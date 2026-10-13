Dani Carvajal ficha por el Getafe

El lateral español, ganador de seis Champions League, llega libre al conjunto azulón con un contrato hasta junio de 2027

Con 34 años, el lateral inicia una nueva etapa en su carrera | @GetafeCF

Dani Carvajal tiene nuevo equipo. El Getafe CF anunció el fichaje del exjugador del Real Madrid, quien llega como agente libre después de finalizar su contrato con el conjunto merengue el pasado 30 de junio. A sus 34 años, el lateral derecho continuará su carrera en LaLiga bajo las órdenes de José Bordalás, con un acuerdo hasta el final de la temporada 2026-27.

La incorporación se concretó después de varios días de negociaciones condicionadas por el control económico de LaLiga. De acuerdo con el diario AS, el presidente del Getafe, Ángel Torres, presentó un aval personal para facilitar la operación, mientras que el futbolista aceptó una importante reducción salarial. El zaguero percibiría menos de un millón de euros durante su nueva etapa, lejos de los aproximadamente diez millones netos anuales que cobraba en el Real Madrid.

Carvajal se pone a las órdenes de Bordalás y apunta al debut ante Rayo Vallecano

El lateral español no tardó en incorporarse a la dinámica de su nuevo equipo. Este mismo martes conoció las instalaciones del Getafe, se reunió con José Bordalás y completó su primera sesión de entrenamiento. “Estoy con muchas ganas de currar”, expresó durante su encuentro con el técnico, cuya llamada fue determinante para convencerlo de aceptar el proyecto azulón.

🏆 Lo ha conquistado TODO. Pero hay algo que sigue intacto.



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⚔️ Dani Carvajal 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗜𝗥. pic.twitter.com/FDet5wi4Ev — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

Posteriormente, compartió un mensaje dirigido a sus nuevos aficionados a través de las redes sociales del club. “Ya estoy por aquí, he completado mi primera sesión, hemos tenido la foto oficial, deseando poder debutar, jugar, que me veáis corriendo la banda. ¡Aúpa Geta!”, declaró el defensor, quien buscará recuperar protagonismo competitivo después de más de tres meses sin equipo.

Su primera oportunidad podría llegar el lunes 19 de octubre, cuando el Getafe reciba al Rayo Vallecano en el Coliseum por la novena jornada de LaLiga. El club espera completar su inscripción a tiempo para que Bordalás pueda incluirlo en la convocatoria. Competirá por el puesto de lateral derecho con Kiko Femenía, aunque también podría desempeñarse como central por derecha en un esquema de tres defensores.

Seis Champions League y 27 títulos con el Real Madrid

Carvajal llega al Getafe con uno de los palmarés más destacados en la historia del fútbol internacional. Durante sus 13 temporadas con el primer equipo del Real Madrid, disputó 451 partidos oficiales, marcó 14 goles y conquistó 27 títulos. Entre sus principales logros figuran seis Champions League, cuatro títulos de LaLiga, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Su trayectoria también incluye seis títulos mundiales de clubes y cinco Supercopas de Europa. Con la selección española disputó 51 encuentros y conquistó la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024, para alcanzar un total de 29 títulos entre club y selección. Antes de consolidarse en el conjunto blanco, el defensor había militado en el Bayer Leverkusen durante la temporada 2012-13.