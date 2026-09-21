SEP anuncia acuerdo para restringir celulares en las escuelas: ¿Desde cuándo aplica?

La nueva medida limitará el uso de celulares y pantallas durante clases y recreos en distintos niveles educativos del país

SEP anuncia acuerdo para restringir celulares en las escuelas. | Reuters

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara un acuerdo nacional para restringir el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas, una medida que tendrá diferencias según el nivel educativo. La propuesta fue respaldada por autoridades educativas de las 32 entidades y forma parte de una discusión que comenzó con consultas a docentes y foros sobre el impacto de las pantallas en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con lo informado este 21 de septiembre, la restricción comenzará a aplicarse a partir del 3 de noviembre de 2026, después de un periodo de transición posterior a la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante ese lapso, las escuelas deberán informar a docentes y familias sobre las nuevas disposiciones.

La medida no significa que los estudiantes tengan prohibido llevar un teléfono al plantel en todos los casos. En primaria y secundaria podrán conservarlo guardado, pero no utilizarlo durante las clases ni en el recreo, salvo situaciones de emergencia o casos específicos relacionados con el alumno.

SEP prohíbe celulares en las escuelas: ¿Por qué?

La SEP explicó que la decisión surge de un proceso de análisis sobre el efecto de las pantallas, redes sociales y dispositivos digitales en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de los estudiantes. Una consulta realizada a 565 mil 396 docentes reveló que 81% está a favor de establecer reglas para garantizar un uso seguro y con fines educativos de estas tecnologías.

Entre los problemas identificados por los profesores, 40% señaló que los celulares dificultan mantener la atención, 38% indicó que interrumpen las actividades escolares y 34% consideró que reducen los espacios de convivencia. Además, 38.7% reportó que conflictos surgidos en redes sociales terminan por trasladarse a las aulas.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha explicado que el objetivo es limitar las distracciones durante la jornada escolar. El 11 de septiembre señaló que el planteamiento no busca eliminar el celular de la vida de los estudiantes, sino evitar su uso dentro del salón y durante los recreos, espacios en los que la autoridad busca recuperar la atención y la convivencia entre compañeros.

¿Cuándo entra en vigor el acuerdo para restringir pantallas y celulares en las escuelas?

El acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación antes de comenzar su aplicación. Una vez publicado, se contempla un periodo de 30 días para que las comunidades escolares conozcan las nuevas reglas, con asambleas informativas dirigidas a madres, padres, docentes y estudiantes.

Según lo informado este lunes, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el martes 3 de noviembre de 2026. La fecha marca el inicio del esquema nacional, aunque algunas entidades ya contaban con regulaciones propias antes de este acuerdo. A principios de septiembre, Mario Delgado señaló que 17 estados ya tenían algún tipo de regulación relacionada con celulares o plataformas digitales.

SEP 2026: ¿En qué niveles escolares y cómo serán las restricciones de celulares y pantallas?

Las restricciones serán distintas según el nivel educativo. En primaria y secundaria no se permitirá utilizar celulares ni tabletas durante la jornada escolar, lo que incluye tanto las clases como el recreo. Los dispositivos podrán permanecer guardados dentro de la mochila y existirán excepciones para emergencias o circunstancias particulares.

En educación media superior, cada plantel deberá establecer sus propios criterios para regular el uso de estos dispositivos, con prioridad para actividades pedagógicas, seguridad y utilización responsable. En educación superior, las instituciones deberán promover reglas de uso responsable, debido a que buena parte de los estudiantes ya son mayores de edad y las universidades cuentan con esquemas propios de organización. El acuerdo forma parte de una estrategia que la SEP comenzó a construir desde antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027. Más de 1.2 millones de docentes fueron convocados a participar en la discusión sobre las reglas para dispositivos móviles, mientras las autoridades educativas estatales analizaron los resultados antes de avanzar hacia un esquema nacional.

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