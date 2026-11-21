La Tricolor, sufriendo hasta el final, consiguió sus primeros tres puntos en Doha ante los campeones asiáticos.

Colombia tuvo su debut contra Japón | Foto: FCF

La Selección Colombia sub 17 tuvo su debut en la Copa del Mundo. No brilló, pero sí hizo la tarea ante Japón en el primer sorbo de la fase de grupos. Sobre la hora, la Tricolor derrotó 2-1 a los nipones en la cancha 9 del Aspire Zone, ubicado en Doha. Un balance con buen sabor aunque sudó la gota gorda para ganarlo.

Era quizás el rival más fuerte del grupo, pues llevaba galardones similares a Colombia. Con todo y eso, el combinado cafetero arrancó ganando desde muy temprano con la diana de Miguel Agámez (5′). No obstante, Kakeryu Saito configuró la paridad hasta que a los 90+3′, de repente, Samuel Martínez marcó la parada con un penal que le entregó la victoria al onceno cafetero.

Inicio muy positivo para Colombia

Con la mayoría de público a favor de Colombia, la escuadra dirigida por Freddy Hurtado sintió el apoyo y se fue por delante en el marcador muy temprano. Prácticamente la primera llegada de gol en el juego terminó en gol a través de Agámez.

Medio gol fue de Adrián Mosquera, que se mandó un jugadón al desbordar por la banda derecha. Dejó rivales en el camino y cedió al medio hacia la posición del jugador del Barranquilla. Sin amortiguarla, se anticipó con pierna zurda y mandó la pelota a guardar.

Japón reaccionó rápido

Después de la primera diana, Japón se hizo fuerte y empezó a acorralar a una Colombia sin filtro en el medio. Los defensores terminaban mano a mano con el frente de ataque nipón, que ya había avisado a través de un par de oportunidades.

Hasta que a los 37′, un cobro de costado derivó en la anotación del empate. Kakeru Saito puso todo en igualdad. El portero Samuel Martínez dudó en un balón aéreo que cayó directo a Takeshi Wada, quien le lanzó un cabezazo abajo a Saito. Solo le bastó empujar la pelota y ponerle más morbo al compromiso.

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Triunfazo sobre la hora

Colombia no estuvo fino en ataque. Durante el segundo tiempo se animó a imponer condiciones, aunque no fue brillante para cerrar bien las oportunidades de gol. Hasta los 77′ encontró esperanza, ya que el japonés Anthony Udemba fue expulsado por una fuerte colisión sobre el recién ingresado Weiner Martínez.

A los 89 minutos llegó la pena máxima a favor de Colombia. Samuel Martínez, el ’10’ que ingresó desde el banco y fichará por el Liverpool en su mayoría de edad, fue derribado por Sosuke Hoshi. Aunque pidieron revisión del VAR, no fue desestimado el cobro desde los doce pasos, ya que hubo contacto ilegal para que Martínez perdiera la posición.

Martínez, tomando la batuta entre los líderes del plantel, cruzó la pelota al palo derecho y firmó el triunfazo final para Colombia. La diana del creativo es la más tardía de Colombia en un partido mundialista sub 17 desde 2013.

Quedan asuntos por mejorar, pero el triunfo infla el pecho a la escuadra Tricolor, que tendrá su segundo partido ante Honduras el próximo martes 24 de noviembre a las 10:30 de la mañana (hora COL). De ganar, prácticamente se instala en la próxima fase.

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