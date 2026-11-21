El técnico portugués respondió a la rechifla del Santiago Bernabéu tras la remontada merengue ante el Celta de Vigo

Mourinho durante el partido ante el Celta de Vigo | Reuters

José Mourinho puso sobre la mesa la relación entre el Real Madrid y su afición después de la victoria por 2-1 frente al Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga 2026-27. Aunque el conjunto merengue consiguió su noveno triunfo consecutivo, el entrenador portugués reconoció las dificultades de competir bajo los silbidos del Santiago Bernabéu y destacó la capacidad de respuesta de sus futbolistas ante un escenario de presión.

El encuentro del sábado 21 de noviembre comenzó con un golpe para los locales. Pablo Durán adelantó al Celta apenas al minuto 6, mientras que Kylian Mbappé desperdició un penalti antes del descanso. La desventaja y los errores provocaron muestras de inconformidad entre los seguidores madridistas, quienes exigieron una reacción. El panorama cambió en la segunda mitad, cuando Jude Bellingham y Carlos Espí concretaron la remontada que permitió conservar los tres puntos.

Mourinho responde a los silbidos del Santiago Bernabéu

Al término del compromiso, Mourinho reconoció que los abucheos representan una dificultad adicional para sus jugadores, especialmente cuando el marcador es adverso. “Una dificultad es ir perdiendo y ser pitado en casa”, declaró el portugués ante los medios del club. Su reflexión expuso una realidad del conjunto blanco: el respaldo del Bernabéu puede impulsar al equipo, pero la exigencia de sus aficionados también aumenta la presión cuando los resultados no llegan.

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El estratega explicó que el cansancio acumulado tras la Fecha FIFA influyó en el rendimiento de sus futbolistas, algunos de los cuales apenas habían regresado de largos viajes internacionales. Mourinho identificó problemas de precisión y concentración durante varios pasajes del encuentro, aunque defendió el carácter competitivo del vestuario y su capacidad para superar situaciones adversas. Para el entrenador, la reacción colectiva fue una de las principales razones del triunfo.

La transformación comenzó después del descanso, cuando Mourinho recurrió a Vinicius Junior, Federico Valverde y Marc Cucurella para modificar el desarrollo del partido. La entrada del brasileño resultó determinante: participó en la jugada que permitió a Jude Bellingham igualar el marcador al minuto 66. El técnico destacó el aumento de intensidad en la recuperación del balón, un factor que permitió al Real Madrid mantener la presión ofensiva hasta encontrar el segundo gol.

Carlos Espí rescata al Real Madrid y extiende la racha de Mourinho

Cuando el empate parecía instalarse en el marcador, Carlos Espí volvió a convertirse en el protagonista del Real Madrid. El delantero ingresó al minuto 79 y, seis minutos después, aprovechó un rebote del guardameta Ionut Radu para marcar el 2-1 definitivo al minuto 85. La jugada nació de un centro de Vinicius y confirmó la importancia de los futbolistas de relevo en el planteamiento de Mourinho, quien encontró una solución desde el banquillo.

El triunfo permitió al Real Madrid alcanzar los 33 puntos e igualar provisionalmente al Barcelona en la clasificación, antes del compromiso del conjunto azulgrana ante Villarreal. Además, los dirigidos por Mourinho conservaron su racha perfecta de victorias como locales durante la temporada. Sin embargo, el marcador también dejó aspectos por corregir: el equipo volvió a sufrir para superar a un rival que encontró espacios y tuvo oportunidades para ampliar su ventaja.

La siguiente prueba para el entrenador portugués llegará el martes 24 de noviembre, cuando el Real Madrid reciba al PSV Eindhoven en la Champions League. Con el calendario en una fase de acumulación de partidos, Mourinho necesitará mantener la respuesta de su plantilla y recuperar la frescura de sus titulares. La victoria ante el Celta reforzó la confianza del equipo, pero los silbidos del Bernabéu dejaron claro que el resultado no elimina las exigencias sobre su funcionamiento.