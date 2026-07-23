México invade Francia para seguir a Isaac del Toro en el Tour

La presencia del ciclista de Ensenada significa el regreso de los aficionados mexicanos a las carreteras de La Grande Boucle

Aficionados mexicanos invaden el Tour de Francia | Reuters

El verano del 2026 está siendo el de la afición mexicana. En el fútbol, aficionados de Colombia, Inglaterra, Corea del Sur, Irán y tantos países más quedaron maravillados por el trato de los mexicanos en los partidos que se disputaron no solo en la CDMX, Guadalajara y Monterrey, sino también en ciudades de Estados Unidos. En otro deporte, el ciclismo, la afición tricolor también está llenando de colorido la carrera más importante, el Tour de Francia, gracias a Isaac del Toro.

El ‘Torito’ de Ensenada está debutando en La Grande Boucle en esta edición 2026. El Tour era la única de las grandes que no había disputado y sus victorias han llevado a que la afición mexicana diga presente. Pasó desde el inicio del recorrido en Barcelona, pero también en las montañas y en prácticamente todas las ciudades en las que inician o terminan las fracciones. A los colores de Francia, Dinamarca, Eslovenia, Colombia, España ahora se suma el verde, blanco y rojo.

Previo a salida de la etapa 18 en Voiron, mientras se escuchaban los gritos de ‘¡Torito! ¡Torito!’, Isaac habló de lo que significa tener a los mexicanos acompañando al pelotón: “Es increíble, ¿no? Son tantos sentimientos y emociones. Es muy lindo”, aseguró el ciclista mexicano en un video publicado por las redes del Tour de France.

The Mexican supporters were out in full force again this morning. 🙌📣



Isaac Del Toro peut une nouvelle fois compter sur un soutien exceptionnel, pour une journée crutial. 🇲🇽#TDF2026 pic.twitter.com/k7hUuPcaxW — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

Isaac no solo está participando, sino que está confirmando que lo hecho en 2025 no fue casualidad y que es uno de los mejores del mundo. Apenas en la segunda etapa del Tour, subió a lo más alto del podio, logrando la tercera victoria de un mexicano en el Tour. Fue el inicio de lo que está siendo un gran debut para Isaac, quien entra al antepenúltimo día de la carrera en el tercer lugar de la clasificación general, lo que anima a más paisanos a viajar para apoyar al de Ensenada.

Isaac asegura que ver a sus compatriotas le motiva a seguir intentando atacar y luchar cada etapa: “Cuando ves la bandera, es una locura. Es lindo”.

¿Cuántos mexicanos han participado en el Tour de France?

En 2026, Isaac del Toro se convirtió en el tercer ciclista mexicano en participar en el Tour de Francia y primero en 29 años. La historia comenzó con Raúl Alcalá, quien debutó en 1986 y tuvo cuatro ediciones en que terminó en el Top 10 de la clasificación general. El último en hacerlo fue Miguel Arroyo, con su última aparición en 1997.

Raúl Alcalá (9 participaciones): 1986 (114), 1987 (9, campeón de los jóvenes), 1988 (20), 1989 (8, ganador de la etapa 3), 1990 (8, ganador de la etapa 7), 1991 (no terminó), 1992 (21), 1993 (27), 1994 (70).

(9 participaciones): 1986 (114), 1987 (9, campeón de los jóvenes), 1988 (20), 1989 (8, ganador de la etapa 3), 1990 (8, ganador de la etapa 7), 1991 (no terminó), 1992 (21), 1993 (27), 1994 (70). Miguel Arroyo (3 participaciones): 1994 (48), 1995 (61) y 1997 (76).

(3 participaciones): 1994 (48), 1995 (61) y 1997 (76). Isaac del Toro: 2026.

Isaac del Toro apunta a superar el mejor registro de Raúl Alcalá, quien fue octavo en 1989 y 1990, y a repetir la camiseta blanca que consiguió el regiomontano en 1987.

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