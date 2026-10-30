Racing de Santander vs Real Madrid en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 11 de la LaLiga 2026

El Real Madrid se disputa tres puntos importantes en El Sardinero frente al Racing de Santander con el objetivo de terminar por alcanzar al Barcelona

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El Real Madrid llega al compromiso ante el Racing de Santander con la confianza que dejó su victoria frente al Barcelona en El Clásico, pero ahora tendrá la obligación de respaldar ese resultado con otros tres puntos en su visita a El Sardinero este domingo 1 de noviembre. El equipo de José Mourinho ocupa el tercer puesto de LaLiga con 24 unidades, aunque el triunfo ante su acérrimo rival le permitió reducir la distancia a sólo tres puntos respecto al conjunto azulgrana. Una nueva victoria podría acercar a los merengues a la cima y confirmar su candidatura en la pelea por el liderato.

Del otro lado, el Racing afronta un desafío especial en su primera campaña en Primera División después de 14 años de ausencia. El conjunto verdiblanco suma 11 puntos y se mantiene en la zona media de la clasificación, pero la diferencia entre los equipos todavía es corta y un tropiezo podría comprometer su tranquilidad ante el acecho de los puestos de descenso. Por ello, los cántabros buscarán aprovechar el respaldo de su afición para frenar al Madrid y conseguir un resultado que fortalezca su regreso a la máxima categoría.

Horario y dónde ver el Racing de Santander vs Real Madrid el partido de la jornada 11 de la LaLiga 2026

Este domingo 1 de noviembre, el Real Madrid visita al Racing de Santander en el Campos de Sport de El Sardinero para disputar uno de los encuentros más atractivos de la jornada 11 de LaLiga, con puntos de gran valor en la pelea por la cima del campeonato. En Claro Sports te llevamos toda la emoción de este compromiso con nuestro minuto a minuto, donde encontrarás cada gol, las estadísticas, las oportunidades más importantes y las incidencias que marquen el desarrollo del partido, así como las noticias y el análisis de lo que ocurra dentro y fuera de la cancha. ¡No pierdas detalle de este partido y acompáñanos a vivirlo de principio a fin!

México : 09:15 horas. | Sky Sports.

: 09:15 horas. | Sky Sports. Centroamérica : 09:15 horas. | Sky Sports y ViX.

: 09:15 horas. | Sky Sports y ViX. Estados Unidos: 10:15 horas ET, 07:15 horas PT. | ESPN y fuboTV.

10:15 horas ET, 07:15 horas PT. | ESPN y fuboTV. Colombia : 10:15 horas. | DirecTV Sports.

: 10:15 horas. | DirecTV Sports. Argentina: 12:15 horas. | DirecTV Sports.

Alineaciones probables del Racing de Santander vs Real Madrid

El Real Madrid de José Mourinho ha encontrado en el 4-2-3-1 su principal estructura táctica durante la presente temporada, aunque el último enfrentamiento ante el Barcelona dejó ver nuevas variantes en su funcionamiento. El conjunto merengue alternó al ataque con un 4-4-2 y reforzó su bloque defensivo con un 4-5-1, señales de una mayor flexibilidad para adaptarse a las distintas fases del partido. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el esquema que utilizará Mourinho como base para el resto de la campaña, pues el equipo necesita consolidar una identidad que le permita mantener el equilibrio sin perder profundidad en ataque.

El compromiso ante el Racing de Santander podría ofrecer nuevas pistas sobre la idea del técnico portugués, especialmente porque José Alberto López suele apostar por un 4-2-3-1, lo que plantea un enfrentamiento entre dos estructuras similares. La disputa por el mediocampo será fundamental, con los dobles pivotes como piezas clave para controlar la circulación y evitar que los mediapuntas encuentren espacios entre líneas. Mourinho tendrá la oportunidad de probar nuevas variantes sin perder de vista el funcionamiento de su rival, mientras que el Racing buscará aprovechar cualquier desajuste defensivo para sorprender al conjunto blanco.

Racing de Santander : Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Aaron Martín, Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Sergio Canales, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri.

: Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Aaron Martín, Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Sergio Canales, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri. Real Madrid: Andriy Lunin, Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

Antecedentes y últimos resultados del Racing de Santander vs Real Madrid en la LaLiga

Los antecedentes entre Racing de Santander y Real Madrid reflejan una clara superioridad del conjunto merengue, que dominó los últimos enfrentamientos antes del descenso del equipo cántabro de la Primera División. En sus seis partidos más recientes, los blancos consiguieron cinco victorias y un empate, con un balance de 16 goles a favor y apenas dos en contra, cifras que evidencian la diferencia competitiva entre ambas instituciones durante aquella etapa. Sin embargo, la rivalidad quedó en pausa durante más de una década debido a la ausencia del Racing en la máxima categoría, por lo que la falta de referencias recientes genera incertidumbre sobre las condiciones actuales de este enfrentamiento.

Real Madrid 4-0 Racing de Santander | LaLiga 2011/2012 | Jornada 24 | 17/02/2012.

| LaLiga 2011/2012 | Jornada 24 | 17/02/2012. Racing de Santander 0-0 Real Madrid | LaLiga 2011/2012 | Jornada 5 | 20/09/2011.

| LaLiga 2011/2012 | Jornada 5 | 20/09/2011. Racing de Santander 1-3 Real Madrid | LaLiga 2010/2011 | Jornada 27 | 05/03/2011.

| LaLiga 2010/2011 | Jornada 27 | 05/03/2011. Real Madrid 6-1 Racing de Santander | LaLiga 2010/2011 | Jornada 8 | 22/10/2010.

| LaLiga 2010/2011 | Jornada 8 | 22/10/2010. Racing de Santander 0-2 Real Madrid | LaLiga 2009/2010 | Jornada 30 | 03/04/2010.

| LaLiga 2009/2010 | Jornada 30 | 03/04/2010. Real Madrid 1-0 Racing de Santander | LaLiga 2009/2010 | Jornada 11 | 20/11/2009.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Racing de Santander vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Real Madrid tiene el panorama a su favor para salir con la victoria de su visita al Racing de Santander. El conjunto merengue cuenta con un momio de -455, una diferencia considerable respecto a los +925 que ofrece el triunfo del equipo local y los +600 del empate. La distancia entre las cuotas refleja la confianza en la superioridad del cuadro madridista, que aparece como claro favorito pese a jugar fuera de casa. Para el Racing, la posibilidad de dar la sorpresa representa el escenario menos probable según las estimaciones del mercado.

La expectativa de un marcador abultado también destaca en los pronósticos, ya que la línea de más de 3.5 goles presenta una cuota de -182, mientras que la alternativa de menos de 3.5 alcanza +140. Esta tendencia sugiere que el mercado espera un encuentro con al menos cuatro anotaciones, posiblemente a partir del potencial ofensivo del Real Madrid y las dificultades que podría enfrentar el conjunto cántabro para contenerlo. El principal atractivo de las apuestas no solo está en el favorito al triunfo, sino también en la posibilidad de un partido con muchos goles.