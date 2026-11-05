Valencia vs Real Madrid en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 12 de LaLiga 2026

El Valencia de Javier Aguirre recibe al Real Madrid en Mestalla por la jornada 12 de LaLiga; consulta horario, transmisión, alineaciones, antecedentes y momios del partido

Valencia vs Real Madrid, ¿cuándo es el partido? | Claro Sports

El Valencia de Javier Aguirre recibirá al Real Madrid este sábado 7 de noviembre en el estadio de Mestalla, en un partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga 2026-27. El encuentro enfrentará a dos equipos con objetivos distintos: los locales necesitan puntos para salir de la zona de descenso, mientras que los merengues buscan acercarse al liderato. Aquí te decimos el horario en México, dónde ver el partido en vivo, las alineaciones probables, los antecedentes y los momios.

El Valencia llega en la posición 19 de la clasificación con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Javier Aguirre consiguió su primer triunfo bajo las órdenes del mexicano el pasado 1 de noviembre, cuando venció 1-0 al Elche con un gol de Umar Sadiq. El Vasco volverá a enfrentarse a un rival al que ha derrotado en cuatro ocasiones como entrenador: dos con Osasuna, una con Zaragoza y otra con Mallorca, esta última en febrero de 2023.

El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, ocupa el tercer lugar de LaLiga con 27 puntos, tres menos que el Barcelona, líder con 30 unidades. El conjunto blanco acumula nueve triunfos y dos derrotas en 11 jornadas, con 28 goles a favor y 10 en contra. Además, registra seis victorias consecutivas en el campeonato y viene de superar 3-0 al Racing de Santander, con anotaciones de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande.

‘Col.lecció Mestalla és Etern’: #ValenciaRealMadrid ⚽🎨 Este cartel está inspirado en la icónica imagen de Fernando Barrachina y Paco Gento en 1971 🤝 @Lawerta https://t.co/aMqpAys2vF — Valencia CF (@valenciacf) November 5, 2026

Horario y dónde ver Valencia vs Real Madrid el partido de la jornada 12 de LaLiga 2026?

Valencia y Real Madrid se enfrentarán este sábado 7 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio de Mestalla, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España.

La transmisión en vivo para México estará disponible a través de SKY Sports, canal que cuenta con los derechos de LaLiga, mientras que online podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Valencia vs Real Madrid

Javier Aguirre podría utilizar una formación 4-4-2 con Umar Sadiq y Javi Guerra en ataque, después de la victoria sobre Elche. Por su parte, José Mourinho contempla un esquema 4-2-3-1 con Kylian Mbappé como referente ofensivo. Vinicius no estaría disponible para el encuentro debido a una suspensión de cuatro partidos.

Valencia: Stole Dimitrievski; Arnau Martínez, César Tárrega, Pepelu, José Gayà; Pablo Maffeo, Guido Rodríguez, Aaron Mayol, Luis Rioja; Javi Guerra y Umar Sadiq.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

Estas alineaciones son probables y están sujetas a cambios. Los equipos darán a conocer sus formaciones oficiales aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

🧡🤍🧡 https://t.co/1R8DCVOYWe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2026

Antecedentes y últimos resultados del Valencia vs Real Madrid en LaLiga

El Real Madrid domina los cinco enfrentamientos más recientes contra Valencia, con tres victorias, un empate y una derrota. En la temporada 2025-26, los merengues ganaron los dos partidos de Liga: primero golearon 4-0 en el Santiago Bernabéu y después consiguieron una victoria 2-0 en Mestalla. Los últimos cinco resultados entre ambos equipos en LaLiga fueron:

8 de febrero de 2026: Valencia 0-2 Real Madrid.

Valencia 0-2 Real Madrid. 1 de noviembre de 2025: Real Madrid 4-0 Valencia.

Real Madrid 4-0 Valencia. 5 de abril de 2025: Real Madrid 1-2 Valencia.

Real Madrid 1-2 Valencia. 3 de enero de 2025: Valencia 1-2 Real Madrid.

Valencia 1-2 Real Madrid. 2 de marzo de 2024: Valencia 2-2 Real Madrid.

El conjunto valencianista buscará repetir la victoria conseguida en abril de 2025, cuando se impuso 2-1 como visitante. Sin embargo, el equipo de Javier Aguirre todavía no ha ganado como local durante la temporada 2026-27, con un registro de dos empates y cuatro derrotas en Mestalla. Real Madrid, en cambio, suma cuatro triunfos y dos derrotas fuera de casa.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Valencia vs Real Madrid y cuánto paga?

Real Madrid es el favorito para ganar el partido de la jornada 12 de LaLiga, de acuerdo con los momios proporcionados, que colocan al equipo de Mourinho en -345. La diferencia de 18 puntos entre ambos clubes, los resultados recientes y el desempeño como visitantes respaldan esa condición. Sin embargo, el Valencia intentará aprovechar su localía para obtener puntos en su lucha por salir del descenso. Los momios del partido son los siguientes:

Valencia: +760

Empate: +500

Real Madrid: -345

Una apuesta de $100 pesos al triunfo de Valencia devolvería $860 en total, incluida la cantidad apostada. En caso de empate, el pago total sería de $600, mientras que una victoria del Real Madrid devolvería aproximadamente $128.99 por cada $100 apostados.

Los momios pueden cambiar antes del partido y las cantidades corresponden a los valores indicados, no a cuotas verificadas de una casa de apuestas específica.