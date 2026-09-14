Partidos de hoy 14 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes

Liga MX, LaLiga y Premier League encabezan la agenda del lunes con partidos clave en varias latitudes

El fútbol no se detiene este lunes 14 septiembre | Claro Sports

La actividad de este lunes 14 de septiembre tendrá como uno de sus principales focos el cierre de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, con León recibiendo al Atlético de San Luis en el Estadio León. La Fiera llega con 10 puntos y la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación, mientras que el conjunto potosino suma seis unidades y necesita un resultado que le permita alejarse de la zona baja de la tabla. El encuentro representa una oportunidad para ambos antes de encarar la novena fecha del campeonato.

En España, Villarreal y Real Betis cerrarán la jornada 5 de LaLiga en el Estadio de la Cerámica, con dos arranques opuestos. El Submarino Amarillo todavía busca su primera victoria del campeonato y llega con apenas dos puntos después de cuatro partidos, mientras que el Betis suma nueve y viene de vencer al Real Madrid. El equipo de Manuel Pellegrini tratará de mantenerse entre los primeros puestos, ante un Villarreal obligado a cambiar una dinámica de tres derrotas consecutivas entre Liga y Champions.

La Premier League también cerrará su cuarta jornada este lunes con Leeds United vs Newcastle United en Elland Road, un encuentro entre dos equipos que comenzaron sin derrotas. Ambos llegan con cinco puntos después de tres fechas, producto de una victoria y dos empates; Newcastle aparece séptimo por diferencia de goles y Leeds ocupa el noveno sitio. El ganador puede meterse de lleno en la pelea por las posiciones europeas, en un inicio de temporada en el que los dos clubes han mostrado argumentos para superar lo realizado durante la campaña anterior.

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Liga MX

León vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | FOX y FOX One

LaLiga

Villarreal vs Real Betis | 13:00 horas | SKY Sports

Premier League

Leeds United vs Newcastle United | 13:00 horas | FOX y FOX One

Serie A

Como vs Parma | 10:30 horas | Disney+ Premium

Torino vs AS Roma | 10:30 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium

Internazionale vs Udinese | 12:45 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium

Liga Portugal

Rio Ave vs Estrela | 11:45 horas | No disponible en México

Moreirense vs Marítimo | 13:15 horas | No disponible en México

Braga vs Estoril | 13:45 horas | No disponible en México

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