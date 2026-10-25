¡Mbappé hace historia! Llega a 100 goles con Real Madrid con doblete al Barcelona

El delantero francés alcanzó el centenar con un doblete ante Barcelona en el Clásico y superó la fecha en la que Cristiano Ronaldo consiguió la misma marca

Mbappé llega a 100 goles con el Real Madrid | REUTERS/Albert Gea

Kylian Mbappé escribió otro capítulo en su historia con el Real Madrid. El delantero francés alcanzó los 100 goles con la camiseta blanca después de marcar un doblete en la victoria 2-1 sobre Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2026-27. El atacante llegó a esta cifra el 25 de octubre, ocho días antes de la fecha en la que Cristiano Ronaldo consiguió el centenar durante su tercera temporada con el conjunto merengue.

El Clásico disputado en el Spotify Camp Nou volvió a convertirse en un escenario favorable para Mbappé, quien apareció en los dos momentos decisivos del encuentro. El francés abrió el marcador al minuto 41 y regresó en la recta final para convertir el gol de la victoria, una actuación que permitió al equipo dirigido por José Mourinho llevarse los tres puntos y mantener la presión sobre los azulgranas en la clasificación.

La primera anotación llegó después de una jugada que comenzó desde la zona defensiva del Real Madrid. El balón circuló hasta el costado izquierdo, donde Yan Diomande avanzó y envió un servicio al área. Pau Cubarsí alcanzó a rozar la pelota y Gerard Martín intentó despejarla, pero su rechace impactó en Mbappé y terminó dentro de la portería. El delantero aprovechó la acción para adelantar a los visitantes antes del descanso.

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El tanto representó el gol número 99 de Mbappé con el Real Madrid, una cifra que reflejaba su producción ofensiva desde su llegada en el verano de 2024. Antes de abrir el marcador, el francés ya había intentado sorprender con un disparo elevado y varios desmarques a la espalda de la defensa, aunque encontró dificultades para superar a los centrales del Barcelona.

Mbappé alcanza los 100 goles con Real Madrid gracias a su doblete ante Barcelona

El conjunto azulgrana intentó reaccionar después de recibir el primer gol. Lamine Yamal desperdició una oportunidad dentro del área antes del descanso, mientras Marc Cucurella mantuvo una vigilancia constante sobre el extremo español. Para la segunda mitad, Barcelona consiguió equilibrar el marcador por conducto de Raphinha, una anotación que obligó al Madrid a buscar nuevamente la ventaja.

Con el partido igualado, Mourinho modificó su mediocampo y dio entrada a Eduardo Camavinga en sustitución de Bernardo Silva. El cambio terminó por resultar determinante en la recta final, cuando Jude Bellingham inició una acción ofensiva que continuó con un pase al espacio de Arda Güler y la aparición del mediocampista francés por el costado.

Camavinga superó la marca de Gerard Martín y consiguió colocar el balón dentro del área, donde Mbappé apareció para completar la jugada. El delantero empujó la pelota a la portería y convirtió el 2-1, una anotación que desató la celebración del banquillo madridista y representó su gol número 100 con el club.

El doblete permitió al atacante francés alcanzar una cifra que pocos futbolistas han conseguido en sus primeras temporadas con el Real Madrid. Mbappé llegó al centenar durante su tercera campaña en España, después de una trayectoria goleadora que comenzó con su debut oficial ante Atalanta en la Supercopa de Europa de 2024.

¿Mbappé superó el récord de Cristiano Ronaldo con Real Madrid?

La comparación con Cristiano Ronaldo resulta inevitable. El portugués consiguió su gol número 100 con el Real Madrid el 2 de noviembre de 2011, durante su tercera temporada con el equipo, cuando marcó frente al Olympique de Lyon en la Champions League. Mbappé alcanzó la misma cifra el 25 de octubre de 2026, por lo que consiguió adelantarse ocho días en el calendario de su tercera campaña.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos registros. Cristiano Ronaldo necesitó solamente 105 partidos para marcar sus primeros 100 goles con el Real Madrid, mientras que Mbappé alcanzó el centenar en su encuentro número 116. Por lo tanto, el francés superó la referencia de calendario del portugués, pero no su promedio de partidos necesarios para alcanzar esa cantidad de anotaciones.

Más allá de la comparación, Mbappé continúa construyendo sus propios registros como futbolista del Real Madrid. Sus 100 goles representan otro paso en una carrera que lo mantiene como principal referencia ofensiva del conjunto blanco, y el doblete frente al Barcelona le permitió combinar una marca individual con una victoria de importancia en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

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