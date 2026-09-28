Roberto García Orozco enciende la polémica arbitral del Cruz Azul vs Toluca: “Katia Itzel no tuvo un buen trabajo”

El empate de 3-3 entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Azteca quedó en segundo plano debido a las decisiones arbitrales de Katia Itzel

Cruz Azul y Toluca empataron este sábado 26 de septiembre, sin embargo, después de algunos días la polémica continúa en torno al arbitraje de Katia Itzel García. El técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, lanzó algunas críticas contra la árbitra central y, pese al debate, Roberto García Orozco coincide en que el trabajo arbitral no estuvo a la altura del partido de este fin de semana en el Estadio Azteca.

El analista arbitral de Claro Sports, Roberto García Orozco, detalló cada una de las jugadas más polémicas del empate 3-3 entre la Máquina Cementera y los Diablos Rojos y, aunque también señaló la responsabilidad del VAR, al final del día las acciones podrían haberse resuelto con un mejor posicionamiento de Katia Itzel García sobre el terreno de juego.

La primera polémica ocurrió con Gonzalo Piovi, quien realizó una fuerte entrada por detrás sobre Paulinho y terminó impactándolo con los tachones, en una acción en la que el defensor no tuvo una posibilidad clara de disputar el balón. La árbitra únicamente mostró la tarjeta amarilla y, pese a la gravedad de la entrada y a los reclamos de los jugadores de Toluca, el VAR no llamó a la silbante para revisar la jugada, lo que representó uno de los principales focos de controversia del partido. Sobre esta acción, el analista consideró que la entrada debió ser sancionada con tarjeta roja.

“Es una entrada por parte de Piovi, donde llega tarde sobre Paulinho. Es una acción que considero que tiene fuerza excesiva, sobre todo porque la patada es a la altura del estómago y después hay un movimiento con la suela del zapato sobre la pierna de Paulinho. El zapato va hacia el abductor del jugador de Toluca. Considero que esta acción tendría que haberse revisado en el VAR porque es una acción que pone en riesgo la integridad física de su adversario y el jugador de Cruz Azul tendría que haber sido expulsado”, indicó el analista de Claro Sports. “Esta acción es totalmente del VAR porque Katia está cercana, pero no está con el mejor ángulo para tomar una decisión de tarjeta roja. Creo que el VAR pudo haberla ayudado.”

La segunda polémica apareció durante los reclamos posteriores al penal señalado a favor de Toluca. En medio de la discusión, Willer Ditta tuvo un contacto físico con un integrante del cuerpo arbitral, en un episodio que elevó todavía más la tensión sobre el terreno de juego. El defensor de Cruz Azul recibió únicamente la tarjeta amarilla en el minuto 51, aunque la acción también generó críticas entre los analistas, quienes consideraron que un empujón intencional a un oficial de juego podía ameritar la expulsión.

Para Roberto García Orozco, la acción incluso pudo haber terminado con la expulsión de Ditta, tomando en cuenta que el defensor ya estaba amonestado.

“Para mí, es una acción de una falta total de respeto a la autoridad. No sé qué comunicación hubo antes con el asistente, pero no se puede permitir. Ahora, si tú consideras que no es una falta de respeto, bueno, por lo menos tienes que sacarle una tarjeta amarilla. Y ya está amonestado por la situación del tiro penal, entonces tendría que haberse ido expulsado de cualquier manera, pero ahí es donde creo que falta de compromiso. No sé si Katia lo logra observar, pero el VAR también pudo intervenir o el asistente reportarle a Katia lo que sucedió para que el jugador fuera expulsado.”

De esta manera, las dos decisiones quedaron bajo el escrutinio después del encuentro y alimentaron el debate sobre el criterio aplicado por el cuerpo arbitral en momentos determinantes del partido. Sin embargo, el analista arbitral también consideró que el penal a favor de Toluca fue una decisión correcta después de la intervención del VAR, aunque volvió a señalar el mal posicionamiento de la árbitra.

“Katia no tuvo un buen trabajo. Hubo decisiones puntuales que creo que influyen en el desarrollo del partido. Esta acción es evidente: la sujeción de Ditta sobre Luan García. Lo vemos sobre el brazo; realmente tiene un impacto porque no le permite al jugador ir a disputar. Katia está muy mal posicionada y no logra observarla. Hay una muy buena intervención del VAR y, al final, se decreta el tiro penal a favor del equipo de Toluca porque es una decisión justa y apegada al reglamento”, analizó García Orozco.