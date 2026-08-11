Simeone evita hablar de Julián Álvarez en medio del interés del Barcelona

El técnico del Atlético repasó en France Football el mercado, la plantilla y sus objetivos para la temporada, pero no abordó el futuro del delantero

Diego Simeone admite el peso de dirigir al Atlético | Reuters

Diego ‘Cholo’ Simeone concedió una extensa entrevista a France Football en la que repasó diferentes temas relacionados con el Atlético de Madrid, desde la presión que vive después de casi 15 años en el banquillo hasta el mercado de fichajes. Sin embargo, el entrenador argentino no abordó la situación de Julián Álvarez, quien continúa relacionado con un posible interés del Barcelona.

El delantero argentino se ha convertido en uno de los nombres que rodean el mercado del conjunto rojiblanco, pero Simeone evitó hacer referencias directas a su futuro. El técnico sí habló de la planificación deportiva del Atlético y aseguró que espera contar con una plantilla competitiva antes del cierre del periodo de transferencias.

“El club está trabajando duro y aún queda tiempo antes de que cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre. Confío en que el club me dará las herramientas para ser competitivo, como siempre lo ha hecho. Me gustaría tener a todos los jugadores disponibles ya, pero a veces hay que tener paciencia”, explicó Simeone.

Las declaraciones llegan mientras Julián Álvarez aparece entre las opciones del Barcelona para reforzar su ataque. De acuerdo con la información de diversos medios en España, el Atlético de Madrid no ha mostrado intención de desprenderse del delantero, mientras el club catalán mantiene atención sobre su situación.

El argentino sí mencionó directamente a otros futbolistas cuando habló de la competencia con Real Madrid y Barcelona. “Para ellos una sola acción es suficiente para ganar, porque (Kylian) Mbappé o Lamine Yamal pueden aparecer de repente y marcar un gol”, señaló al explicar las diferencias que encuentra entre el Atlético y los dos clubes con los que compite por los principales títulos españoles.

Durante la entrevista también dedicó palabras a Antoine Griezmann, con quien mantiene una relación de varios años dentro del Atlético. “Soy muy afortunado. Construimos una relación fantástica”, indicó Simeone, quien destacó la trayectoria compartida con el delantero francés.

El Cholo, que está cerca de cumplir 15 años al frente del Atlético de Madrid, reonoció que la manera de vivir cada partido ha cambiado desde su llegada al club en 2011. El entrenador argentino habló sobre la presión que supone mantener al conjunto rojiblanco entre los principales competidores de España y la necesidad de reconstruir constantemente su plantilla.

“Todo el peso que siento ahora, después de quince años en este club, no lo sentí durante las primeras tres o cuatro temporadas. Era libre, relajado, feliz con cada partido que ganábamos. Antes, ganar era una alegría; hoy, ganar es un alivio”, explicó Simeone al analizar cómo han aumentado las expectativas alrededor del Atlético durante su etapa como entrenador.

Finalmente Simeone descartó que su continuidad con los Colchoneros esté vinculada con alcanzar registros de permanencia como los de Arsene Wenger o Alex Ferguson. “No aspiro al récord de Wenger, Ferguson ni de nadie más; eso no es lo que me motiva. Solo pienso en la energía, la fuerza y la humildad que necesito para estar aquí”.

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