¿Sencia le cobra el ‘rifirrafe’ a Eduardo Méndez con la final de Liga Femenina?: “Les tenemos que dar 600 boletas…”

El presidente de Independiente Santa Fe ha manifestado en ocasiones anteriores su descontento sobre el manejo que dicha empresa le ha dado a El Campín.

Mauricio Hoyos de Sencia y Eduardo Méndez/ Sencia y Santa Fe.

Este miércoles 23 de septiembre se disputará el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina. El primer sorbo será entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, increíblemente en el Estadio La Independencia de Tunja, Boyacá. Sí, a 140 kilómetros de su casa ‘Las Leonas’, que se ganaron en una cancha el derecho de oficiar como local, tendrán que sacar ventaja en una plaza ajena a la suya.

Una polémica en la que se vieron perjudicadas especialmente las jugadoras de ambos bandos y una Liga que si bien es profesional, se vuelve a ver golpeada, afectada y pordebajeada por cuestiones extradeportivas. Ya que el cuadro santafereño no puede jugar en El Campín y ante su público este primer juego de la final, porque el máximo escenario de los bogotanos está en adecuaciones para el desarrollo de dos conciertos próximamente.

Sencia, administrador de El Campín, se defiende que desde hace varios meses avisó sobre la utilización del estadio para estos dos shows de una banda musical, Independiente Santa Fe asegura que si bien conocían que habían dos recitales a inicios de octubre, por parte de la empresa anteriormente mencionada no señalaron que necesitaban 10 días antes las instalaciones para dichas adecuaciones. De allí también le siguieron la idea Dimayor, concejales de la capital e hinchas de los distintos equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

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El ‘rifirrafe’ entre Sencia y Santa Fe no es nuevo

El administrador del estadio aseguró horas atrás que le solicitaron el favor a Páramo, empresa encargada de los dos conciertos de BTS, que el montaje para los recitales comenzara este miércoles 23 de septiembre en horas de la noche, después que se jugara el Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, por Liga Femenina, no obstante aseguraron que no fue posible ya que debía comenzar lo antes posible. Sin embargo en ocasiones anteriores han habido polémicas entre el ‘Cardenal’ y Sencia, que hacen pensar que dicha empresa pudiera tomar esta determinación por otra situación.

El 6 de abril del 2026 Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, señaló que la grama de El Campín le podría acarrear sanciones económicas en torneos Conmebol: “Ellos (Sencia) ya saben la sanción económica que se avecina y el contrato que tenemos con ellos”, “en caso de haber sanciones acudiremos al ámbito legal para ver quiénes son los responsables de pagar estas multas”, “Esperamos que el espectáculo se pueda llevar a cabo y podamos jugar sin inconvenientes”, dijo a Win Sports.

¡Méndez destapó una olla!

En febrero del año en curso Millonarios y Santa Fe presentaron problemas con el nuevo contrato a firmar con Sencia, para el alquiler de El Campín en esta nueva temporada, inclusive, el cuadro ‘Cardenal’, en cabeza de Eduardo Méndez, pensó en jugar un par de partidos en el Estadio Metropolitano de Techo, al no llegar a un acuerdo con Sencia.

“Quien debe obligar y está obligado para que el fútbol sea respetado en Bogotá, está en manos de la autoridad local. La misma tiene que controlar la cantidad de actividades del espectáculo para que haya prioridad sobre las deportivas. El IDRD tiene que tener la autoridad para asegurar que se priorice el fútbol. Ha faltado control”, aseguró el presidente en aquella ocasión.

“Estamos pagando un arriendo muy alto: 12.48% y 663 boletas que nos obligan a entregarles por partido. Estamos pagando mucha plata, súmele impuestos, súmele logística. De esas boletas regaladas que tenemos que darles, ellos miran cómo las reparten para sus invitados”, inclusive reveló, en Palabras Mayores, algo que pocos en el fútbol colombiano conocían.

“Yo hacía unas cuentas, tan así fue que se creó el estadio para el desarrollo del fútbol y la voluntad de quien entregó los terrenos, entre Santa Fe y Millonarios utilizamos el estadio unas 60-70 veces en todo el año. Vamos a parar 2 meses por el Mundial. Además de las otras actividades para los que alquilan El Campín, tiene un beneficio económico grande para la APP”, añadió el directivo santafereño.

“Nos hemos visto obligados a jugar partidos a 3/4 de estadio, con tarima en sur. Espero que haya mano dura por parte del IDRD, quienes han manifestado su ayuda para que se priorice el fútbol. Concejales han llamado a brindar su ayuda, para que El Campín sea considerado como patrimonio histórico de Bogotá, Millonarios y Santa Fe nos ofrecemos para mantenerlo”, ultimó en aquella oportunidad.

“Lo alquilan para matrimonios”

Días después, 3 de febrero del 2026, volvió a tocar el tema Eduardo Méndez: “Nosotros tenemos en la misma posición de Millonarios, no podemos hacer más, estamos preocupados, angustiados y tenemos que admitir que esto es un negocio que tiene Sencia y que lo que a ellos le interesa es producir plata, pero ellos no tienen ningún interés en cuidar la cancha ni y maltratarla”.

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“Usted sabe que eso la usan para todos se alquilan al que la pidan. No la protegen y nosotros no tenemos ninguna autonomía, nosotros incluso nos tocó firmar un contrato casi obligado porque si no, no teníamos y conseguíamos los permisos para jugar. Es complicado”, aseguró el dirigente en diálogo con RCN Deportes.

“Ellos hacen lo que quieren y lo único que yo puedo entender es que es un negocio dedicado a hacer plata, lo alquilan para matrimonios, lo alquilan a las escuelas de formación, los partidos autorizan los que quieren, porque fuera de que explotan la cancha, explotan a las comidas, las bebidas, explotan todo y uno no tiene derecho a nada dígame qué le voy yo a decir…“, señaló Eduardo Méndez sin ‘pelos en la lengua’.

En conclusión, han sido repetidas ocasiones en las que Eduardo Méndez ha manifestado su descontento total con la administración y el manejo que le ha venido dando Sencia al Estadio Nemesio Camacho El Campín. Precisamente se dio que en esta oportunidad Independiente Santa Fe iba a jugar una final, necesitaba el escenario para meter un taquillazo, que sus jugadoras estuvieron con su público y de este mismo modo aprovechar la localía para sacar ventaja de cara a la obtención de un nuevo título y las puertas del ‘Coloso de la 57’ les fueron cerradas.

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