El entrenador guatemalteco tendrá una apasionante recta final de la temporada donde buscará conquistar todos los títulos.

Amarini Villatoro al mando de una gran campaña con Cartaginés | @CartaginesCR

El entrenador guatemalteco Amarini Villatoro se prepara para afrontar una serie de compromisos importantes al frente del Club Sport Cartaginés. Su equipo enfrentará a Liga Deportiva Alajuelense tanto en el Torneo Apertura 2026 de Costa Rica como en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, donde buscará conquistar el título regional.

El primer enfrentamiento se disputará el lunes 23 de noviembre, a las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Morera Soto, por la jornada 17 del campeonato costarricense. Cartaginés llega en la segunda posición con 31 puntos, mientras que Alajuelense ocupa el cuarto lugar con 29 unidades.

Durante una conferencia de prensa, Villatoro reconoció los antecedentes internacionales de su próximo rival, que busca conquistar su cuarta Copa Centroamericana consecutiva. Sin embargo, el técnico dejó en claro que su compromiso está exclusivamente con la institución brumosa y que no pretende modificar su postura por enfrentarse a un equipo de mayor trayectoria reciente.

“Mi interés y prioridad es Cartaginés, el equipo que me da de comer. No me interesa quedar bien con el rival, me interesa quedar bien con la institución de Cartaginés. El profesional de fútbol defiende sus intereses a muerte”, expresó el entrenador guatemalteco al referirse a los próximos enfrentamientos.

Amarini Villatoro quiere hacer historia con Cartaginés

El estratega también habló sobre la posibilidad de conquistar dos campeonatos durante la temporada. Cartaginés se encuentra a dos partidos de conseguir el título centroamericano y mantiene sus aspiraciones en el torneo nacional, donde todavía deberá superar diferentes instancias para alcanzar la definición.

“Entra la ilusión y el sueño por el doblete. Estamos a dos partidos de ser campeón centroamericano al igual que el rival. También a ocho juegos de ser campeón nacional”, afirmó Villatoro, quien destacó la importancia de mantener la concentración y evitar que las expectativas generen ansiedad dentro del plantel.

Respecto de la preparación, el entrenador explicó que su equipo aprovechó la pausa internacional para recuperar jugadores y trabajar aspectos específicos. Además, recordó que los enfrentamientos recientes contra Alajuelense fueron equilibrados, con dos victorias como local y una derrota como visitante.

“Respetamos al rival, pero confiamos en nuestra capacidad”, aseguró Villatoro, quien también advirtió: “No seremos un rival fácil”. Cartaginés buscará trasladar esa confianza a los próximos encuentros, donde tendrá la oportunidad de disputar el campeonato centroamericano y continuar su camino hacia el título nacional.

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