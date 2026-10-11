Javier Aguirre sacude el vestidor del Valencia tras su debut: “Les grité a lo mexicano”

Pese al regaño, el Vasco asegura que hubiese sido injusto ganar el partido ante Racing

Aguirre se va tranquilo con un empate justo. | Captura de pantalla @ODValencia

Javier Aguirre no tardó en mostrar su carácter durante su nueva etapa al frente del Valencia. El entrenador mexicano debutó con un empate 2-2 ante Racing de Santander en la jornada 8 de LaLiga 2026-2027, un encuentro que dejó momentos de tensión, errores defensivos y una reacción que permitió rescatar un punto. Tras el compromiso, el Vasco reveló que tuvo que recurrir a uno de sus característicos regaños para intentar despertar a sus jugadores.

“Les he pegado un grito de los que me gustan en ‘mexicano’, con algún improperio”, confesó el estratega, quien reconoció que su equipo atravesó momentos complicados durante su visita a El Sardinero. El entrenador no ocultó su inconformidad con algunos aspectos del funcionamiento colectivo, aunque también valoró la disposición de sus futbolistas para reaccionar después de encontrarse abajo en el marcador.

El debut del entrenador mexicano estuvo marcado por las dificultades que enfrentó su equipo para mantener el control del partido. Valencia comenzó con ventaja gracias a un gol de Dani Raba, pero Racing de Santander consiguió remontar el marcador, situación que obligó al Vasco a intervenir, fiel a su estilo, para buscar una respuesta de sus futbolistas. Sin embargo, el entrenador también encontró motivos para valorar positivamente el primer encuentro de su nueva etapa.

“El vestuario estaba rabioso, cansado, porque lo vimos cerca, pero, bueno, también se pudo perder. Lo dejaron todo en el campo y eso es lo importante. Que les duela no ganar”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Pese a que Valencia tuvo oportunidades para conseguir la victoria, Javier Aguirre reconoció que el empate 2-2 fue un resultado justo, debido al dominio que Racing de Santander consiguió ejercer durante diferentes momentos del compromiso.

“Hay pasajes que me gustaron, pero el rival es muy fuerte. Aquí somete a todos con la pelota. Me gustó la actitud. Sí hay cosas por corregir. Dejamos muchos espacios, no competimos en muchos momentos, dejamos solo al que hizo el 2-1, pero casi nos lo llevamos. Hubiese sido injusto con el rival”, explicó.

El Vasco también destacó el rendimiento del Racing, que se mantiene invicto como local después de sumar ocho de los 12 puntos disputados en El Sardinero.

“El Racing va sumando y sumando. Tienen mucho desparpajo que les funcionó de maravilla el año pasado. Sacar ocho de 12 en casa no es sencillo. Han venido grandes rivales y siguen invictos”, comentó.

Javier Aguirre asume sus errores tácticos y promete un Valencia más competitivo

Además de reconocer el mérito de Racing, el entrenador mexicano asumió la responsabilidad por los problemas que presentó el Valencia durante la primera mitad, especialmente en la circulación del balón y la distribución de sus jugadores sobre el terreno de juego.

“Perdíamos muy fácil la pelota. No dábamos tres pases seguidos. Nos faltó un pase de seguridad. Cambiamos a línea de cuatro tras el descanso. Fue error mío el planteamiento. No supe leerlo bien”, reconoció el Vasco.

Aguirre también valoró el desempeño de algunos futbolistas, entre ellos Dani Raba, Hugo Duro y Harvey Elliott, quienes habían dejado buenas sensaciones durante los entrenamientos previos a su presentación oficial.

“A Raba, Duro y a Elliott los vi bien estos días. Es verdad que a un delantero se le valora por los goles, pero estoy contento con su trabajo y en general con todos”, aseguró.

Aunque reconoció que todavía queda trabajo por delante, el entrenador consideró que su equipo ya dio el primer paso hacia la recuperación: mostrar actitud y disposición para competir.

“Estamos encontrándonos, pero el primer paso está dado, que es el de la actitud. Haremos mejores partidos, seguro”, concluyó.