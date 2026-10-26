Posibles alineaciones del Boyacá Chicó vs Junior por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Tiburón’ aún hace sus cuentas para buscar una clasificación épica a la fase de cuadrangulares.

Boyacá Chicó vs Junior: posibles nóminas | Claro Sports

Boyacá Chicó y Junior se ponen al día en una situación especial del campeonato liguero. Ambos llegan en una realidad crítica para lograr objetivos que, por ahora, se ven cuesta arriba. Tanto ‘Ajedrezados’ como ‘Tiburones’, en la parte baja de la tabla, han tenido campañas para el olvido.

Aunque el local viene de derrotar al Bucaramanga y tumbarle el invicto, corre el riesgo de sentenciar su descenso en caso de no obtener un resultado positivo. Del otro lado, Junior venció a Águilas el pasado viernes y aún hace cuentas para escalar a la clasificación. Esto debe saber rumbo al juego de este martes 27 de octubre a las 8:05 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Boyacá Chicó para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Boyacá Chicó: Brandon Zapata; Sander Navarro, Jéfferson Mena, Sebastián Palma, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz; Delio Ramírez, Jacobo Pimentel, Santiago Mera e Isaac Camargo. DT: Jhon Jairo Gómez.

Posible alineación del Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Juan David Ríos; Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Luis Muriel y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver el Boyacá Chicó vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, reprogramado por la fecha 5, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, el compromiso estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, en Claro Sports podrá seguir minuto a minuto las emociones de la cita futbolera.

Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó

23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 16.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 15.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional | Fecha 1.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 14.

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó | Fecha 13.

Últimos cinco partidos del Junior

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior | Fecha 15.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 4.

10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 14.

04.10.2026 | Atlético Bucaramanga 3-1 Junior | Fecha 13.

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