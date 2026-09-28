Álvaro Montero no se olvida de Boca Juniors, mientras concentra con la Selección Colombia: “Impresionante”

El guardameta guajiro fue titular y jugó los 90 minutos del empate entre Colombia y México del pasado sábado.

Álvaro Montero con la Selección Colombia | REUTERS

Boca Juniors y Racing protagonizaron una verdadera serie en los cuartos de final de la Copa Argentina este domingo 27 de septiembre. ‘La Academia’ comenzó pegando primero con un gol olímpico de Gastón Lodico y otro golazo de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, así concluía el primer tiempo en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

Pero en la parte complementaria el ‘Vaso’ Arruabarrena reaccionó y los cambios le dieron resultados para revertir la situación. Después de haber renunciado a la Selección de Ecuador, Enner Valencia tuvo su primera gran noche con el ‘Xeneixe’. El ex-Internacional de Brasil y con paso en el fútbol mexicano se reportó con un hat-trick de cabeza para remontarle a Racing e instalar al equipo en semifinales contra Banfield.

Un partido que se robó las miradas no solo en Argentina, sino en el resto de países de la región. Inclusive, llegó hasta la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, ya que todo parece indicar que Álvaro Montero estuvo muy pendiente del rendimiento de sus compañeros, a tal punto que comentó: “IMPRESIONANTE”, tras la épica remontada en la cancha de Rosario Central.

Álvaro Montero Boca Juniors Ig.

Después de no haber visto minutos en el pasado Mundial, el guardameta con pasado en Millonarios y Deportes Tolima en el fútbol colombiano, confirmó su llegada a Boca Juniors, en una transferencia desde Vélez Sarsfield que rondó los 4 millones de dólares. Sus primeros partidos con el ‘Azul y Oro’ no fueron los mejores, pero poco a poco se ha ganado la confianza del DT y sus compañeros.

De igual manera, y ante el retiro de Davis Ospina y la ausencia en esta convocatoria de Camilo Vargas, todo parece indicar que es el arquero titular para Néstor Lorenzo. El guajiro viene de ser titular el pasado sábado 26 de septiembre, en el duelo entre la ‘Tricolor’ y México en Estados Unidos, encuentro que finalizó 1-1.

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