Javier Aguirre y su apuesta por los jóvenes: una fórmula que puede repetirse en Valencia

Desde casos como Gilberto Mora con la Selección Mexicana, Kang-in Lee en Mallorca, y Ander Herrera en el Zaragoza, el entrenador ha demostrado que la edad no es un impedimento para dar minutos

El ‘Vasco’ sabe explotar el talento joven e impulsar carreras | Imago7

La llegada de Javier Aguirre al Valencia puede abrir una nueva oportunidad para los jóvenes talentos del equipo español. El entrenador mexicano ha construido parte de su trayectoria con una característica que se ha repetido en distintos clubes y etapas con la Selección Mexicana: si un futbolista joven muestra condiciones para competir, la edad deja de ser un factor determinante.

El contexto que encontrará Aguirre en Valencia tiene similitudes con varios proyectos que ha dirigido durante su carrera. El técnico suele asumir equipos en situaciones de presión deportiva, con el objetivo inicial de sumar puntos y encontrar soluciones dentro de la plantilla disponible. En ese escenario, los jugadores jóvenes que respondan pueden convertirse en alternativas importantes.

Actualmente, el Valencia cuenta con una generación de futbolistas que comenzó a ganar protagonismo bajo la dirección interina de Óscar Sánchez. Nombres como David Otorbi, de 19 años; Mayol, de 18; y Aimar Blázquez, de 20, han recibido minutos y los dos últimos incluso marcaron ante la Real Sociedad. También aparece el japonés Ryonosuke Sato, de 20 años, como otro elemento a seguir.

La historia reciente de Aguirre muestra que no suele limitar sus decisiones por la edad. El ejemplo más cercano ocurrió con la Selección Mexicana, cuando convocó a Gilberto Mora con 17 años para el Mundial 2026. El mediocampista tuvo minutos ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, mientras que también utilizó a Obed Vargas, de 20 años, durante la competencia.

En España, uno de los casos más recordados es el de Kang-in Lee. Aguirre lo encontró en el Mallorca cuando todavía era un futbolista joven con necesidad de consolidarse y le dio un papel importante dentro del equipo. Con 20 años se convirtió en una pieza central del conjunto balear y posteriormente fue transferido al Paris Saint-Germain.

Otro ejemplo ocurrió durante su etapa con el Leganés, donde impulsó a Aitor Ruibal, entonces de 23 años. El atacante llegó procedente del Rayo Majadahonda y encontró continuidad con Aguirre, lo que posteriormente le permitió regresar al Betis y tener participación durante varias temporadas en Primera División.

En el Espanyol también recurrió a futbolistas jóvenes. En la temporada 2013-14 dio protagonismo a John Córdoba, delantero colombiano de 20 años, quien respondió con cuatro goles y después continuó su carrera en el futbol europeo. Además, apostó por Álex Fernández, de 20 años, quien llegó procedente del Castilla.

MÁS INFORMACIÓN: El reto de Javier Aguirre en Valencia comienza con tres semanas de trabajo antes de volver a LaLiga

La trayectoria de Aguirre incluye más casos de confianza en jugadores en formación. En Zaragoza tuvo a Ander Herrera, de 21 años, como una de las piezas del mediocampo, mientras que en Atlético de Madrid promovió a canteranos como Ignacio Camacho, de 17 años, y Álvaro Domínguez, de 20. En Osasuna impulsó a Raúl García cuando tenía 18 años, además de contar con otros jóvenes que después tuvieron recorrido en Primera División.

Por ello, la llegada de Javier Aguirre al Valencia puede representar una oportunidad para una generación que busca consolidarse. Si el entrenador mexicano mantiene la línea que ha mostrado durante su carrera, jugadores como Otorbi, Mayol, Aimar Blázquez y Sato tendrán la posibilidad de competir por minutos si logran responder dentro del terreno de juego.

TE PUEDE INTERESAR: