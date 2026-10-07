Mbappé deja atrás la caótica Fecha FIFA y entrena con normalidad con el Real Madrid

El francés forma parte de la sesión del miércoles y estaría listo para jugar en el regreso de LaLiga ante el Villarreal

Mbappé entrena y apunta a jugar ante el Villarreal|REUTERS/Alejandro Martinez Velez

La polémica Fecha FIFA de Kylian Mbappé termina con la vuelta a la normalidad. El francés estuvo presente el miércoles en el entrenamiento del Real Madrid, entrenando a la par de sus compañeros. Salvo un contratiempo, estará disponible para el partido ante el Villarreal del fin de semana, en lo que será el inicio de un maratónico mes para el equipo blanco.

Las últimas semanas fueron una vorágime para Mbappé. Fue víctima del Virus FIFA al salir lesionado ante Turquía, en el primer partido con Zidane como seleccionador galo. Había anotado, pero tuvo que por una lesión muscular que le dejó fuera de los siguientes partidos de Les Bleus.

Es normal que los jugadores sufran lesiones en las ventanas internacionales, pero los lesionados rara vez actúan como lo hizo Mbappé en los días posteriores. El mismo Kylian subió imágenes a sus redes sociales en las que se le veía haciendo un recorrido en bicicleta, algo que no gustó a buena parte del madridismo, menos cuando entrenó apartado del grupo hace par de días y el martes hizo un viaje rápido a Francia.

La normalidad volvió a Valdebebas el miércoles. Según información del Diario Marca, Mbappé estuvo a las órdenes de Mourinho, sonriente y sin limitaciones durante el entrenamiento, despejando las dudas de una posible baja para el regreso de LaLiga. El Real Madrid tendría a Kylian para enfrentarse al Villarreal el sábado 10 de octubre en el Bernabéu.

Mbappé ha sido vital en el ataque del equipo blanco esta temporada. El francés tiene 8 goles, cinco más que cualquier otro jugador de la plantilla merengue (Bellingham tiene 3). Kylian, junto a Cucurrella, Courtois, Valverde, Vinicius y Diomande son los únicos que han tenido minutos en los ocho partidos del Madrid esta campaña, incluyendo el debut en la Champions.

El calendario del Real Madrid en octubre

Previo a la Fecha FIFA del mes de noviembre, el Madrid tendrá dos partidos por semana, ya que hay actividad de la Champions y una jornada doble en LaLiga. El día 25 está marcado el Clásico en el Camp Nou, una cita vital para recortar distancias con el Barça, que ya tiene seis puntos de ventaja. El equipo blanco necesita a Mbappé y sus goles en este complicado mes.