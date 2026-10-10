Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Aunque estos dos equipos han venido mejorando su rendimiento, siguen en gran riesgo de descender a final de año.

Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo tienen disputa por la permanencia.

Por ser el campeonato del segundo semestre, la Liga BetPlay Dimayor 2026-II tiene propósitos que van más allá de la clasificación a los cuadrangulares. Uno de esos es salvarse del descenso y llega un encuentro determinante por los equipos involucrados. Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo se miden en una pelea directa que podría dejar al perdedor en serio riesgo de perder la categoría.

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Delio Ramírez, Estiven Sarria, Sebastián Salazar; Juan Díaz, Alejandro Maya y Jacobo Pimentel. D.T.: John Jaime Gómez.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Víctor Mejóa, Carlos Rentería; Dayan Pérez, Jaime Peralta y Gustavo Torres. D.T.: Nicolás Chiesa.

¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este partido se desarrollará en el Estadio La Independencia de Tunja a las 6:10 p.m. del domingo. La decisión, al tratarse de dos equipos pequeños, es el que el encuentro se pueda ver por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Quienes tengan conexión a internet, podrán acceder vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.

19.09.2026 | Millonarios 3-0 Boyacá Chicó.

15.09.2026 | Boyacá Chicó 1-2 Alianza.

12.09.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Cúcuta Deportivo

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04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Deportivo Pereira.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros.

19.09.2026 | Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo.

13.09.2026 | Cúcuta Deportivo 1-2 Millonarios.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto.

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