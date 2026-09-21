El Atlético de Madrid responde a las provocaciones de Mourinho: “Stop acoso arbitral ya”

José Mourinho encendió la polémica en el derbi madrileño al señalar que los supuestos fallos arbitrales habrían provocado la derrota del Real Madrid

La guerra de Mourinho con el Atlético de Madrid | Reuters

El Atlético de Madrid publicó un video en redes sociales durante las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, en respuesta a las críticas de José Mourinho. El técnico lusitano atribuyó la derrota del Real Madrid por 2-1 en el derbi madrileño, disputado este fin de semana en el Estadio Metropolitano, a los supuestos errores arbitrales.

El entrenador lusitano no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el arbitraje tras la derrota del Real Madrid y señaló a Miguel Ángel Ortiz Arias como uno de los protagonistas del derbi. Mourinho mostró ante los medios una hoja con imágenes de las entradas de Sergio Romero sobre Jude Bellingham y de Kang-in Lee sobre Federico Valverde, dos acciones que, según su interpretación, debieron terminar en tarjeta roja.

El técnico del conjunto merengue consideró que el panorama del partido habría sido muy distinto con el Atlético de Madrid reducido a nueve futbolistas y también puso en duda el trabajo del VAR, a cargo de Alejandro Trujillo, por no solicitar al árbitro la revisión de ninguna de las dos jugadas.

“Nos podíamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí. El que tiene que estar feliz, además de la gente del Atlético, es el Comité por la designación arbitral. Ha sido todo muy extraño”, declaró José Mourinho frente a los medios de comunicación.

Después del encuentro, Real Madrid TV también expuso sus críticas contra el arbitraje del derbi madrileño, una situación que agregó más leña al fuego. Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, salió en conferencia de prensa para advertir que los entrenadores debían “tener cuidado” con lo que dicen, una clara indirecta para su colega.

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El Atlético de Madrid no quiso soltar la polémica y, prácticamente 24 horas después del derbi, publicó un video en respuesta a las acusaciones de José Mourinho. El clip del conjunto rojiblanco muestra un papel que sale de una impresora con la imagen del técnico rival mientras sostiene la hoja que presentó en la conferencia de prensa del domingo 19 de septiembre, acompañada de la leyenda, en español e inglés: “Stop acoso arbitral ya”.

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