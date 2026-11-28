El entrenador portugués cuestionó las decisiones arbitrales en el Santiago Bernabéu y recordó las expulsiones anteriores de Mbappé y Vinicius

Mourinho estalla contra el arbitraje | Reuters

José Mourinho cuestionó el desempeño del árbitro César Soto Grado tras la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En conferencia de prensa, el entrenador portugués manifestó su inconformidad por el manejo de los tiempos del partido, las acciones que quedaron sin sanción y la expulsión de Jude Bellingham, aunque aclaró que no atribuye el resultado a las decisiones arbitrales.

Uno de los reclamos del estratega estuvo relacionado con las interrupciones provocadas desde el banquillo rival. Mourinho consideró que el silbante permitió acciones que, de acuerdo con el reglamento, debieron derivar en la expulsión del entrenador contrario.

“Han tenido la suerte del árbitro de ser muy permisivo con los tiempos. No quiero ir muy lejos, ha sido permisivo al punto de que una regla que está muy clara es que si el banquillo mete un balón al campo es roja al entrenador. Han metido dos veces un balón al campo y el árbitro ha sido muy permisivo con esto, con los segundos. Han tranquilizado el ritmo de juego, han reducido el tiempo de juego útil y nos ha complicado la vida”.

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El portugués reconoció el planteamiento de Quique Sánchez Flores, aunque manifestó su desacuerdo con los recursos que utilizó el equipo rival para interrumpir el desarrollo del encuentro.

“Enhorabuena a Quique por su planteamiento. Lo único que reprocho, que es feo, es lo de tirar balones al campo, que ya nadie lo hace en el fútbol”.

Mourinho cuestiona a Soto Grado por la expulsión de Jude Bellingham

Al ser consultado sobre el penalti, Mourinho explicó que desde su posición en el banquillo tuvo dudas sobre la acción. Sin embargo, aceptó la decisión después de conversar con Jude Bellingham, quien reconoció haber cometido la infracción.

“El penalti es difícil en el banquillo, me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti después del partido y cuando un jugador dice que es penalti tengo que pensar que es penalti. Si después del partido dice que es penalti, que le ha tocado, en el banquillo me parece que podía ser un penalti exagerado”.

No obstante, el entrenador cuestionó el historial de expulsiones de Soto Grado en encuentros del Real Madrid y recordó las tarjetas rojas que recibieron Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en temporadas anteriores.

“Vamos a ver a quién expulsa la próxima temporada. Hace dos temporadas fue Mbappé, la pasada a Vinicius, esta temporada es Bellingham, a ver si la próxima es Courtois. Este árbitro tiene algún… Le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno. No quiero decir que perdemos por el árbitro”.

Mourinho también señaló diferencias en la aplicación del reglamento durante el encuentro, particularmente en una infracción sobre Mbappé que no terminó en amonestación.

“Hay cosas que están tipificadas, que la propia UEFA nos dice: pisotón, amarilla; mano en la cara, amarilla; agarrón en contraataque, amarilla. Y un agarrón a Mbappé no da amarilla. Estaba enfadado”.

Mourinho asume la responsabilidad por la derrota del Real Madrid

Más allá de sus cuestionamientos al arbitraje, el entrenador reconoció que su equipo tuvo dificultades para generar espacios y llegar al área contraria. Mourinho explicó que la sustitución de Arda Güler respondió a la necesidad de modificar el funcionamiento ofensivo ante el planteamiento del rival.

“Estábamos tocando balón, pero no estábamos ocupando área. Nosotros con balón, tocando, pero poca penetración. Cuando están Bernardo y Arda, jugadores parecidos, futboleros, de tener balón, el equipo no estaba encontrando espacios y no tenía presencia en área”.

El portugués también descartó que la reacción de Güler tras abandonar el terreno de juego represente un problema dentro del equipo: “Me parece perfecto, la reacción de un jugador que quiere jugar. Me parece perfecto, me parece normal”.

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Respecto a los silbidos que recibió Vinicius, Mourinho pidió centrar el análisis en el funcionamiento del Real Madrid y no en las reacciones de los futbolistas.

“Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde esta es la gran historia. Tienen algo de qué hablar hasta el miércoles: el Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado. Tienen tantas cosas para decir que no necesitáis inventar que Arda se ha ido cabreado, que Vinicius ha sido pitado, que yo he sido pitado. No necesitan historias, el Madrid ha perdido, dedíquense a analizar nuestra derrota”.

Finalmente, el entrenador reconoció que deberá encontrar respuestas para corregir el funcionamiento del equipo y asumió las consecuencias de sus decisiones ante la primera derrota de la temporada en el Santiago Bernabéu.

“Al final sí he visto un poco de falta de frescura, pero la responsabilidad es mía, las decisiones son mías. Hemos perdido puntos que no podemos perder, pero todo continúa y mañana volvemos al trabajo”.