¿Por qué Dani Carvajal no puede fichar por el Getafe? La regla de LaLiga que frena su llegada

El fichaje del español por el conjunto azulón está frenado por el fair play financiero de LaLiga, pese a su disposición de reducirse el sueldo

El lateral es agente libre tras su salida del Real Madrid | Reuters

El futuro de Dani Carvajal se ha complicado por las restricciones económicas de LaLiga. El exjugador del Real Madrid tenía encaminada su incorporación al Getafe, pero una normativa relacionada con el fair play financiero y la valoración salarial de los futbolistas ha impedido que el club concrete su contratación, pese a la disposición del defensa para reducir sus ingresos.

El lateral español, de 34 años, permanece sin equipo desde que terminó su contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio. Después de conquistar 27 títulos con el conjunto blanco, incluidas seis Champions League, Carvajal encontró en el Getafe la posibilidad de continuar su carrera en Primera División sin abandonar Madrid, una alternativa que también respondía al interés del entrenador José Bordalás.

La negociación avanzó hasta el punto de que el futbolista superó el reconocimiento médico y ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo, según las primeras declaraciones del presidente Ángel Torres. Sin embargo, la operación cambió de rumbo cuando surgieron los problemas para inscribirlo. El club necesita que las condiciones económicas sean aceptadas por los órganos de control de LaLiga antes de anunciar su incorporación.

¿Qué regla de LaLiga impide el fichaje de Dani Carvajal por el Getafe?

El principal obstáculo está en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), mecanismo mediante el cual LaLiga controla los gastos de los clubes. El Getafe dispone de un límite cercano a los 57 millones de euros para la temporada 2026-2027, cantidad que contempla salarios, primas, cotizaciones, comisiones y otros conceptos relacionados con su plantilla. La entidad tiene comprometido prácticamente todo ese margen.

Aunque Carvajal llegaría como agente libre y no sería necesario pagar un traspaso, su inscripción no depende únicamente del salario que acuerde con el Getafe. La normativa permite revisar el costo económico que debe computarse cuando la remuneración pactada no corresponde con los parámetros de valoración del mercado, una situación que afecta directamente al exfutbolista del Real Madrid.

De acuerdo con la Cadena SER, un comité independiente integrado por tres especialistas analiza las condiciones de determinadas incorporaciones. Entre los factores que considera aparecen la edad del jugador, su trayectoria, el club de procedencia, sus ingresos anteriores y las condiciones del contrato. El objetivo es impedir que se declaren salarios artificialmente bajos para eludir los controles financieros mediante pagos adicionales no reflejados en los acuerdos.

En el caso del defensa español, su pasado como capitán del Real Madrid y los ingresos que percibía en el Santiago Bernabéu complican la valoración económica. Las cifras reportadas indican que el jugador pasaría de cobrar alrededor de 10 millones de euros a aceptar 400 mil anuales. La controversia consiste en que esa reducción, aunque sea voluntaria, podría no ser reconocida íntegramente para efectos del control financiero.

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Según informó el diario AS, el organismo de control económico atribuye a Carvajal un costo de plantilla superior al salario que estaría dispuesto a cobrar. Esto provoca que la operación no encaje en las cuentas del Getafe. La normativa no prohíbe al futbolista aceptar una remuneración inferior, pero sí puede impedir su inscripción cuando el importe computable supera el margen disponible del club.

¿Qué dijo el presidente del Getafe y qué pasará con el fichaje de Carvajal?

El presidente del Getafe, Ángel Torres, reconoció inicialmente que la contratación estaba muy avanzada. El martes 6 de octubre aseguró ante DAZN: “El jugador ya ha pasado el reconocimiento médico con nosotros y el acuerdo entre las partes está cerrado”. También explicó que todavía necesitaban resolver la situación con LaLiga, lo que generó expectativas sobre la posibilidad de anunciar al futbolista durante las siguientes horas.

Sin embargo, el discurso del dirigente cambió al día siguiente. Torres negó que existiera un acuerdo definitivo y declaró: “No hay nada. Se ha roto todo”. Posteriormente matizó que la directiva todavía intentaría encontrar una solución, pero insistió en que la operación necesitaba la aprobación de todas las partes involucradas: el futbolista, el Getafe y LaLiga.

El problema económico también podría obligar a la directiva a buscar garantías adicionales. COPE planteó la posibilidad de que Ángel Torres tuviera que aportar un aval para intentar desbloquear la contratación, aunque cualquier alternativa financiera tendría que ajustarse a las disposiciones de LaLiga. Por ahora, no existe una solución confirmada que permita registrar al lateral.

A las dificultades económicas se añade otra versión sobre las negociaciones. Según informó Radio MARCA, Carvajal pretende incluir una cláusula que le permita abandonar el Getafe durante el mercado de invierno si recibe una oferta de otro club. Esta condición habría generado reservas en la directiva, aunque no se ha confirmado que sea una exigencia definitiva del jugador.

Pese a las declaraciones del presidente, el fichaje todavía no está completamente descartado. AS señaló que las conversaciones podrían reanudarse el lunes 12 de octubre, cuando está previsto el regreso a España del representante del futbolista. La intención sería encontrar una fórmula que permita cumplir los requisitos económicos y concretar una operación que, hasta hace unos días, parecía prácticamente resuelta.

Mientras tanto, Carvajal continúa sin equipo y el Getafe mantiene pendiente una incorporación solicitada por José Bordalás. El desenlace dependerá de que el club consiga justificar las condiciones del contrato y disponga del margen necesario para inscribir al jugador, un requisito que su experiencia deportiva y su disposición para reducirse el sueldo no pueden sustituir.