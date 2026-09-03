Agenda deportiva del 3 al 6 de septiembre: GP de Italia, Final de la Leagues Cup y el inicio de la ONEFA
La Hormiga González y el Olympiacos siguen su camino en Grecia, mientras que la LMB define la Serie de Campeonato
El deporte no da tregua durante el primer fin de semana de septiembre. Del jueves 3 al domingo 6, la agenda estará marcada por competencias internacionales y encuentros que definirán el rumbo de distintos torneos, con actividad que irá desde la Fórmula 1, ciclismo y las mejores ligas del mundo en el fútbol europeo.
El Gran Premio de Italia pondrá en marcha la acción del automovilismo, mientras que la Leagues Cup llegará a su partido por el título. A esto se suma el inicio del fútbol americano colegial en México y la continuación de la Serie de Campeonato entre Olmecas y Pericos en la Liga Mexicana de Béisbol.
Eventos deportivos imperdibles del 3 al 6 de septiembre: horario y dónde ver
Entre los eventos que marcarán la agenda del fin de semana aparece el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde Checo Pérez buscará sumar sus primeros puntos en la temporada junto a Cadillac.
La actividad también tendrá la definición de la Leagues Cup, torneo que conocerá a su campeón y al equipo que ocupará el tercer lugar. Por primera vez, los partidos por el título y el tercer puesto tendrán únicamente a equipos de la Liga MX como protagonistas. Estos encuentros podrán seguirse a través de Apple TV. Mientras tanto, Claro Sports tendrá la cobertura del duelo entre Borregos Monterrey y Borregos CCM, además de la definición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla.
Por otro lado, seguimos los pasos de Armando González con el Olympiacos, donde el mexicano buscará seguir sumando minutos y goles cuando visiten al Volos NFC en la Superliga de Grecia.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 3 al 6 de septiembre
- Jueves 3 de septiembre
- 13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 12
- 18:00 horas | Fútbol americano colegial | ONEFA | Borregos Monterrey vs Borregos CCM
- 19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 4 Serie de Campeonato
- 19:00 horas | Lucha libre | TNA Wrestling Impact
- Viernes 4 de septiembre
- 5:55 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GC1 R1
- 8:30 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GCI R2
- 12:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 13
- 13:05 horas | Fútbol | Primeira Liga | Porto vs Moreirense |Jornada 5
- 19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 5 Serie de Campeonato
- Sábado 5 de septiembre
- 9:50 horas | Fútbol | Superliga de Grecia | Volos NFC vs Olympiacos | Jornada 3
- 10:50 horas | Fútbol | Primeira Liga | Marítimo vs Benfica | Jornada 5
- 12:50 horas | Ciclismo | La Vuelta a España | Etapa 14
- 13:20 horas | Fútbol | Primeira Liga | Lisboa vs Nacional | Jornada 5
- 18:25 horas | Automovilismo | Nascar México Trucks Series
- 20:10 horas | Automovilismo | Nascar México Series Monterrey
- Domingo 6 de septiembre
- 5:20 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour Valkenswaard Grand Prix
- 13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 15
- 18:00 horas | Béisbol | Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco | Juego 6 Serie de Campeonato (de ser necesario)
Jueves 3 de septiembre: La Vuelta a España y ONEFA
- 10:35 horas | Béisbol | MLB | Giants vs Pirates | MLB Pass
- 11:10 horas | Béisbol | MLB | Blue Jays vs Guardians | VIX
- 12:10 horas | Béisbol | MLB | White Sox vs Astros | ESPN 4 y Disney Plus
- 12:45 horas | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Lille | 12:45 horas | FOX One
- 13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Real Sociedad vs Celta de Vigo | Sky Sports
- 13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 12 | Claro Sports
- 18:00 horas | Fútbol Americano colegial | ONEFA | Borregos Monterrey vs Borregos CCM | Claro Sports
- 17:15 horas | Béisbol | MLB | Brewers vs Cubs | FOX One
- 17:15 horas | Béisbol | MLB | Red Sox vs Orioles | MLB Pass
- 17:40 horas | Béisbol | MLB | Marlins vs Royals | MLB Pass
- 18:05 horas | Béisbol | MLB | Rays vs Rangers | MLB Pass
- 19:00 horas | Fútbol | Liga de Expansión | Tepatitlán vs Dorados | AYM Sports
- 19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 4 Serie de Campeonato | Claro Sports
- 19:00 horas | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 19:40 horas | Béisbol | MLB | Athletics vs Mariners | MLB Pass
- 20:10 horas | Béisbol | MLB | Cardinals vs Dodgers | MLB Pass
Viernes 4 de septiembre: Porto vs Moreirense y Pericos vs Olmecas
- 4:30 horas | Automovilismo | Gran Premio de Italia | Prácticas Libres 1 | F1TV y Sky Sports
- 5:55 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GC1 R1 | Claro Sports
- 8:00 horas | Automovilismo | Gran Premio de Italia | Prácticas Libres 2 | F1TV y Sky Sports
- 8:30 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GCI R2 | Claro Sports
- 11:00 horas | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Monaco | FOX One
- 12:30 horas | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Colonia | Fox One y Fox +
- 12:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 13 | Claro Sports
- 12:45 horas | Fútbol | Serie A | Genoa vs Como | ESPN
- 13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Betis vs Real Madrid | Sky Sports
- 13:05 horas | Fútbol | Primeira Liga | Porto vs Moreirense |Jornada 5 | Claro Sports
- 16:00 horas | Béisbol | MLB | Brewers vs Reds | ESPN y Disney+
- 16:30 horas | Béisbol | MLB | Tigers vs Guardians | Apple TV
- 16:30 horas | Béisbol | MLB | Angels vs Pirates | Apple TV
- 16:30 horas | Béisbol | MLB | Braves vs Phillies | ESPN y Disney+
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Durango vs Tlaxcala | AYM Sports
- 19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 5 Serie de Campeonato | Claro Sports
- 20:00 horas | Béisbol | MLB | Nationals vs Dodgers | FOX One
- 20:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas vs Chivas |TUBI y Fox One
- 21:00 horas | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Pachuca | FOX One
- 21:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Pumas vs América | VIX y DND Sea
- 21:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | La Paz vs Mineros | AYM Sports
Sábado 5 de septiembre: Olympiacos y la Hormiga González
- 07:00 horas | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Torino | Disney+ Premium, ESPN
- 8:00 horas | Automovilismo | Fórmula 1 | Gran Premio de Italia | Clasificación | F1TV y Sky Sports
- 08:15 horas | Fútbol | LaLiga | Athletic Club vs At. Madrid | SKY Sports
- 9:50 horas | Fútbol | Superliga de Grecia | Volos NFC vs Olympiacos | Jornada 3 | Claro Sports
- 10:00 horas | Fútbol | Serie A | Inter Milan vs Napoli | Disney+ Premium, ESPN
- 10:30 horas | Fútbol | LaLiga | Rayo Vallecano vs Racing Santander | SKY Sports, Canal 5
- 10:50 horas | Fútbol | Primeira Liga | Marítimo vs Benfica | Jornada 5 | Claro Sports
- 12:45 horas | Fútbol | Serie A | AS Roma vs Atalanta | Disney+ Premium
- 12:50 horas | Ciclismo | La Vuelta a España | Etapa 14 | Claro Sports
- 13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Villarreal vs Deportivo | SKY Sports
- 13:20 horas | Fútbol | Primeira Liga | Lisboa vs Nacional | Jornada 5 | Claro Sports
- 14:00 horas | Béisbol | MLB | Cubs vs Marlins | FOX One
- 16:00 horas | Béisbol | MLB | Braves vs Phillies | ESPN y Disney+
- 17:00 horas | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Chivas | ESPN
- 18:25 horas | Automovilismo | Nascar México Trucks Series | Claro Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Necaxa | TV Azteca
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Cancún vs CA Hidalgo | AYM Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Morelia vs Alebrijes | AYM Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Piratas vs Correcaminos | AYM Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Jaiba Brava vs Venados | AYM Sports
- 20:10 horas | Automovilismo | Nascar México Series Monterrey | Claro Sports
- 21:00 horas | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Atlante | TUDN
Domingo 6 de septiembre: GP de Italia y Final de la Leagues Cup
- 5:20 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour Valkenswaard Grand Prix | Claro Sports
- 7:00 horas | Automovilismo | Gran Premio de Italia | VIX
- 07:00 horas | Fútbol | Premier League | Everton vs Manchester Utd. | FOX One, FOX
- 07:00 horas | Fútbol | Serie A | Parma vs Monza | Disney+ Premium, ESPN
- 07:00 horas | Fútbol | Serie A | Frosinone vs Venezia FC | Disney+ Premium
- 07:00 horas | Fútbol | Ligue 1 | Troyes vs Strasbourg Alsace | FOX One
- 08:15 horas | Fútbol | LaLiga | Valencia CF vs FC Barcelona | SKY Sports
- 09:15 horas | Fútbol | Ligue 1 | Angers vs Rennes | FOX One, FOX+
- 09:30 horas | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Chelsea | FOX One, FOX
- 10:00 horas | Fútbol | Serie A | Bologna vs Sassuolo | Disney+ Premium, ESPN
- 10:30 horas | Fútbol | LaLiga | Málaga vs Levante | SKY Sports
- 10:30 horas | Fútbol | LaLiga | Alavés vs Osasuna | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | Serie A | Juventus vs AC Milan | Disney+ Premium, ESPN
- 12:45 horas | Fútbol | Ligue 1 | O. Marseille vs Paris FC | FOX One, FOX
- 13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 15 | Claro Sports
- 13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Espanyol vs Sevilla FC | SKY Sports
- 14:00 horas | Béisbol | MLB | Athletics vs Mariners | ESPN y Disney+
- 16:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Querétaro Femenino vs Cruz Azul Femenino | Tubi, FOX One
- 16:00 horas | Fútbol | León vs América | Leagues Cup partido por el tercer lugar | Apple TV
- 16:00 horas | Béisbol | MLB | Twins vs White Sox | ESPN y Disney+
- 17:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | CD Tapatío vs U de Guadalajara | Disney+ Premium, ESPN 3
- 18:00 horas | Béisbol | Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco | Juego 6 Serie de Campeonato (de ser necesario) | Claro Sports
- 18:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Tigres UANL Femenino vs Santos Laguna Femenino | Tubi, FOX One
- 19:15 horas | Fútbol | Toluca vs Monterrey | Leagues Cup Final | Apple TV