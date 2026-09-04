Hormiga González en vivo: horario y donde ver el Volos NFC vs Olympiacos de la jornada 3 de la Superliga de Grecia 2026
El delantero mexicano buscará marcar su primer gol en al Superliga de Grecia y lo podrás seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports
El primer gol de Armando ‘Hormiga’ González en Europa ya llegó y ahora el mexicano buscará estrenarse también en la Superliga de Grecia. Olympiacos visitará al Volos NFC este sábado 5 de septiembre por la jornada 3 de la temporada 2026-27, a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Panthessaliko Stadium. La transmisión comenzará desde las 9:50 horas por Claro Sports y su multiplataforma. González será uno de los nombres a seguir junto con Ayoub El Kaabi en el ataque del conjunto de José Luis Mendilibar, mientras que Tasos Tsokanis aparece entre las referencias del equipo local.
Olympiacos llega con seis puntos después de vencer 1-0 al Atromitos y repetir el marcador frente al Asteras Tripolis. Fue precisamente en ese segundo encuentro cuando la ‘Hormiga’ disputó sus primeros minutos oficiales en Europa: ingresó al 68′ y estuvo cerca de marcar con un remate al travesaño. Tres días después recibió su primera titularidad ante AE Larissa en la Copa de Grecia y respondió con un gol al minuto 34 y una asistencia en el triunfo 4-0. El exdelantero de Chivas tendrá ahora la oportunidad de conseguir su primer tanto en la liga y aumentar la competencia por el puesto de centro delantero.
Volos afrontará el encuentro con un punto en las primeras dos fechas. Comenzó la temporada con una derrota 2-0 frente al OFI Creta y después empató 1-1 ante Iraklis en el Panthessaliko. El reto aumenta por sus antecedentes ante Olympiacos, rival al que no ha podido derrotar en sus enfrentamientos de Superliga y que llega al partido sin recibir gol durante las primeras dos jornadas.
MÁS INFORMACIÓN: Así fue el gol de la Hormiga González en su primera titularidad con Olympiacos
¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 3 de la Superliga de de Grecia 2026?
Armando ‘Hormiga’ González y Olympiacos volverán a la actividad este sábado 5 de septiembre. El conjunto de El Pireo jugará como visitante frente al Volos NFC y buscará su tercera victoria consecutiva en el campeonato. El partido está programado a las 19:00 horas de Grecia, que corresponden a las 10:00 horas del centro de México y el escenario será el Panthessaliko Stadium como sede de su tercer compromiso de liga.
¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a Hormiga González en la Superliga griega?
¿Quién más? Claro Sports tendrá la transmisión en vivo del Volos NFC vs Olympiacos para México. La cobertura está programada desde las 9:50 horas, diez minutos antes del inicio del encuentro, por lo que los aficionados podrán seguir una nueva aparición de Armando González en el fútbol europeo.
La señal de los partidos del Olympiacos está disponible a través de clarosports.com, el canal oficial de Claro Sports en YouTube, la aplicación de Claro Sports, Claro Video y los canales de Prime Video. En México también puede seguirse mediante los operadores Totalplay y Dish. El acuerdo contempla los encuentros de los rojiblancos tanto en la Superliga como en la Copa de Grecia.
One team. One family. 🫂 pic.twitter.com/ZXXVbvB5oO— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 3, 2026
Antecedentes del Volos NFC vs Olympiacos en la Superliga de Grecia
El historial coloca a Olympiacos por delante. Los clubes se han enfrentado 17 veces en la Superliga de Grecia, con 14 victorias para el conjunto de El Pireo y tres empates. Volos todavía no registra un triunfo en este enfrentamiento.La tendencia se mantiene en los cruces recientes.
- Olympiacos 1-0 Volos | 24 de enero de 2026
- Volos 0-2 Olympiacos | 30 de agosto de 2025
- Olympiacos 3-0 Volos | diciembre de 2024
- Volos 0-2 Olympiacos | agosto de 2024
- Olympiacos 3-0 Volos | marzo de 2024
Volos no marcó en ninguno de los últimos cinco partidos entre ambos y recibió 11 goles. El último empate entre ambos se produjo el 3 de diciembre de 2023, cuando terminaron 2-2 en el Panthessaliko Stadium. Para la ‘Hormiga’, será el primer encuentro contra Volos desde su llegada a Grecia y una oportunidad para abrir su registro goleador dentro de la Superliga.
¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 de la Superliga de Grecia? Pronóstico y momios
Olympiacos aparece como favorito para quedarse con los tres puntos. Los momios de caliente.mx colocan la victoria del Volos NFC en +1250, el empate en +420 y el triunfo del Olympiacos en -477.