Tadej Pogacar e Isaac del Toro pierden un gregario: Brandon McNulty abandona el Tour de Francia

El esloveno y el mexicano extrañarán a uno de sus mejores hombres para las próximas jornadas, en el remate de esta 113° edición.

Adam Yates, Isaac del Toro y Adam Yates/ REUTERS/Guillaume Horcajuelo

Este jueves 23 de julio del 2026 se disputó la etapa 18 del Tour de Francia 2026. Fueron 185.2 kilómetros de recorrido entre Voiron y Orcières-Merlette, con cinco puertos de montaña: dos de primera, dos de tercera y el restante de segunda, además de un sprint intermedio. Había mucha expectativa para esta jornada en la ‘Ronda Gala’.

Sin embargo una fuerte noticia sacudió al pelotón en la disputa de esta nueva fracción en la competición francesa. Se trata del retiro de Brandon McNulty, el pedalista norteamericano tuvo que decirle adiós a la competencia, a 3 fracciones de finalizar su recorrido total en París. Una baja notable para el UAE Team Emirates – XRG.

Comunicado oficial:

“Lamentablemente, a pesar de luchar duro para mantenerse en la carrera, @BrandonMcNult se ha visto obligado a abandonar @LeTour. Brandon había estado sufriendo una enfermedad y deja la carrera en la etapa 18. Te extrañaremos, Brandon. Mejora pronto”, informó la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos en redes sociales.

Brandon McNulty, who had looked to be struggling since the start of the stage, has withdrawn from the #TDF2026!

Hope it's nothing serious🤕



Brandon McNulty, qui semblait mal en point depuis le début de l'étape, abandonne sur le #TDF2026 !

On espère rien de grave 🤕 pic.twitter.com/GqzbZrkXzd — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

En la fracción 18 de este Tour MacNulty mostró que no estaba en su mejor día, se fue quedando de la fuga y de la misma manera del pelotón principal, a tal punto que la diferencia fue aumentando de 4, a 5 y hasta 6 minutos de estos lotes. De manera inmediata se pudo conocer que el estadounidense había pasado una mala noche y por cuestiones estomacales, su rendimiento había disminuido notoriamente. Algo que ha venido afectando a todo el UAE Team Emirates – XRG.

Uno que sí va a extrañar a Brandon McNulty es Isaac del Toro, precisamente la etapa de este viernes 24 de julio ya que se viene una de las etapas más exigentes, con cuatro puertos de montaña: 2 de segunda, 1 de primera y el restante un gran puerto (HC), además de un sprint intermedio al kilómetro 89.5 El mexicano busca mantener el podio en la general y la camiseta de mejor joven.

Sin embargo el trabajo del UAE Team Emirates – XRG para lo que falta de esta edición 113 del Tour de Francia, es la de cuidarle la espalda a Tadej Pogacar, después del abandono de Jonas Vingegaard por caída, Remco Evenpoel en aquella crono-escalada del pasado martes, demostró que está para pelearle el título.

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