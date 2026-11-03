Ícaro, Tecatito Corona y Cabecita Rodríguez: los cambios de dorsal que sacudieron a la Liga MX

Los cambios de dorsal en la Liga MX tienen distintos antecedentes: algunos fueron movimientos reglamentarios entre categorías, otros correcciones administrativas y algunos terminaron en sanciones

El caso de Ícaro da Conceicao abrió una discusión alrededor del América y el registro de jugadores no formados en México (NFM) durante el Apertura 2026. Las declaraciones de Antonio Mohamed pusieron bajo la lupa el número de futbolistas NFM que utilizaron las Águilas durante el torneo, pero la Liga MX aclaró que el club nunca tuvo más de nueve jugadores NFM registrados de manera simultánea en el primer equipo.

La situación también generó dudas por el cambio de dorsal del futbolista brasileño, quien pasó del 27 al 217 después de ser trasladado a la categoría sub 21. Sin embargo, la Liga MX confirmó que el movimiento se realizó conforme al reglamento: el cambio de categoría se formalizó el 10 de septiembre, dentro del periodo establecido, y la numeración del jugador se adecuó a los dorsales correspondientes.

El caso de Ícaro debe analizarse desde dos aspectos: el límite de jugadores no formados en México y las reglas relacionadas con los dorsales. En ambos interviene el Carnet Único, mecanismo que permite a un futbolista registrado en fuerzas básicas participar también con el primer equipo bajo las condiciones establecidas por la Liga MX.

¿Qué pasó con Ícaro da Conceição y por qué cambió de dorsal?

Ícaro da Conceicao disputó sus primeros cuatro partidos con el América en el Apertura 2026 utilizando el dorsal 27, ante Querétaro, Atlante, Atlético de San Luis y Puebla; en este último encuentro marcó un gol. Posteriormente, el club solicitó su traslado a la categoría sub 21 con el único objetivo de liberar una plaza de extranjero (futbolista No Formado en México), un trámite que quedó formalizado el 10 de septiembre, de acuerdo con el artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21. Tras el cambio de registro, el brasileño volvió a participar con el primer equipo utilizando el dorsal 217, en el partido ante Monterrey. Más adelante, fue convocado para el encuentro frente a Tijuana, aunque permaneció en la banca y no sumó minutos. En total, registra 278 minutos en Primera División.

La ventana de ajuste permite a los clubes solicitar formalmente la baja de un futbolista del registro del primer equipo para incorporarlo a una categoría menor, siempre que el movimiento se tramite por escrito y dentro del periodo reglamentario de registros y transferencias. Al ejecutarse conforme al Apéndice I, el jugador deja de contabilizarse de manera simultánea dentro del límite de plazas del primer equipo, por lo que el club libera administrativamente ese registro.

En cuanto a la numeración, el Artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el Artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX establecen las consecuencias del cambio de categoría. El futbolista debe abandonar el dorsal correspondiente al primer equipo y adoptar la numeración de tres cifras asignada a la Sub-21, del 181 al 230. Esta modificación constituye una “razón debidamente justificada” para cambiar el número durante el torneo, por lo que al brasileño se le asignó el 217. La Liga MX señaló que esta modificación estuvo sustentada en el artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX.

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Además, el América solicitó y obtuvo para Ícaro el Carnet Único dentro del plazo reglamentario, lo que le permite participar tanto con la sub 21 como con el primer equipo. Por ello, el hecho de que el jugador haya utilizado los dorsales 27 y 217 durante el Apertura 2026 no constituye una infracción, de acuerdo con la aclaración oficial de la Liga MX.

¿Qué es el Carnet Único y cómo funciona en la Liga MX?

El Carnet Único permite que determinados futbolistas registrados en fuerzas básicas puedan participar también con el primer equipo. En el caso de Ícaro, este mecanismo es el que hizo posible que el brasileño pasara a la sub 21 y mantuviera la posibilidad de jugar con América en la Liga MX.

El sistema también explica por qué algunos futbolistas aparecen con dorsales de tres cifras cuando son utilizados con el primer equipo. Al estar registrados en una categoría de fuerzas básicas, deben adecuarse a la numeración correspondiente a esa división.

En el caso de Ícaro, el movimiento fue directo: 27 cuando estaba registrado con el primer equipo y 217 después de su traslado a la Sub-21. Al contar con Carnet Único, pudo continuar disponible para ambos equipos sin que ello significara un registro adicional en el plantel de Primera División.

¿El reglamento permite cambiar de dorsal durante un torneo?

La regla general establece restricciones para modificar los números de camiseta durante un mismo torneo. El Reglamento de Competencia señala que un club no puede cambiar libremente el dorsal de un jugador ni asignar a otro futbolista un número utilizado previamente bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Sin embargo, existe una excepción cuando el club solicita por escrito el cambio y existe una razón debidamente justificada. En el caso de Ícaro, la propia Liga MX determinó que el traslado a la categoría sub 21 constituyó una razón válida para modificar su dorsal.

Por ello, el cambio del 27 al 217 no fue un movimiento arbitrario del América. La numeración se modificó como consecuencia del cambio de categoría y fue autorizada dentro del marco reglamentario.

¿Qué antecedentes existen de cambios de dorsal en la Liga MX?

El futbol mexicano tiene antecedentes de modificaciones de dorsales, aunque no todos responden a las mismas circunstancias que el caso de Ícaro da Conceicao. Algunos cambios estuvieron relacionados con errores administrativos y derivaron en sanciones, mientras que otros se realizaron mediante movimientos reglamentarios entre el primer equipo y las fuerzas básicas.

GABRIEL ‘TORO’ FERNÁNDEZ — CRUZ AZUL, CLAUSURA 2025 | DORSAL: 222-21

Fernández fue registrado inicialmente con un carnet de filial de la categoría sub 21 y utilizó el dorsal 222. Posteriormente, fue registrado con el primer equipo y pasó a utilizar el 21. El movimiento estuvo relacionado con su proceso de recuperación física y se realizó mediante los mecanismos de registro establecidos por la Liga MX.

Gabriel Fernández registrado con el número 222. Foto: Liga MX Toro Fernández con el dorsal 21. Imago 7

NICOLÁS IBÁÑEZ — TIGRES, CLAUSURA 2026 | DORSAL: 9-209

Tigres realizó un movimiento en el sistema de registros de la FMF para adecuar el cupo de Jugador No Formado en México (NFM) mediante la categoría sub 21. Ibáñez pasó del 9 al 209 como consecuencia de su registro en la categoría inferior y el uso del Carnet Único, mientras se negociaba su salida a Cruz Azul. Por sus características, es uno de los antecedentes más cercanos al procedimiento realizado posteriormente con Ícaro.

Nico Ibañez, registrado con la sub 21 de Tigres. Foto: Liga MX Nico Ibañez con el dorsal 9 de Tigres. Imago 7

Cambios administrativos o correcciones de registro

JUAN MANUEL ITURBE — TIJUANA, APERTURA 2017 | DORSAL: 20-18

Iturbe apareció inicialmente con el número 20, pero la Liga MX detectó un problema con el registro del dorsal y posteriormente solicitó a Tijuana modificarlo al 18 ya que Paul Arriola estaba registrado con ese número. El caso correspondió a una corrección administrativa del registro, por lo que es diferente al procedimiento utilizado con Ícaro.

Iturbe fue presentado con el número 20 con los Xolos. Imago 7

Casos que sí derivaron en una infracción o sanción

JESÚS ‘TECATITO’ CORONA — MONTERREY, APERTURA 2023 DORSAL: 16-12

Corona debutó con el dorsal 16, pero ese número había sido utilizado previamente por Celso Ortiz durante las primeras jornadas. La Comisión Disciplinaria determinó que Monterrey había cometido un error administrativo y le impuso una multa económica. Posteriormente, Corona pasó a utilizar el número 12.

Tecatito Corona y Celso Ortiz usaron el mismo número. Imago 7/ X: @Rayados

La diferencia con Ícaro es que el cambio de Corona no estuvo vinculado con un traslado entre categorías ni con el Carnet Único.

JONATHAN ‘CABECITA’ RODRÍGUEZ — CRUZ AZUL, 2019 | DORSAL: 13-21

Cabecita Rodríguez utilizó el 13 en la Supercopa MX ante Necaxa, el 14 de julio de 2019. Seis días después, en la jornada 1 del Apertura 2019 ante el mismo rival, apareció con el dorsal 21.

La Supercopa MX era una competencia oficial dentro del mismo periodo reglamentario, por lo que el uso de dos números diferentes generó una infracción administrativa. Cruz Azul recibió una multa económica, aunque no perdió los puntos del partido.

Cabecita Rodríguez uso dos números con la Máquina. Imago 7

Dorsales especiales en la historia del futbol mexicano

JESÚS ‘CABRITO’ ARELLANO — MONTERREY | DORSAL: 28-400

Arellano utilizó el número 400 durante la temporada 1995-1996, como parte de las celebraciones por el 400 aniversario de la fundación de Monterrey. La directiva de Rayados gestionó un permiso especial para utilizar esa numeración, que apareció incluso en partidos oficiales como el Clásico Regio.

CUAUHTÉMOC BLANCO — AMÉRICA, 2005 | DORSAL: 10-23

Después de conquistar el Clausura 2005, América enfrentó a Pumas por el Campeón de Campeones. Blanco apareció en ese encuentro con el número 23, pese a que su dorsal habitual era el 10. Para el inicio del torneo regular, su registro volvió al 10. El caso fue tratado como una situación administrativa y no provocó pérdida de puntos.

Entonces, ¿América cometió una infracción con Ícaro?

No. La Liga MX confirmó que América no cometió una infracción en el caso de Ícaro da Conceição. El organismo explicó que el jugador comenzó el torneo con el dorsal 27, posteriormente fue trasladado a la Sub-21 dentro del periodo reglamentario y recibió el número 217 como consecuencia de ese cambio de categoría. El brasileño también recibió el Carnet Único, que le permite participar con la Sub-21 y con el primer equipo. Por ello, el cambio de dorsal no implicó una irregularidad ni representa un motivo para retirar puntos al América.

La polémica de Antonio Mohamed corresponde a otro punto. América sí utilizó a 10 futbolistas no formados en México distintos durante el Apertura 2026, pero nunca tuvo más de nueve registrados simultáneamente en el primer equipo, que es el límite señalado en la explicación del reglamento.

El caso también deja un antecedente sobre cómo funcionan los registros en el futbol mexicano. Un cambio de dorsal durante un torneo puede ser sancionable cuando no cuenta con autorización o justificación reglamentaria, pero no todos los cambios representan una infracción. En el caso de Ícaro, la Liga MX determinó que el movimiento entre el primer equipo y la Sub-21 justificó la modificación y que el Carnet Único permitió su participación en ambas categorías.