Temblor hoy en Colombia: reporte de daños tras el fuerte sismo de 5.6 en el Tolima

Un fuerte movimiento telúrico, registrado en Chaparral, sacudió gran parte del centro y el occidente del país.

Temblor de 5.6 en el Tolima | @sgcol en X

Después de un puente festivo, como en el pasado 10 de agosto, un fuerte movimiento sacudió varios departamentos de la zona central y occidental de Colombia. Millones de personas se despertaron sobre las 4:13 de la mañana (hora COL) y tuvieron que ser evacuadas frente a un temblor que encendió sirenas y movió hogares.

El Tolima, que ha tenido un enjambre sísmico con registro de más de 1.600 temblores, tuvo este martes el temblor más fuerte registrado en el departamento este último tiempo. Con una profundidad superficial, el evento sísmico dejó un reporte de heridos y viviendas afectadas. Así lo confirmaron fuentes oficiales.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Colombia y de qué magnitud fue?

El temblor tuvo lugar en Chaparral (Tolima) en la madrugada de este martes 3 de noviembre. Su magnitud fue de 5.6 en la escala de Richter, con profundidad menor a los 30 kilómetros. El movimiento, efectuado con exactitud en el Cañón de las Hermosas, tuvo una duración superior a los 30 segundos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/FE6Up6lG26 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 3, 2026

¿En qué ciudades se sintió el sismo de este martes?

El sismo provocó pánico en varias capitales del país. En Bogotá, por ejemplo, se activaron sirenas y miles de edificios fueron evacuados pertinentemente. Lo propio sucedió en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia e Ibagué, la capital más cercana al epicentro del movimiento telúrico.

¿Hay reporte de daños o heridos por el temblor?

No cabe duda de que el municipio más afectado fue Chaparral, que venía siendo golpeada por cuenta de los movimientos del enjambre sísmico. De acuerdo con las autoridades, con reporte a las 7:30 de la mañana (hora COL), hubo siete viviendas con daños materiales y dos personas heridas que fueron atendidas en el principal centro de salud de la zona. Desde la Gobernación del Tolima se ordenó la suspensión de clases presenciales (salvo en Ibagué).

Sin embargo, en Quindío se presentó una afectación que enciende alarmas. Hubo desprendimiento de buena parte de una iglesia en la municipalidad de Quimbaya. Afortunadamente no hay balance de heridos.

¿Por qué tiembla tanto en el Tolima?

Chaparral está ubicado en una zona compleja desde el punto de vista geológico. Varias fallas alrededor del municipio llevan a que sucedan este tipo de eventos sísmicos. De hecho el terremoto de 7.4 en agosto pudo influir en que se modifiquen esfuerzos en estructuras de la corteza. Las rocas han liberado tensión por medio de desplazamientos moderados, por lo que se registra una sucesión de movimientos.

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