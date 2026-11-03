Así les fue a los jugadores de la Selección Colombia el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026: destacados y complicados

Fue un momento bien agitado para varios cafeteros, que dejó anotaciones, asistencias, expulsiones y lesiones.

Álvaro Angulo celebra un gol con Pumas. – Imago7.

Este es un momento delicado y de seria evaluación para los jugadores que integraron la más reciente convocatoria de la Selección Colombia. Además de tener que rendir en sus clubes para ganarse el visto bueno de Néstor Lorenzo, las lesiones son un tema para cuidar a tan pocos días de que la Tricolor tenga dos encuentros preparatorios frente a Chile en la siguiente fecha FIFA.

Este fin de semana resultó bien agitado para los representantes cafeteros. Empezando por reseñar los puntos positivos, el más destacado fue Álvaro Angulo, quien se erigió como héroe de Pumas de México con un gol agónico que valió tres puntos. Además, Édier Ocampo dio una asistencia para Vancouver Whitecaps y siguió siendo tema de buenas opiniones en la MLS.

No todo fue bueno. Ríchard Ríos sufrió una lesión de cierta consideración en un tobillo y todo apunta a que estará varias semanas sin competir, sumándose a los casos de bajas por dolencias de Carlos Andrés Gómez y Luis Díaz. Otro punto para revisar es el de Matías Orozco, quien venía en buen momento y se retiró expulsado. Está por verse cómo evalúa el cuerpo técnico de la Selección estas situaciones.

Porteros

Álvaro Montero: fue titular con Boca Juniors en el triunfo 1-0 sobre River Plate.

fue titular con Boca Juniors en el triunfo 1-0 sobre River Plate. Aldaír Quintana: actuó el partido completo con Independiente del Valle en la victoria 2-0 sobre Liga de Quito.

actuó el partido completo con Independiente del Valle en la victoria 2-0 sobre Liga de Quito. Kevin Mier: atajó la totalidad de los minutos con Cruz Azul en el triunfo 2-1 sobre León.

Defensores

Álvaro Angulo: fue héroe con Pumas de México en la victoria 1-2 sobre Puebla. Estuvo como suplente, ingresó al minuto 85 y anotó el gol definitivo.

fue héroe con Pumas de México en la victoria 1-2 sobre Puebla. Estuvo como suplente, ingresó al minuto 85 y anotó el gol definitivo. Dávinson Sánchez: apareció como titular y jugó 69 minutos con Galatasaray en el triunfo 0-4 sobre Konyaspor.

apareció como titular y jugó 69 minutos con Galatasaray en el triunfo 0-4 sobre Konyaspor. Daniel Muñoz: arrancó como suplente e ingresó para el comienzo de segundo tiempo con Nottingham Forest en la derrota 2-0 ante Brentford. Recibió tarjeta amarilla.

arrancó como suplente e ingresó para el comienzo de segundo tiempo con Nottingham Forest en la derrota 2-0 ante Brentford. Recibió tarjeta amarilla. Jhon Lucumí: estuvo desde el arranque, jugó 72 minutos y fue amonestado con Juventus en la victoria 2-0 sobre Napoli.

estuvo desde el arranque, jugó 72 minutos y fue amonestado con Juventus en la victoria 2-0 sobre Napoli. Édier Ocampo: fue inicialista, brindó una asistencia y jugó 63 minutos con Vancouver Whitecaps en la goleada 5-1 sobre Seattle Sounders.

fue inicialista, brindó una asistencia y jugó 63 minutos con Vancouver Whitecaps en la goleada 5-1 sobre Seattle Sounders. Kevin Andrade: jugó el encuentro completo con Zenit en el triunfo 0-3 sobre Krylya Sovetov.

jugó el encuentro completo con Zenit en el triunfo 0-3 sobre Krylya Sovetov. Róyer Caicedo: estuvo el tiempo completo con Círculo Brujas en la victoria 2-1 sobre Royal Antwerp.

estuvo el tiempo completo con Círculo Brujas en la victoria 2-1 sobre Royal Antwerp. Samuel Velásquez: no fue convocado con Atlético Nacional en el empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga.

Centrocampistas

Yáser Asprilla: fue titular y jugó 74 minutos con Girona en la caída 1-0 ante Real Sociedad B.

fue titular y jugó 74 minutos con Girona en la caída 1-0 ante Real Sociedad B. Kevin Castaño: apareció de inicio y duró en campo 83 minutos en la derrota 2-0 ante Gremio.

apareció de inicio y duró en campo 83 minutos en la derrota 2-0 ante Gremio. Ríchard Ríos: fue titular con Al-Ittihad en el empate 1-1 frente a Abha. Se lesionó en uno de sus tobillos y parece que estará varias semanas sin competir.

fue titular con Al-Ittihad en el empate 1-1 frente a Abha. Se lesionó en uno de sus tobillos y parece que estará varias semanas sin competir. Gustavo Puerta: fue inicialista, recibió tarjeta amarilla y jugó 63 minutos con Olympiacos en la victoria 2-3 sobre AE Kifisia.

fue inicialista, recibió tarjeta amarilla y jugó 63 minutos con Olympiacos en la victoria 2-3 sobre AE Kifisia. Jhon Arias: actuó el partido completo con Palmeiras en la victoria 1-0 sobre Vasco da Gama.

actuó el partido completo con Palmeiras en la victoria 1-0 sobre Vasco da Gama. Daniel Arcila: estuvo desde el arranque y jugó 79 minutos con León en la derrota 2-1 ante Cruz Azul.

estuvo desde el arranque y jugó 79 minutos con León en la derrota 2-1 ante Cruz Azul. Jhon Solís: jugó el tiempo entero con Birmingham City en la victoria 1-3 sobre Lincoln City.

jugó el tiempo entero con Birmingham City en la victoria 1-3 sobre Lincoln City. Juan Manuel Rengifo: empezó como suplente, ingresó al minuto 58 y fue amonestado con Atlético Nacional en el empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga.

empezó como suplente, ingresó al minuto 58 y fue amonestado con Atlético Nacional en el empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga. Matías Orozco: fue titular, jugó 60 minutos y fue expulsado con Castellón en el empate 1-1 frente a Burgos.

Atacantes

Jáminton Campaz: jugó todo el partido con Rosario Central en la victoria 1-2 sobre Sarmiento.

jugó todo el partido con Rosario Central en la victoria 1-2 sobre Sarmiento. Carlos Andrés Gómez: se está recuperando de una lesión y no fue convocado con Vasco Da Gama para la derrota 1-0 ante Palmeiras.

se está recuperando de una lesión y no fue convocado con Vasco Da Gama para la derrota 1-0 ante Palmeiras. Luis Javier Suárez: fue titular y jugó 85 minutos con Sporting de Portugal en el triunfo 0-2 sobre Casa Pía.

fue titular y jugó 85 minutos con Sporting de Portugal en el triunfo 0-2 sobre Casa Pía. Kevin Viveros: Athletico Paranaense no tuvo acción el fin de semana.

Athletico Paranaense no tuvo acción el fin de semana. Camilo Durán: empezó como titular y jugó 64 minutos con Celtic en la derrota 2-0 ante Falkirk.

empezó como titular y jugó 64 minutos con Celtic en la derrota 2-0 ante Falkirk. Óscar Perea: jugó el encuentro completo con América de México en el empate 2-2 frente a Toluca.

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