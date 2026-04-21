Barcelona vs Celta de Vigo en vivo: horario y dónde ver la jornada 33 de LaLiga 2026

Barcelona recibe al Celta con siete victorias consecutivas y ventaja sobre el Madrid mientras los gallegos buscan sostenerse en zona europea

Barcelona vs Celta de Vigo, en vivo online | Claro Sports

El FC Barcelona se enfrenta al Celta de Vigo este 22 de abril en el Camp Nou. El partido corresponde a la jornada 33 de LaLiga, en un momento donde el liderato blaugrana se sostiene con margen claro en la tabla. El equipo de Hansi Flick llega como primero con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que acumula dos partidos sin ganar, cuando restan siete jornadas por disputarse.

El equipo azulgrana viene de ser eliminado en cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Esa caída obliga a redirigir el enfoque hacia LaLiga, donde el margen de nueve puntos lo coloca en control directo de la carrera por el título.

La escuadra culé llega con una racha de siete victorias consecutivas en liga, incluyendo el derbi más reciente ante el Espanyol donde goleó con doblete de Ferran Torres y anotaciones de Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Por su parte, el Celta de Vigo llega con urgencia de resultados inmediatos. El equipo gallego perdió en Balaídos ante el Real Oviedo en su última presentación y se mantiene en la pelea por puestos europeos desde la zona media alta de la tabla. Su margen es más corto y cada punto impacta directamente en su clasificación, por lo que el reto en el Camp Nou pasa por sostener orden defensivo y aprovechar los espacios.

Horario y dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo el partido de la jornada 33 de LaLiga 2026?

El partido entre Barcelona y Celta de Vigo se juega el miércoles 22 de abril a las 14:30 horas, tiempo del centro de México, en el Camp Nou. La transmisión en televisión será a través de la señal de Sky Sports para toda la república.

El seguimiento en tiempo real estará disponible en Claro Sports con minuto a minuto detallado, estadísticas actualizadas, alineaciones confirmadas, cambios, goles y desarrollo completo del partido desde antes del inicio hasta el final.

Alineaciones probables del Barcelona vs Celta de Vigo

El Barcelona proyecta una base titular estable en su racha de resultados. Joan García se perfila en portería; defensa con Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Alex Balde; medio campo con Eric García y Pedri; y un frente ofensivo compuesto por Lamine Yamal, Gavi, Marcus Rashford y Ferran Torres, quien viene de firmar doblete en su último partido de liga.

El Celta de Vigo plantea un once con Ionut Radu en portería; línea defensiva con Álvaro Núñez, Joseph Aidoo y Marcos Alonso; medio campo con Javier Rueda, Matías Vecino, Fer López y Sergio Carreira; y un tridente ofensivo con Andrés Antañón, Pablo Durán y Williot Swedberg, en un esquema que prioriza amplitud y transición rápida, que le han hecho mucho daño a los blaugranas.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Celta de Vigo en LaLiga

El historial reciente entre ambos muestra partidos muy cerrados, y de muchos goles, pero con dominio sostenido del Barcelona. El equipo azulgrana registra cuatro victorias y un empate desde su última derrota ante el Celta, con marcadores ajustados pero constantes a su favor.

En el Camp Nou, el Barcelona acumula cuatro triunfos consecutivos frente al conjunto gallego. La última derrota como local ante el Celta se registró en mayo de 2021 por marcador de 2-1, mientras que antes de ese resultado hay que remontarse hasta 2014 para encontrar otro triunfo visitante en ese estadio.

Celta 2-4 Barcelona | Jornada 12 | 2025-26

Barcelona 4-3 Celta | Jornada 32 | 2024-25

Celta 2-2 Barcelona | Jornada 14 | 2024-25

Celta 1-2 Barcelona | Jornada 25 | 2023-24

Barcelona 3-2 Celta | Jornada 6 | 2023-24

Celta 2-1 Barcelona | Jornada 38 | 2022-23

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Celta de Vigo y cuánto paga?

En Caliente.mx, el Barcelona parte como favorito claro para este partido con momio de -435. La cifra refleja su posición como líder, su racha de siete victorias consecutivas en liga, su rendimiento como local y la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en la tabla general.

El empate se paga en +580, mientras que la victoria del Celta de Vigo alcanza +900. La diferencia responde a los datos concretos del momento de ambos equipos: Barcelona con control del liderato y producción ofensiva sostenida; Celta con necesidad de puntos tras su última derrota y sin resultados recientes favorables en este enfrentamiento directo en el Camp Nou.

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