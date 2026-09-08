¡Dupla latinoamericana en sintonía! Gustavo Puerta debuta con gol en Olympiacos, asistido por Armando González

Gustavo Puerta debuta con gol y Armando González marca doblete en la victoria 3-2 del Olympiacos contra el Volos.

Gustavo Puerta celebrando su primer gol con el Olympiacos | @olympiacosfc

Luego de que se diera su traspaso al fútbol de Grecia, Gustavo Puerta hizo su debut con Olympiacos y no pudo ser de mejor manera, pues el colombiano hizo uno de los goles del compromiso. Además de eso, el mexicano Armando González también tuvo una destacada actuación en el partido que ganó esa escuadra ante Volos por 3-2, esto por la fecha 2 de la Copa de ese país.

Recordemos que ambos jugadores se unieron a dicho equipo en el más reciente mercado de transferencias. El ‘Cafetero’ llegó tras su paso por el balompié español, puntualmente del Racing de Santander. La ‘Hormiga’ por su parte venía de destacarse en su país natal, razón por la cual los ficharon.

Esa decisión del equipo griego empezó a dar sus frutos, pues en ese encuentro fueron titulares con desempeño clave para el triunfo. En el caso de González, el delantero comienza a mostrar sus dotes de goleador y convirtió los dos primeros goles de Olympiacos, que disputó ese cotejo como local.

Las anotaciones del mexicano fueron en el cierre de la primera mitad y en el inicio del complemento. Si bien la ‘Hormiga’ mostró un buen rendimiento, su papel no quedó solo en eso y su aporte también llevó a que Puerta pudiera ser protagonista en su primer compromiso como titular en dicha institución.

El primero de muchos

Cuando el reloj marcaba el minuto 68 de encuentro, a Armando le filtraron un pase a velocidad, mientras que Gustavo le hacía acompañamiento a la jugada por el centro del campo. El atacante le filtró el balón al colombiano dentro del área y este colgó al portero, poniendo en ese momento el 3-0 parcial.

Al 71′ salieron del terreno de juego los dos latinoamericanos y su ausencia se sintió, pues el Volos logró descontar al punto que solo estuvo a una anotación de igualar las cosas. Sin embargo, Olympiakos logró quedarse con el triunfo pese a esos últimos minutos de sufrimiento.

Ahora Puerta tendrá que prepararse de la mejor manera junto a sus compañeros para afrontar el duelo contra OFI Creta por la Superliga de Grecia, el cual será este 12 de septiembre. Ese duelo será a partir de las 11:00 a.m. para Colombia y recuerde que lo puede ver a través de Claro Sports.

EN DESARROLLO…

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