Posibles alineaciones de Deportivo Cali vs Jaguares por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Ambos equipos están luchando por alejarse del descenso y se trata de una contienda directa por mantener la categoría.

Deportivo Cali y Jaguares buscan alejarse del descenso.

La primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II trae un duelo trascendental para resolver el asunto del descenso a final de año. Dos equipos que llegan con el compromiso de evitar la pérdida de la categoría son Deportivo Cali y Jaguares. Ambos han hecho bastantes movimientos en el mercado de fichajes del fútbol colombiano que está en curso.

Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Léyser Chaverra, Kéimer Sandoval, Fernando Álvarez, Kalazán Suárez; Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Steven Rodríguez y Juan Dinenno. D.T.: Rafael Dudamel.

Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Luis Jiménez, Jonathan Lovera, Carlos Henao, Royscer Colpa; Johan Hinestroza, Yan Mosquera, Cristian Álvarez; Wilfrido de La Rosa, Khaiser Lenis y Andres Rentería. D.T.: Hubert Bodhert.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Cali vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La acción de este compromiso, correspondiente a la primera jornada, se dará en el Estadio Deprotivo Cali este sábado, 24 de julio, a las 8:15 p.m. Más gente podrá verlo, pues la transmisión se hará por el canal abierto y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. La manera de acceder vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

12.07.2026 | Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali.

24.05.2026 | Real Santander 1-2 Deportivo Cali.

20.05.2026 | Deportivo Cali 1-0 Alianza.

15.05.2026 | Boca Juniors de Cali 1-5 Deportivo Cali.

11.05.2026 | Deportivo Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.

Últimos cinco partidos de Jaguares

11.07.2026 | Independiente Medellín 1-2 Jaguares.

26.05.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares.

21.05.2026 | Jaguares 3-0 Independiente Valle.

10.05.2026 | Águilas Doradas 0-0 Jaguares.

07.05.2026 | Jaguares 1-2 Real Cundinamarca.

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