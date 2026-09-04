Valencia vs Barcelona en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de LaLiga 2026

El Barça defiende el liderato en Mestalla, ante un Valencia que no ha ganado en las primeras tres jornadas del fútbol español

¿Cuándo es el Valencia vs Barcelona? Horario y dónde ver | Claro Sports

El FC Barcelona viaja a Mestalla, quizá por su última vez para defender el liderato de la Liga española en la jornada 4 ante el Valencia, en partido programado para el domingo 6 de septiembre, en un duelo que enfrenta al primer lugar contra uno de los sotaneros, que no ha ganado esta temporada.

Los culés suman tres victorias en la misma cantidad de partidos. Si bien no ficharon al sucesor de Lewandowski, son el equipo que más goles ha anotado, con 12, venciendo por varios goles al Elche, Athletic y Rayo. Raphinha, improvisado de falso ‘nueve’, es el Pichichi tras tres jornadas, con cinco goles, y ahora viajan a visitar al Valencia, que se espera que estrene el Nou Mestalla la próxima temporada, por lo que sería el último viaje de los culés a la casa del equipo ché desde 1923.

El Valencia está en el otro extremo de la tabla tras el arranque de la Liga española. Tienen apenas un punto, lugar 17 en la tabla. Comenzaron empatando con el Celta, previo a perder con el Betis y el Dépor.

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Horario y dónde ver Valencia vs Barcelona el partido de la jornada 4 de la Liga española 2026?

El partido entre el Valencia y Barcelona se jugará en Mestalla el domingo 6 de septiembre. Será el primer compromiso de la jornada dominical en el fútbol español, con el silbatazo inicial programado a las 16:15 horas, tiempo local. Estos son los horarios en América y las señales para seguir el partido:

México : 08:15 horas por Sky Sports.

: 08:15 horas por Sky Sports. Centroamérica : 08:15 horas por Sky Sports.

: 08:15 horas por Sky Sports. Estados Unidos : 10:15 (ET) y 06:15 (PT) por ESPN Deportes y ESPN.

: 10:15 (ET) y 06:15 (PT) por ESPN Deportes y ESPN. Colombia : 09:15 horas por ESPN.

: 09:15 horas por ESPN. Argentina: 11:15 horas por ESPN.

Alineaciones probables del Valencia vs Barcelona

La salud está del lado del visitante para este partido en Mestalla. El Barça, aunque tiene fuera a De Jong, Bisiwu y Roony, recuperaría a Gavi. Corberán cuenta con muchas más bajas para el Valencia, con Justin de Haas, Copete, Guido Rodríguez, Sadiq, Sergi Canós y Diego López descartados. Vuelven Foulquier y Maffeo, con Rioja como duda.

Estos podrían ser los XI iniciales para el partido del domingo:

VALENCIA: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon. BARCELONA: Dimitrievski, Maffeo, Arnau, Tárrega, Diakhaby, Gayà, Ugrinic, Pepelu, Javi Guerra, Sato, Hugo Duro.

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Antecedentes y últimos resultados del Valencia vs Barcelona en LaLiga

Según la base de datos de Transfermarkt, hay 232 partidos previos entre Barcelona y Valencia, con saldo favorable para los culés. El Barça ganó 115 partidos previos, por 60 del Valencia y 57 empates. El equipo ché ganó el último compromiso en fecha 38 de la temporada anterior, terminando una sequía de 12 partidos sin vencer a los blaugrana, aprovechando que ya habían asegurado el título de LaLiga:

Jornada 38 LaLiga 25/26: Valencia 3-1 Barcelona

3-1 Barcelona Jornada 4 LaLiga 25/26: Barcelona 6-0 Valencia

6-0 Valencia Cuartos Copa del Rey 2025: Valencia 0-5 Barcelona

Jornada 21 LaLiga 24/25: Barcelona 7-1 Valencia

7-1 Valencia Jornada 1 LaLiga 24/25: Valencia 1-2 Barcelona

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Valencia vs Barcelona y cuánto paga?

Según los momios de Caliente.mx, consultados el viernes por la mañana, el Barça es el mayor favorito esta jornada de LaLiga, pese a que no es local. El triunfo de los visitantes paga -371, por +470 al empate y +925 a que el Valencia da la sorpresa en Mestalla.

Según las simulaciones de Opta, el Barça tiene una probabilidad de victoria de 69.8%, por 12.1% del Valencia y 18.1% al empate.

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