Agenda deportiva del 3 al 6 de septiembre: GP de Italia, Final de la Leagues Cup y el inicio de la ONEFA

La Hormiga González y el Olympiacos siguen su camino en Grecia, mientras que la LMB define la Serie de Campeonato

Fin de semana cargado: GP de Italia y final Leagues Cup. Claro Sports

El deporte no da tregua durante el primer fin de semana de septiembre. Del jueves 3 al domingo 6, la agenda estará marcada por competencias internacionales y encuentros que definirán el rumbo de distintos torneos, con actividad que irá desde la Fórmula 1, ciclismo y las mejores ligas del mundo en el fútbol europeo.

El Gran Premio de Italia pondrá en marcha la acción del automovilismo, mientras que la Leagues Cup llegará a su partido por el título. A esto se suma el inicio del fútbol americano colegial en México y la continuación de la Serie de Campeonato entre Olmecas y Pericos en la Liga Mexicana de Béisbol.

Eventos deportivos imperdibles del 3 al 6 de septiembre: horario y dónde ver

Entre los eventos que marcarán la agenda del fin de semana aparece el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde Checo Pérez buscará sumar sus primeros puntos en la temporada junto a Cadillac.

La actividad también tendrá la definición de la Leagues Cup, torneo que conocerá a su campeón y al equipo que ocupará el tercer lugar. Por primera vez, los partidos por el título y el tercer puesto tendrán únicamente a equipos de la Liga MX como protagonistas. Estos encuentros podrán seguirse a través de Apple TV. Mientras tanto, Claro Sports tendrá la cobertura del duelo entre Borregos Monterrey y Borregos CCM, además de la definición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla.

Por otro lado, seguimos los pasos de Armando González con el Olympiacos, donde el mexicano buscará seguir sumando minutos y goles cuando visiten al Volos NFC en la Superliga de Grecia.

Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 3 al 6 de septiembre

Jueves 3 de septiembre 13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 12 18:00 horas | Fútbol americano colegial | ONEFA | Borregos Monterrey vs Borregos CCM 19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 4 Serie de Campeonato 19:00 horas | Lucha libre | TNA Wrestling Impact



Viernes 4 de septiembre 5:55 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GC1 R1 8:30 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GCI R2 12:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 13 13:05 horas | Fútbol | Primeira Liga | Porto vs Moreirense |Jornada 5 19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 5 Serie de Campeonato



Sábado 5 de septiembre 9:50 horas | Fútbol | Superliga de Grecia | Volos NFC vs Olympiacos | Jornada 3 10:50 horas | Fútbol | Primeira Liga | Marítimo vs Benfica | Jornada 5 12:50 horas | Ciclismo | La Vuelta a España | Etapa 14 13:20 horas | Fútbol | Primeira Liga | Lisboa vs Nacional | Jornada 5 18:25 horas | Automovilismo | Nascar México Trucks Series 20:10 horas | Automovilismo | Nascar México Series Monterrey



Domingo 6 de septiembre 5:20 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour Valkenswaard Grand Prix 13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 15 18:00 horas | Béisbol | Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco | Juego 6 Serie de Campeonato (de ser necesario)



Jueves 3 de septiembre: La Vuelta a España y ONEFA

10:35 horas | Béisbol | MLB | Giants vs Pirates | MLB Pass

11:10 horas | Béisbol | MLB | Blue Jays vs Guardians | VIX

12:10 horas | Béisbol | MLB | White Sox vs Astros | ESPN 4 y Disney Plus

12:45 horas | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Lille | 12:45 horas | FOX One

13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Real Sociedad vs Celta de Vigo | Sky Sports

13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 12 | Claro Sports

18:00 horas | Fútbol Americano colegial | ONEFA | Borregos Monterrey vs Borregos CCM | Claro Sports

17:15 horas | Béisbol | MLB | Brewers vs Cubs | FOX One

17:15 horas | Béisbol | MLB | Red Sox vs Orioles | MLB Pass

17:40 horas | Béisbol | MLB | Marlins vs Royals | MLB Pass

18:05 horas | Béisbol | MLB | Rays vs Rangers | MLB Pass

19:00 horas | Fútbol | Liga de Expansión | Tepatitlán vs Dorados | AYM Sports

19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 4 Serie de Campeonato | Claro Sports

19:00 horas | Lucha Libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports

19:40 horas | Béisbol | MLB | Athletics vs Mariners | MLB Pass

20:10 horas | Béisbol | MLB | Cardinals vs Dodgers | MLB Pass

Viernes 4 de septiembre: Porto vs Moreirense y Pericos vs Olmecas

4:30 horas | Automovilismo | Gran Premio de Italia | Prácticas Libres 1 | F1TV y Sky Sports

5:55 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GC1 R1 | Claro Sports

8:00 horas | Automovilismo | Gran Premio de Italia | Prácticas Libres 2 | F1TV y Sky Sports

8:30 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour GCI R2 | Claro Sports

11:00 horas | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Monaco | FOX One

12:30 horas | Fútbol | Bundesliga | Stuttgart vs Colonia | Fox One y Fox +

12:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 13 | Claro Sports

12:45 horas | Fútbol | Serie A | Genoa vs Como | ESPN

13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Betis vs Real Madrid | Sky Sports

13:05 horas | Fútbol | Primeira Liga | Porto vs Moreirense |Jornada 5 | Claro Sports

16:00 horas | Béisbol | MLB | Brewers vs Reds | ESPN y Disney+

16:30 horas | Béisbol | MLB | Tigers vs Guardians | Apple TV

16:30 horas | Béisbol | MLB | Angels vs Pirates | Apple TV

16:30 horas | Béisbol | MLB | Braves vs Phillies | ESPN y Disney+

19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Durango vs Tlaxcala | AYM Sports

19:00 horas | Béisbol | Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla | Juego 5 Serie de Campeonato | Claro Sports

20:00 horas | Béisbol | MLB | Nationals vs Dodgers | FOX One

20:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas vs Chivas |TUBI y Fox One

21:00 horas | Fútbol | Liga MX | Juárez vs Pachuca | FOX One

21:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Pumas vs América | VIX y DND Sea

21:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | La Paz vs Mineros | AYM Sports

Sábado 5 de septiembre: Olympiacos y la Hormiga González

07:00 horas | Fútbol | Serie A | Fiorentina vs Torino | Disney+ Premium, ESPN

8:00 horas | Automovilismo | Fórmula 1 | Gran Premio de Italia | Clasificación | F1TV y Sky Sports

08:15 horas | Fútbol | LaLiga | Athletic Club vs At. Madrid | SKY Sports

9:50 horas | Fútbol | Superliga de Grecia | Volos NFC vs Olympiacos | Jornada 3 | Claro Sports

10:00 horas | Fútbol | Serie A | Inter Milan vs Napoli | Disney+ Premium, ESPN

10:30 horas | Fútbol | LaLiga | Rayo Vallecano vs Racing Santander | SKY Sports, Canal 5

10:50 horas | Fútbol | Primeira Liga | Marítimo vs Benfica | Jornada 5 | Claro Sports

12:45 horas | Fútbol | Serie A | AS Roma vs Atalanta | Disney+ Premium

12:50 horas | Ciclismo | La Vuelta a España | Etapa 14 | Claro Sports

13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Villarreal vs Deportivo | SKY Sports

13:20 horas | Fútbol | Primeira Liga | Lisboa vs Nacional | Jornada 5 | Claro Sports

14:00 horas | Béisbol | MLB | Cubs vs Marlins | FOX One

16:00 horas | Béisbol | MLB | Braves vs Phillies | ESPN y Disney+

17:00 horas | Fútbol | Liga MX | San Luis vs Chivas | ESPN

18:25 horas | Automovilismo | Nascar México Trucks Series | Claro Sports

19:00 horas | Fútbol | Liga MX | Tigres vs Necaxa | TV Azteca

19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Cancún vs CA Hidalgo | AYM Sports

19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Morelia vs Alebrijes | AYM Sports

19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Piratas vs Correcaminos | AYM Sports

19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Jaiba Brava vs Venados | AYM Sports

20:10 horas | Automovilismo | Nascar México Series Monterrey | Claro Sports

21:00 horas | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Atlante | TUDN

Domingo 6 de septiembre: GP de Italia y Final de la Leagues Cup

5:20 horas | Hípica | Longines Global Champions Tour Valkenswaard Grand Prix | Claro Sports

7:00 horas | Automovilismo | Gran Premio de Italia | VIX

07:00 horas | Fútbol | Premier League | Everton vs Manchester Utd. | FOX One, FOX

07:00 horas | Fútbol | Serie A | Parma vs Monza | Disney+ Premium, ESPN

07:00 horas | Fútbol | Serie A | Frosinone vs Venezia FC | Disney+ Premium

07:00 horas | Fútbol | Ligue 1 | Troyes vs Strasbourg Alsace | FOX One

08:15 horas | Fútbol | LaLiga | Valencia CF vs FC Barcelona | SKY Sports

09:15 horas | Fútbol | Ligue 1 | Angers vs Rennes | FOX One, FOX+

09:30 horas | Fútbol | Premier League | Arsenal vs Chelsea | FOX One, FOX

10:00 horas | Fútbol | Serie A | Bologna vs Sassuolo | Disney+ Premium, ESPN

10:30 horas | Fútbol | LaLiga | Málaga vs Levante | SKY Sports

10:30 horas | Fútbol | LaLiga | Alavés vs Osasuna | SKY Sports

12:45 horas | Fútbol | Serie A | Juventus vs AC Milan | Disney+ Premium, ESPN

12:45 horas | Fútbol | Ligue 1 | O. Marseille vs Paris FC | FOX One, FOX

13:30 horas | Ciclismo | HL La Vuelta a España | Etapa 15 | Claro Sports

13:00 horas | Fútbol | LaLiga | Espanyol vs Sevilla FC | SKY Sports

14:00 horas | Béisbol | MLB | Athletics vs Mariners | ESPN y Disney+

16:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Querétaro Femenino vs Cruz Azul Femenino | Tubi, FOX One

16:00 horas | Fútbol | León vs América | Leagues Cup partido por el tercer lugar | Apple TV

16:00 horas | Béisbol | MLB | Twins vs White Sox | ESPN y Disney+

17:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | CD Tapatío vs U de Guadalajara | Disney+ Premium, ESPN 3

18:00 horas | Béisbol | Pericos de Puebla vs Olmecas de Tabasco | Juego 6 Serie de Campeonato (de ser necesario) | Claro Sports

18:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Tigres UANL Femenino vs Santos Laguna Femenino | Tubi, FOX One

19:15 horas | Fútbol | Toluca vs Monterrey | Leagues Cup Final | Apple TV

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