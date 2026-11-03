Rating Colombia del 2 de noviembre de 2026, según CNC: Canal Caracol vuelve a dominar el top 10 del escalafón

En Claro Sports Colombia siempre encontrarán todos los detalles de lo sucedido día tras día.

Noticias Caracol, rating Colombia

El rating nacional cumple un papel fundamental en la actualidad colombiana, mucho más cuando hay festivo en el país, porque es otra la programación de los canales. Sin embargo la situación no cambia mucho, ya que el Canal Caracol volvió a dominar con 7 de los 10 programas. Todos los detalles de lo sucedido siempre estarán en Claro Sports.

Rating Colombia del 2 de noviembre de 2026, según CNC

1. El rastro | Canal Caracol | 14.05%

2. Noticias Caracol PRM | 13.81%

3. Noticias Caracol MD | 11.65%

4. El rastro, parte 2 | Canal Caracol | 11.18%

5. Acción pura – Rápidos y furiosos: sin control | Canal Caracol | 9.34%

6. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8.16%

7. Festivo premier: devoción historias de amor | Canal Caracol | 5.79%

8. Noticias RCN PRM | 4.39%

9. Noches de premier – Asesino sin memoria | Canal Caracol | 4.00%

10. Última función – ¿Quién teme al lobo feroz? | Canal RCN | 3.47%

Programación de fútbol para este martes, 3 de noviembre de 2026

12:45 m. | Galatasaray vs Stuttgart | Champions League.

03:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Bayern Munich | Champions League.

03:00 p.m. | Barcelona vs Aston Villa | Champions League.

03:00 p.m. | Manchester United vs Roma | Champions League.

03:00 p.m. | Villarreal vs PSG | Champions League.

03:30 p.m. | Deportivo Pereira vs Deportes Tolima | Liga BetPlay 2026-II.

06:20 p.m. | Deportivo Pasto vs Jaguares | Liga BetPlay 2026-II.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Existen varias compañías y páginas dedicadas a puntuar el consumo de productos televisivos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Este cuenta con cientos de miles de dispositivos, analizados en tiempo real, para determinar la preferencia de los la población en todo el país. Por tal motivo es la fuente más confiable en cuanto al escalafón de los programas más vistos en el territorio nacional.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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