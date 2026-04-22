El polémico futbolista que podría volver a ser llamado por Tena en Guatemala

Piensa en volver a llamar a un futbolista que había sido borrado en las últimas convocatorias.

Tena piensa en el regreso de Jorge Aparicio | Johan ORDONEZ / AFP

La Selección de Guatemala se prepara para una fecha FIFA de junio que será exigente y determinante, con amistosos ante República Checa, Ecuador y Austria, tres selecciones mundialistas que pondrán a prueba el nivel de la Bicolor. En ese contexto, el regreso de Luis Fernando Tena al mando tras sus problemas de salud abre nuevamente el debate sobre posibles nombres que podrían reaparecer en la convocatoria, y uno de ellos no pasa desapercibido.

Según La Pizarra GT, se trata de Jorge Aparicio, un futbolista que siempre ha generado conversación, no tanto por conflictos, sino por su personalidad directa y su forma de decir lo que piensa. El mediocampista de Xelajú MC atraviesa un gran momento futbolístico y ha elevado considerablemente su nivel en el Clausura 2026, lo que lo vuelve una opción real para reforzar un mediocampo que no ha terminado de convencer en las últimas presentaciones.

Un nivel que obliga a mirarlo de nuevo

El rendimiento de Aparicio en el torneo local ha sido uno de los argumentos más fuertes para considerar su regreso. A sus 33 años, se ha convertido en una pieza importante en el esquema de Xelajú MC, aportando experiencia, dinámica y liderazgo en un equipo que pelea en la parte alta de la tabla. En contraste, nombres como Jonathan Franco y Óscar Castellanos no han logrado consolidarse plenamente en la Selección, lo que abre la puerta a nuevas decisiones por parte del cuerpo técnico.

Además, el propio Tena estuvo presente recientemente en el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones, observando jugadores y perfilando lo que será su próxima lista, lo que indica que el análisis está en marcha y que no se descartan sorpresas y nuevos llamados.

El gesto que marcó su relación con Tena

La relación entre Aparicio y el entorno de la Selección tuvo un momento particular cuando el jugador respondió a las declaraciones de Tena sobre las “manzanas podridas” con un gesto en el campo: celebró un gol simulando morder una manzana. Más allá de la polémica que generó, el propio futbolista luego bajó el tono y aseguró no tener problemas con el cuerpo técnico, aunque también dejó un mensaje claro al pedir que se observe más talento en otras regiones del país.

Ese episodio lo dejó al margen de la Bicolor durante un largo tiempo, ya que su último partido con la selección fue en julio de 2024 ante El Salvador. Sin embargo, el contexto actual es distinto y su presente futbolístico podría pesar más que cualquier antecedente.

Un posible regreso en un momento clave

Con Tena nuevamente al mando y la necesidad de encontrar respuestas tras la dura derrota ante Argelia, la posible vuelta de Aparicio aparece como una opción interesante para renovar energías dentro del plantel. La experiencia del mediocampista y su actualidad lo posicionan como un candidato serio a regresar en una convocatoria que será clave para medir el verdadero nivel de Guatemala. Además de su nombre, también se menciona la posibilidad de ver nuevas caras como la de Damián Rivera, lo que confirma que la próxima lista podría traer cambios importantes. Mientras tanto, el caso de Aparicio sigue generando expectativa: un jugador que nunca pasa desapercibido y que, con fútbol y personalidad, vuelve a tocar la puerta de la Selección.

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