de León.

El viernes y el sábado concentrarán parte de la atención en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, con las sesiones de prácticas y la clasificación. México debutará ante Antigua y Barbuda en el Campeonato sub 20 de la Concacaf, mientras la Liga MX tendrá encuentros como Atlante vs América, Tijuana vs León, Chivas vs Juárez, Santos vs Atlas y Tigres vs Atlético de San Luis. También se disputará el Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul, además de partidos de la Liga de Expansión MX, amistosos internacionales por Claro Sports y el UFC Fight Night entre Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov.

El domingo 26 cerrará la agenda con la carrera del Gran Premio de Hungría, la última etapa del Tour de Francia y la ronda final del LIV Golf UK. La actividad también incluirá la carrera 15 de la Fórmula E en Tokio, la Super Liga Claro Internacional, los partidos Necaxa vs Monterrey y Pachuca vs Querétaro de la Liga MX, así como el encuentro de la LMB entre Guerreros de Oaxaca y Conspiradores de Querétaro.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 23 al 26 de julio

En Claro Sports destaca el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, competencia en la que tendremos una cobertura completa para México con 200 horas de programación en vivo y highligths para llevar a los aficionados todos los detalles de la delegación mexicana y de una de las competencias deportivas más importantes de la región. La actividad se llevará a cabo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Jueves 23 de julio

06:15 | Golf | LIV Golf UK, Gran Bretaña | Ronda 1

13:30 | Ciclismo | Tour de Francia | Highlights etapa 18

19:00 | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact

19:30 | Béisbol | LMB | Diablos Rojos del México vs Bravos de León

Viernes 24 de julio

06:15 | Golf | LIV Golf UK, Gran Bretaña | Ronda 2

13:30 | Ciclismo | Tour de Francia | Highlights etapa 19

19:00 | Béisbol | LMB | Rieleros de Aguascalientes vs Caliente de Durango

Sábado 25 de julio

00:30 | Automovilismo | Fórmula E | S12 Clasificación Tokio, Japón

04:30 | Automovilismo | Fórmula E | S12 Carrera 14 Tokio, Japón

06:15 | Golf | LIV Golf UK, Gran Bretaña | Ronda 3

13:30 | Ciclismo | Tour de Francia | Highlights etapa 20

15:50 | Fútbol | Amistoso | Liverpool vs Sunderland

17:20 | Fútbol | Amistoso | Leeds vs Wrexham

18:30 | Béisbol | LMB | Sultanes de Monterrey vs Algodoneros del Unión Laguna

18:30 | Fútbol | Liga Nacional de Guatemala | Malacateco vs Cobán Imperial | Jornada 1 | Apertura 2026

21:20 | Fútbol | Amistoso | Auckland vs Tottenham

Domingo 26 de julio

00:30 | Automovilismo | Fórmula E | S12 Clasificación Tokio, Japón

04:30 | Automovilismo | Fórmula E | S12 Carrera 15 Tokio, Japón

06:15 | Golf | LIV Golf UK, Gran Bretaña | Ronda 4

09:00 | Fútbol | Super Liga Claro Internacional

13:30 | Ciclismo | Tour de Francia | Highlights etapa 21

17:00 | Béisbol | LMB | Guerreros de Oaxaca vs Conspiradores de Querétaro

Viernes 24 de julio: Campeonato sub 20 de la Concacaf y F1

El viernes 24 de julio comenzará la actividad del Gran Premio de Hungría en la Fórmula 1, con las primeras Prácticas Libres. Además México debuta en el Campeonato sub 20 de la Concacaf ante Antigua y Barbuda. Por si fuera poco, acción en la Liga MX con el Atlante vs América y Tijuana vs León.

05:30 | Automovilismo | F1 | GP de Hungría | Práctica Libre 1 | F1 TV, Sky Sports

09:00 | Automovilismo | F1 | GP de Hungría | Práctica Libre 2 | F1 TV, Sky Sports

17:00 | Fútbol | Campeonato sub 20 de la Concacaf | México vs Antigua y Barbuda | ESPN y Disney+

19:00 | Fútbol | Expansión MX | Tepatitlán vs Durango | Jornada 1 | Apertura 2026 |

19:00 | Fútbol | Expansión MX | Mineros vs Correcaminos | Jornada 1 | Apertura 2026 |

21:00 | Fútbol | Liga MX | Atlante vs América | Jornada 2 | Apertura 2026 | Azteca Deportes

21:00 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs León | Jornada 2 | Apertura 2026 | FOX One

Sábado 25 de julio: UFC, Liga MX y Campeón de Campeones

Para el sábado 25 de julio destacan eventos como el Toluca vs Cruz Azul, que definirá al Campeón de Campeones de la Liga MX. Además continúa el GP de Hungría, la Liga MX, la Expansión MX y se lleva a cabo la UFC Fight Night entre Ankalaev y Guskov.

04:30 | Automovilismo | F1 | GP de Hungría | Práctica Libre 3 | F1 TV, Sky Sports

08:00 | Automovilismo | F1 | GP de Hungría | Clasificación | F1 TV, Sky Sports

10:00 | UFC Fight Night | Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov | Paramount+

16:00 | Fútbol | Expansión MX | Tlaxcala vs Leones Negros U. de G. | Jornada 1 | Apertura 2026 |

17:00 | Fútbol | Expansión MX | Venados vs Alebrijes | Jornada 1 | Apertura 2026 |

17:07 | Fútbol | Liga MX | Chivas vs Juárez | Jornada 2 | Apertura 2026 | Prime Video

19:00 | Fútbol | Liga MX | Toluca vs Cruz Azul | Campeón de campeones | Canal 5, TUDN y ViX

19:00 | Fútbol | Expansión MX | CA Morelia vs Club Atlético La Paz | Jornada 1 | Apertura 2026 |

19:00 | Fútbol | Expansión MX | Jaiba Brava vs Piratas | Jornada 1 | Apertura 2026 |

21:00 | Fútbol | Liga MX | Santos vs Atlas | Jornada 2 | Apertura 2026 | ESPN, Disney+ y ViX

21:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres vs San Luis | Jornada 2 | Apertura 2026 | Azteca Deportes y FOX One

Domingo 26 de julio: F1, Liga MX y Expansión MX

Para cerrar la acción del fin de semana, el domingo 26 de julio verá el cierre del Gran Premio de Hungría, así como la jornada 1 de la Expansión MX y la fecha 2 en la Liga MX.

07:00 | Automovilismo | F1 | GP de Hungría | Carrera | F1 TV, Sky Sports

19:00 | Fútbol | Expansión MX | Tepatitlán vs Durango | Jornada 1 | Apertura 2026 |

17:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Monterrey | Jornada 2 | Apertura 2026 | FOX One

19:00 | Fútbol | Liga MX | Pachuca vs Querétaro | Jornada 2 | Apertura 2026 | FOX One

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